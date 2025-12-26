[tenki yohō] El clima no perdona

No es una postal: Japón enfrenta uno de los fines de semana más contrastantes del invierno

📍Tōkyō | 26 de diciembre

Tras una Navidad de luces brillantes y vientos gélidos, Japón despierta hoy bajo una atmósfera puramente invernal. La estabilidad del sistema de alta presión siberiano dicta el ritmo en el archipiélago, trayendo cielos despejados a la costa del Pacífico, mientras mantiene la alerta por nevadas persistentes en la vertiente del Mar de Japón. En este escenario, el contraste geográfico se agudiza: el norte permanece atrapado bajo el dominio de la nieve y temperaturas bajo cero, mientras el sur y Okinawa disfrutan de un invierno más suave, aunque marcado por lluvias intermitentes.

En el corazón de la metrópoli, las calles de Shinjuku y Shibuya presentan un paisaje humano transformado por la necesidad. Los abrigos largos de lana, las bufandas de punto grueso y los parches térmicos (kairo) se han vuelto imprescindibles frente a un aire seco y cortante que domina el centro del país. Los transeúntes caminan apresurados, con la mirada fija en sus dispositivos móviles para monitorear un frente frío que amenaza con desplomar los termómetros en cuanto el sol se oculte tras los rascacielos.

A medida que el país avanza hacia el cierre del año, la previsión para este sábado 27 de diciembre confirma la consolidación de este patrón climático. Mientras las ciudades del centro y oeste enfrentan un frío seco bajo cielos claros, las regiones septentrionales se preparan para un fin de semana de ventiscas. Esta dualidad meteorológica obliga a los ciudadanos a mantenerse en alerta, equilibrando la belleza de los días despejados con la rigurosidad de un invierno que no da tregua en sus temperaturas mínimas.

Previsión por regiones meteorológicas

❄️ HOKKAIDŌ (北海道地方)

Invierno pleno, nieve frecuente y frío intenso

Wakkanai : -6 / -11 °C | Nieve | 70%

Asahikawa : -6 / -10 °C | Nieve | 70%

Abashiri : -5 / -9 °C | Parcialmente soleado | 80%

Sapporo : -5 / -9 °C | Nubes y sol | 40%

Muroran : -3 / -7 °C | Nieve | 50%

Hakodate : -2 / -7 °C | Nieve | 50%

Kushiro: -4 / -10 °C | Soleado | 30%

🧣 Consejo: Abrigo térmico completo, guantes y calzado antideslizante. Precaución en carreteras por hielo negro.

🌨️ TŌHOKU (東北地方)

Nieve intermitente y frío estable

Aomori : -1 / -6 °C | Nieve | 70%

Akita : 1 / -3 °C | Nieve | 70%

Yamagata : 2 / -3 °C | Nieve | 70%

Morioka : 1 / -5 °C | Nubes | 70%

Sendai : 4 / -2 °C | Soleado | 50%

Fukushima: 5 / 0 °C | Soleado | 50%

🧣 Consejo: Capas térmicas y paraguas. En zonas montañosas, riesgo de acumulación de nieve.

☀️ KANTŌ – KŌSHIN (関東・甲信)

Cielos despejados y frío seco

Maebashi : 8 / -2 °C | Soleado | 0%

Saitama : 7 / -1 °C | Soleado | 20%

Utsunomiya : 8 / -5 °C | Soleado | 0%

Mito : 7 / -4 °C | Soleado | 10%

Chiba : 7 / 0 °C | Soleado | 20%

Tokyo : 7 / 1 °C | Soleado | 20%

Yokohama : 7 / 2 °C | Soleado | 20%

Kōfu : 5 / -2 °C | Soleado | 40%

Nagano: 3 / -8 °C | Soleado | 20%

🧣 Consejo: Aunque el sol engaña, el aire es muy frío. Bufanda y protección labial recomendadas.

🌤️ TŌKAI (東海地方)

Buen tiempo general, frío matinal

Gifu : 7 / -1 °C | Nubes | 60%

Tsu : 8 / 0 °C | Soleado | 20%

Nagoya : 7 / 0 °C | Parcialmente nublado | 20%

Shizuoka: 10 / 1 °C | Soleado | 40%

🧣 Consejo: Ideal para salir, pero el frío se siente al amanecer y de noche.

☀️ KINKI (近畿地方)

Estabilidad con frío moderado

Kyoto : 9 / 0 °C | Parcialmente soleado | 40%

Ōtsu : 8 / -1 °C | Soleado | 50%

Nara : 8 / -2 °C | Soleado | 20%

Osaka : 9 / 1 °C | Soleado | 20%

Kobe : 9 / 1 °C | Soleado | 20%

Wakayama: 9 / 2 °C | Parcialmente nublado | 40%

🧣 Consejo: Chaqueta gruesa suficiente; noches frías en zonas interiores.

🌥️ CHŪGOKU (中国地方)

Contrastes entre costa del Mar de Japón y el interior

Matsue : 7 / 1 °C | Nieve | 90%

Tottori : 8 / 0 °C | Lluvia | 80%

Okayama : 10 / -1 °C | Soleado | 20%

Hiroshima : 9 / 0 °C | Parcialmente soleado | 20%

Yamaguchi: 8 / -2 °C | Soleado | 30%

🧣 Consejo: Paraguas imprescindible en la costa norte.

☀️ SHIKOKU (四国地方)

Clima estable y relativamente templado

Takamatsu : 9 / 1 °C | Parcialmente soleado | 40%

Matsuyama : 8 / 2 °C | Nubes | 60%

Tokushima : 9 / 1 °C | Soleado | 40%

Kōchi: 11 / 0 °C | Soleado | 10%

🧣 Consejo: Ideal para actividades al aire libre con abrigo ligero.

☀️ KYŪSHŪ (九州地方)

Invierno suave y estable

Fukuoka : 9 / 2 °C | Parcialmente nublado | 40%

Saga : 9 / -2 °C | Soleado | 20%

Nagasaki : 9 / 0 °C | Parcialmente soleado | 20%

Kumamoto : 9 / -3 °C | Soleado | 10%

Ōita : 9 / 0 °C | Soleado | 10%

Miyazaki : 11 / -2 °C | Soleado | 10%

Kagoshima : 11 / -1 °C | Soleado | 10%

Amami: 17 / 12 °C | Lluvia | 60%

🧣 Consejo: En el sur basta abrigo ligero, pero atención a lluvias en islas.

🌴 OKINAWA (沖縄地方)

Invierno subtropical, húmedo y templado

Naha : 19 / 14 °C | Nubes y sol | 40%

Nago : 19 / 13 °C | Lluvia | 50%

Kumejima : 19 / 15 °C | Nublado | 40%

Miyakojima : 21 / 16 °C | Lluvia | 50%

Ishigakijima : 22 / 17 °C | Nublado | 40%

Yonagunijima : 21 / 17 °C | Lluvia | 70%

Minamidaitōjima: 20 / 14 °C | Lluvia | 50%

🧣 Consejo: Paraguas y ropa ligera impermeable.

