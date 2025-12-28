Noticias Nippon

[tenki yohō] frío intenso en Japón pese a los cielos despejados

Mañanas gélidas y tardes soleadas: el clima contrasta entre norte y sur de Japón

📍Tōkyō  |  28 de diciembre

Japón amanece este domingo bajo un cielo mayormente despejado en gran parte del país, pero abrazado por un frío invernal que se siente desde las primeras horas de la mañana.

En las ciudades del norte, el aliento se vuelve visible con cada respiración, las veredas crujen bajo una fina capa de hielo y los niños se abrigan con bufandas hasta los ojos. Mientras tanto, en el centro y oeste del país, el sol gana protagonismo, iluminando calles tranquilas y mercados de fin de año donde el aroma a sopa caliente reconforta a los madrugadores.

Muy lejos, en Okinawa, el invierno tiene otro rostro: nubes densas, lluvias persistentes y un ambiente húmedo que contrasta totalmente con el aire seco del resto del archipiélago. Es un recordatorio de la diversidad climática de Japón, donde en un mismo día conviven paraguas empapados en Naha y cristales congelados en Sapporo.

Para los residentes extranjeros, el mensaje clave de hoy es simple: prepárate para el frío seco en casi todo Japón, abrígate bien al salir y revisa suelos resbaladizos si vives en el norte. Y si estás en Okinawa… no olvides tu paraguas.

A continuación el detalle por regiones 👇

 

🧊 Hokkaidō

El frío más intenso del país. Heladas generalizadas.

  • Sapporo 🌞 1 / -6 (40%)
  • Asahikawa 🌥️❄️ -2 / -7 (50%)
  • Abashiri 🌞 -1 / -9 (40%)
  • Kushiro 🌞 1 / -12 (0%)
  • Hakodate 🌞 2 / -3 (20%)

👉 Mucho cuidado con hielo negro en carreteras y veredas.

 

 

🌬️ Tōhoku

Frío riguroso, con riesgo de lluvia o nieve en zonas costeras.

  • Aomori 🌥️🌞 4 / -2 (30%)
  • Akita 🌧️ 5 / 0 (60%)
  • Morioka 🌞❄️ 5 / -5 (50%)
  • Sendai 🌞 8 / 0 (0%)
  • Fukushima 🌞 8 / 0 (0%)

 

🌞 Kantō–Kōshin (Tokio y alrededores)

Soleado y estable, mañanas muy frías.

  • Tokyo 🌞 12 / 0 (0%)
  • Saitama 🌞 12 / -3 (0%)
  • Yokohama 🌞 12 / 1 (10%)
  • Utsunomiya 🌞 9 / -3 (0%)
  • Nagano 🌞 6 / -4 (0%)

👉 Abrigo obligatorio por la mañana.

 

⛅ Hokuriku

Nubes y claros, con posibles chubascos aislados.

  • Kanazawa 🌞 10 / 3 (40%)
  • Niigata 🌥️🌞 8 / 2 (20%)
  • Fukui 🌥️🌞 9 / 2 (40%)
  • Toyama 🌞 11 / 3 (0%)

 

🌞 Tōkai

Ambiente seco y despejado.

  • Nagoya 🌞 12 / 1 (0%)
  • Gifu 🌞 12 / 2 (0%)
  • Tsu 🌞 12 / 2 (0%)
  • Shizuoka 🌥️🌞 13 / 1 (30%)

🌞 Kansai (Osaka, Kyoto, Kobe)

Frío moderado y sol protagonista.

  • Osaka 🌞 11 / 3 (0%)
  • Kyoto 🌥️🌞 11 / 2 (20%)
  • Kobe 🌞 11 / 4 (10%)
  • Nara 🌞 10 / 1 (10%)

 

🌥️ Chūgoku

Cielos variables; lluvia en el norte.

  • Matsue 🌧️ 10 / 3 (60%)
  • Hiroshima 🌥️🌞 11 / 3 (20%)
  • Okayama 🌞 13 / 1 (10%)
  • Yamaguchi 🌥️🌞 11 / 2 (30%)

 

🌞 Shikoku

  • Matsuyama 🌞 11 / 2 (10%)
  • Takamatsu 🌞 11 / 1 (0%)
  • Kōchi 🌞 14 / 2 (0%)
  • Tokushima 🌞 12 / 4 (0%)

 

🌞 Kyūshū

Clima estable y seco.

  • Fukuoka 🌥️🌞 12 / 4 (20%)
  • Kumamoto 🌞 12 / -2 (0%)
  • Kagoshima 🌞 13 / 1 (0%)
  • Oita / Miyazaki 🌞 13 / 0–2 (0–10%)

 

🌧️ Okinawa

Jornada pasada por agua.

  • Naha 🌧️ 22 / 17 (90%)
  • Miyakojima 🌧️ 21 / 17 (80%)
  • Ishigaki 🌧️ 22 / 17 (90%)
  • Yonaguni 🌧️ 21 / 17 (100%)

👉 Probables tormentas aisladas.

🧤 Consejos prácticos para hoy

✔ Usa ropa térmica y capas

✔ Calzado antideslizante en el norte

✔ Hidrátate: el aire es seco

✔ Ventila brevemente tu casa si usas estufa a kerosene

✔ En Okinawa: paraguas y precaución al conducir

 


