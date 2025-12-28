Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Efemérides

[kinenbi] Disukujokkī no hi

PorNoticiasNippon

Dic 28, 2025 #aniversario, #día del discjockey, #Disukujokkī no hi, #efemérides, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #ディスクジョッキーの日, #今日は何の日, #記念日

Una lámpara encendida, una voz al aire: así nace la magia del DJ nocturno

📍Tōkyō | 28 de diciembre

En Japón, donde las madrugadas suelen ser silenciosas y los trenes duermen, siempre hubo una voz que se atrevió a hablarle a quienes permanecían despiertos. Una voz cercana, íntima, casi cómplice.

Ese es el espíritu del Día del Disc Jockey (Disukujokkī no hi, ディスクジョッキーの日), que se conmemora cada 28 de diciembre en honor a Gorō Itoi (糸居五郎・1921–1984), pionero de la radio nocturna japonesa y figura legendaria de la cultura radial.

La fecha fue impulsada por Osamu Ueno (1930–2002), fundador de Radio Press, y por la empresa SANDY Co., Ltd., dedicada a la formación y representación de DJs y productores de radio desde 1983. El objetivo era simple y profundamente humano: recordar a quienes, desde un estudio pequeño y lleno de discos, conectan con millones de oyentes a través de palabras, música y compañía.

Itoi no solo ponía canciones. Conversaba con los insomnes, con los camioneros en ruta, con los estudiantes que estudiaban para exámenes, con quienes atravesaban un desvelo emocional. Programas como “All Night Jockey” o “Gorō Itoi’s All Night Nippon” marcaron una época en la que la radio era refugio, ventana al mundo y abrazo invisible.

Aunque la conmemoración fue registrada en su momento por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos, su estatus oficial ya no aparece vigente. Pero el espíritu permanece. Hoy los formatos han cambiado —de vinilos a CD, de CD a archivos digitales, de radio a streaming—, pero la esencia sigue intacta: un DJ selecciona música y emociones, guía al oyente y lo hace sentir menos solo en el camino.

En una sociedad acelerada como la japonesa, recordar a los disc jockeys es también agradecer esa compañía silenciosa. Ellos viven entre micrófonos, consolas y listas de reproducción, pero sobre todo entre historias humanas. Historias que se convierten en palabras al aire.

Quizá, esta noche, mientras un locutor anuncia la siguiente canción en voz baja, alguien a kilómetros de distancia sonría en la oscuridad. Y eso, en el fondo, sigue siendo un pequeño milagro de la radio.

 


©2025 NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Efemérides

[kinenbi] butsudan no hi

Dic 27, 2025 NoticiasNippon
Efemérides

[kinenbi] Ī furo no hi

Dic 26, 2025 NoticiasNippon
Efemérides

 [kinenbi]  Kurisumasu  

Dic 25, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Efemérides

[kinenbi] Disukujokkī no hi

2025-12-28 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yohō] frío intenso en Japón pese a los cielos despejados

2025-12-28 NoticiasNippon No hay comentarios
Sismos

[jishin jōhō] Okinawa se estremece con intensidad 3

2025-12-28 NoticiasNippon No hay comentarios
Redes sociales

[sns] Cenar en las alturas

2025-12-27 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.