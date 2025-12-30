 [kinenbi] Chikatetsu

📍Tōkyō | 30 de diciembre

Hace casi un siglo, Japón dio un salto silencioso pero profundo hacia la modernidad. Era 1927, todavía se respiraba el aire de la era Taishō y los primeros años de Shōwa, cuando entre Ueno y Asakusa, en apenas 2.2 kilómetros bajo tierra, comenzó a funcionar el primer metro del país —el origen de lo que hoy conocemos como la línea Ginza (G) del Tokyo Metro.

El trayecto duraba 4 minutos y 50 segundos y el boleto costaba 10 sen. Pero más que números, lo que aquel día viajó bajo tierra fue una mezcla de curiosidad, esperanza y asombro. Cerca de 100.000 personas abordaron los vagones solo en la jornada inaugural. Para muchos, era la primera vez que descendían a un mundo iluminado artificialmente, con instalaciones que parecían futuristas: torniquetes automáticos con alas giratorias, iluminación indirecta, andenes limpios y organizados. En un Japón que aún combinaba kimonos con trajes occidentales, aquello fue un destello de futuro.

Nada de esto sería posible sin Hayakawa Noritsugu (早川徳次), un empresario visionario que se inspiró tras ver el metro de Londres. Lo llamaron después “el padre del metro japonés” porque insistió, convenció, fracasó y volvió a insistir… hasta lograr que Tokio también tuviera su sistema subterráneo.

Hoy, la línea Ginza recorre la ciudad desde Asakusa hasta Shibuya, tejiendo historias cotidianas entre pasajeros anónimos: estudiantes somnolientos, turistas con mapas en mano, trabajadores que empiezan su jornada mirando el móvil en silencio. Su color sigue siendo naranja, brillante como el amanecer sobre los rascacielos.

Recordar el Día del Metro no es solo mirar atrás a un logro técnico. Es reconocer cómo el transporte público ha moldeado la vida urbana japonesa: orden, puntualidad, respeto por el espacio compartido. Bajo tierra, Tokio late todos los días con el eco de aquel primer viaje de 1927.

🧠 Un poco de contexto histórico

📍 Inauguración: 30 de diciembre de 1927

🚇 Primer tramo: Ueno — Asakusa (2.2 km)

🕒 Tiempo de viaje: 4:50

💴 Tarifa: 10銭 (10 sen)

👥 Pasajeros el primer día: cerca de 100.000

🎨 Color actual de la línea Ginza: Naranja

🔤 Código de línea: G

Desde entonces, Japón ha construido uno de los sistemas de metro más puntuales, extensos y limpios del mundo. Pero todo comenzó con un pequeño tramo y un gran sueño

©2025 NoticiasNippon