La eterna idol vuelve al escenario de NHK en homenaje por los 100 años de emisión

📍Tōkyō / 28 de diciembre

La Nochevieja en Japón tendrá este año un brillo especial. NHK confirmó que Matsuda Seiko, la llamada “eterna idol” y uno de los mayores símbolos del pop japonés, regresará al escenario del Kōhaku Uta Gassen por primera vez en cinco años, en una participación especial que cerrará la edición número 76 del emblemático programa musical.

No será cualquier presentación. Seiko interpretará “Aoi Sangoshō” (Coral Azul), la misma canción con la que debutó en el Kōhaku en 1980, cuando apenas arrancaba una carrera que ya suma 45 años en lo más alto de la música japonesa. La actuación llegará después de terminado el duelo entre el equipo rojo y blanco, como una pieza especial de homenaje en el marco del centenario de las transmisiones de NHK.

Matsuda Seiko ha sobrevivido a modas, eras y generaciones. Desde Shōwa hasta Reiwa, su figura ha trascendido el concepto de “idol”: es memoria colectiva, nostalgia, melodía y cultura popular condensadas en una sola voz. Su regreso al Kōhaku promete no sólo un número musical, sino un momento de reconciliación con el tiempo: un puente entre los televidentes que crecieron con ella y las nuevas generaciones que la descubren ahora.

En una televisión japonesa que también busca memoria, estabilidad y emoción compartida, revivir “Aoi Sangoshō” en NHK Hall será como abrir una cápsula del tiempo. Habrá lágrimas, sonrisas y, sobre todo, una certeza: hay canciones que no envejecen.

📌 Contexto clave

Evento: 76.º Kōhaku Uta Gassen (紅白歌合戦) — especial de Año Nuevo de NHK

Artista invitada: Matsuda Seiko（松田聖子）

Canción: Aoi Sangoshō（青い珊瑚礁）

Motivo de la invitación especial: 100 años de NHK 45 años de carrera de la artista

Ubicación: NHK Hall, Tokio

Momento de emisión: al final del programa, tras el cierre de la competencia

La transmisión tendrá lugar el 31 de diciembre de 19:20 a 23:45, por NHK General, BSP4K, BS8K, Radio 1 y NHK ONE (Nuevo NHK Plus).

Anexo

Sobre la artista

Matsuda Seiko (松田 聖子), cuyo nombre real es Kamachi Noriko (蒲池 法子), nació el 10 de marzo de 1962 en Kurume, prefectura de Fukuoka, Japón.

Considerada una de las figuras más influyentes del J-Pop, debutó en 1980 y rápidamente se convirtió en el símbolo máximo de la “idol” japonesa, marcando a toda una generación con su imagen fresca y su voz dulce.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera ha acumulado innumerables éxitos, récords de ventas y una presencia constante en televisión y conciertos, consolidándose como un ícono cultural que ha trascendido eras y modas dentro de la música japonesa.

En el plano personal, Matsuda estuvo casada con el actor Kanda Masaki entre 1985 y 1997, con quien tuvo a su hija Sayaka, también artista. Aunque su vida privada ha estado a menudo bajo el foco mediático, Seiko ha mantenido una trayectoria artística estable y duradera, reinventándose sin perder la esencia que la convirtió en la “eterna idol”.

Hoy, ya con más de 60 años, sigue activa en la música y es vista como una leyenda viva del pop japonés.

