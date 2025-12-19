Japón decide cómo despedir el año: estas son las canciones que dominarán el 31 de diciembre

📍Tōkyō | 19 de diciembre

La noche del próximo 31 de diciembre, cuando Japón se detiene entre el último tren, el sonido lejano de los templos y las mesas familiares preparadas para recibir el Año Nuevo, la televisión vuelve a convertirse en un punto de encuentro nacional.

En ese escenario cargado de memoria y ritual, NHK anunció hoy viernes las canciones que se interpretarán en el “76.º NHK Kōhaku Uta Gassen”, el programa musical más emblemático del país.

Más que un simple show, el Kōhaku funciona como un espejo generacional: lo que se canta ahí queda grabado en la historia emocional del Japón contemporáneo. Este año, la lista confirma una mezcla cuidadosamente calibrada entre tradición, nostalgia y nuevas sensibilidades, con un notable protagonismo de artistas que debutan por primera vez en el escenario más exigente de la música japonesa.

NUEVAS VOCES en el escenario más antiguo

En AKA GUMI (equipo rojo), destacan varios debuts que reflejan el pulso actual del pop japonés y global. HANA, en su primera aparición, interpretará “ROSE”, una elección que simboliza tanto fragilidad como fuerza, mientras que FRUITS ZIPPER, fenómeno juvenil y viral, llevará al escenario “Watashi no Ichiban Kawaii Tokoro”, un himno de autoafirmación kawaii que conecta directamente con la generación Z.

También debutan AiNA THE END, con “Kakumei Dōchū – On The Way”, y Ikuta Rira, cuya delicada “Koikaze”promete uno de los momentos más íntimos de la noche. A ellas se suma la presencia internacional de las coreanas de aespa, que hará su entrada al Kohaku con “Whiplash”, confirmando la consolidación del K-pop dentro de la tradición televisiva japonesa.

LA TRADICIÓN que no se negocia

Pero el Kōhaku no sería Kōhaku sin sus pilares. Ishikawa Sayuri, en su 48.ª participación, volverá a estremecer al público con “Amagi Goe”, mientras Tendo Yoshimi, Sakamoto Fuyumi, Mizumori Kaori y Misora Hibari —en espíritu— representan esa continuidad que conecta décadas.

Momentos especiales también llegarán con AKB48, celebrando su 20.º aniversario con un súper medley de éxitos históricos, y con Perfume, que presentará un “Medley 2025” que enlaza pasado y futuro de la electrónica japonesa.

SHIRO GUMI: energía, memoria y espectáculo

En el equipo blanco , el anuncio confirmó un equilibrio similar. M!LK, en su debut, interpretará “Ii Jan”, una canción directa y optimista que apunta al público joven. A su lado, nombres consolidados como Fukuyama Masaharu, Go Hiromi, Kobukuro Toshinobu, Sakanaction y RADWIMPS garantizan peso musical y emocional.

Especial atención despiertan los medleys conmemorativos: RADWIMPS celebrará su 20.º aniversario, mientras SixTONES, TUBE y Kubota Toshinobu recorrerán distintas eras de la música japonesa en pocos minutos, un formato clásico del Kohaku que suele provocar picos de audiencia y conversación social.

MÁS QUE CANCIONES: un ritual colectivo

El anuncio de las canciones no es un trámite menor. Para muchos hogares japoneses —y para millones de espectadores fuera del país— este listado anticipa qué emociones marcarán la despedida del año: nostalgia, esperanza, duelo, alegría o simple acompañamiento silencioso mientras se cocina o se espera la medianoche.

Con debuts que miran al futuro, veteranos que sostienen la memoria colectiva y proyectos especiales que celebran trayectorias completas, el 76.º NHK Kōhaku Uta Gassen vuelve a cumplir su papel: ponerle música al cierre de un año y ofrecer un lenguaje común en un país cada vez más diverso.

El 31 de diciembre, como cada año, Japón no solo contará las últimas horas del calendario. Las cantará.

La transmisión tendrá lugar el 31 de diciembre de 19:20 a 23:45, por NHK General, BSP4K, BS8K, Radio 1 y NHK ONE (Nuevo NHK Plus).

Anexo

Los participantes y las canciones

🔴 紅組 (Equipo Rojo)

Artista Canción AiNA THE END Kakumei Dōchū – On The Way（革命道中 – On The Way） Aimyon Bīnasu Beruto（ビーナスベルト） ILLIT Almond Chocolate（Almond Chocolate） Ikuta Lilas Koi Kaze（恋風） Ishikawa Sayuri Amagi-goe（天城越え） Iwasaki Hiromi Seibo-tachi no Rarabai（聖母たちのララバイ） AKB48 AKB48 20-shūnen Super Hit Medley（AKB48 20周年スーパーヒットメドレー） aespa Whiplash（Whiplash） CANDY TUNE Baibai FIGHT!（倍倍FIGHT!） Sakamoto Fuyumi Yozakura Oshichi（夜桜お七） Takahashi Makiko Momoiro Toiki（桃色吐息） Chanmina Chanmina SP Medley（ちゃんみなSPメドレー） Amuro Yoshimi Anta no Hanamichi（あんたの花道） Nogizaka46 Same Numbers（Same numbers） HANA ROSE（ROSE） Perfume Perfume Medley 2025（Perfume Medley 2025） Humbert Humbert Warattari Korondari（笑ったり転んだり） FRUITS ZIPPER Watashi no Ichiban Kawaii Tokoro（わたしの一番かわいいところ） MISIA MISIA Special（MISIAスペシャル） Mizumori Kaori Ōsaka Koizuku（大阪恋しずく） LiSA Zannen na Yoru ni Kagayake（残酷な夜に輝け）

⚪ 白組 (Equipo Blanco)

Artista Canción &TEAM FIREWORK（FIREWORK） ORANGE RANGE Ikenai Taiyō（イケナイ太陽） King & Prince What We Got – Kiseki wa Kimi to（What We Got ～奇跡は君と～） Kubota Toshinobu Kōhaku Special Medley（紅白スペシャルメドレー） Gō Hiromi 2 Oku 4 Senman no Hitomi（2億4千万の瞳） Sakanaction Kaijū – Shintakarajima（怪獣／新宝島） Junretsu Ii Yu da na（いい湯だな） SixTONES 6-shūnen Anniversary Medley（6周年アニバーサリーメドレー） TUBE Natsu no Ōsama Medley（夏の王様メドレー） Number_i GOD_i（GOD_i） Niihama Leon Fun! Fun! Fun!（Fun! Fun! Fun!） Vaundy Tokimeki（トキメキ） back number Dōshitemo Dōshitemo（どうしてもどうしても） BE:FIRST Muchū（夢中） Fukuyama Masaharu Kusunoki（クスノキ） Fuse Akira MY WAY（MY WAY） Mrs. GREEN APPLE GOOD DAY（GOOD DAY） Miyama Hiroshi Sakadare – Sekai Isan e no Michi（酒灯り～第9回けん玉世界記録への道～） M!LK Iijan（イイじゃん） RADWIMPS 20-shūnen Special Medley（20周年スペシャルメドレー）

🎶 特別企画 (Especial)

Artista Canción Hori Masao Sun Entertainment Medley（サン・エンタテインメント・メドレー） Tamaki Kōji Fanfāre（ファンファーレ） Hikawa Kiyoshi Aijō（愛燦燦） Hoshino Gen Sōzō（創造）





