[tenki yohō] Lunes muy invernal

Lunes invernal: nieve, lluvia y sol según la región

📍Tōkyō | 29 de diciembre

El clima de hoy en Japón muestra un contraste muy marcado entre el frío intenso del norte y temperaturas más templadas en el sur. Varias zonas tendrán lluvias —especialmente en la costa del Mar de Japón y Okinawa— mientras que gran parte del centro y oeste del país disfrutará de días soleados pero fríos.

Te contamos región por región:

❄️ Hokkaidō — nieve, lluvia y frío severo

Hoy Hokkaido continúa plenamente invernal. Muchas ciudades tendrán lluvia mezclada con nieve y mínimas bajo cero.

Wakkanai 稚内 → 3 / 1 °C — 🌧️❄️ 80%

Asahikawa 旭川 → 4 / –5 °C — 🌥️❄️ 60%

Abashiri 網走 → 4 / –5 °C — 🌤️ 40%

Sapporo 札幌 → 6 / –2 °C — 🌧️❄️ 80%

Muroran 室蘭 → 7 / 1 °C — 🌧️ 90%

Hakodate 函館 → 6 / –1 °C — 🌧️❄️ 90%

Kushiro 釧路 → 5 / –10 °C — 🌤️🌧️ 60%

Consejos importantes 🧤🧣

✔️ Abrígate en capas

✔️ Usa calzado antideslizante

✔️ Evita conducir de noche si no es necesario

🌨️ Tohoku — tiempo variable entre nieve, lluvia y sol

La costa del Mar de Japón tendrá más lluvia y nieve, mientras que hacia el Pacífico habrá más sol.

Aomori 青森 → 7 / –3 °C — 🌥️❄️ 60%

Akita 秋田 → 6 / 1 °C — 🌧️❄️ 100%

Morioka 盛岡 → 6 / –4 °C — 🌥️❄️ 90%

Sendai 仙台 → 12 / –1 °C — 🌤️ 20%

Yamagata 山形 → 9 / –4 °C — 🌞 40%

Fukushima 福島 → 12 / –3 °C — 🌞 10%

⛱️ Paraguas recomendado, sobre todo en Akita.

☀️ Kantō–Kōshin — frío seco y cielos despejados

En Tokio y alrededores dominará el sol, aunque las mañanas serán muy frías.

Maebashi 前橋 → 12 / 0 °C — 🌞 0%

Utsunomiya 宇都宮 → 12 / 0 °C — 🌞 20%

Mito 水戸 → 12 / –1 °C — 🌞🌧️ 50%

Saitama さいたま → 12 / 1 °C — 🌞 10%

Tokio 東京 → 13 / 4 °C — 🌞 40%

Chiba 千葉 → 13 / 3 °C — 🌞🌧️ 50%

Yokohama 横浜 → 14 / 4 °C — 🌞 20%

Kōfu 甲府 → 11 / –4 °C — 🌞 40%

Nagano 長野 → 9 / –5 °C — 🌞 20%

🧥 Abrigo ligero durante el día, grueso al amanecer y noche.

🌧️Hokuriku — lluvias frecuentes

Zonas muy húmedas hoy:

Niigata 新潟 → 12 / 1 °C — 🌞🌧️ 90%

Kanazawa 金沢 → 14 / 1 °C — 🌞🌧️ 60%

Toyama 富山 → 15 / 4 °C — 🌞🌧️ 50%

Fukui 福井 → 14 / 1 °C — 🌞🌧️ 50%

☂️ El paraguas será tu mejor aliado.

🌞 Tokai — estable y agradable

Nagoya 名古屋 → 13 / 0 °C — 🌞🌤️ 20%

Shizuoka 静岡 → 16 / 4 °C — 🌞 0%

Gifu 岐阜 → 13 / 0 °C — 🌞🌥️ 40%

Tsu 津 → 12 / 1 °C — 🌞 10%

🌤️ Kansai — sol con algunas nubes

Osaka 大阪 → 14 / 2 °C — 🌤️ 40%

Kyoto 京都 → 13 / 1 °C — 🌞🌧️ 50%

Otsu 大津 → 12 / 0 °C — 🌞🌧️ 50%

Kobe 神戸 → 14 / 3 °C — 🌤️ 40%

Nara 奈良 → 14 / –1 °C — 🌤️ 20%

Wakayama 和歌山 → 15 / 2 °C — 🌞 10%

🌦️ Chūgoku — alternancia de sol y lluvia

Hiroshima 広島 → 14 / 3 °C — 🌞🌧️ 50%

Okayama 岡山 → 14 / 0 °C — 🌞🌧️ 50%

Yamaguchi 山口 → 13 / 0 °C — 🌥️🌧️ 60%

Matsue 松江 → 11 / 5 °C — 🌧️🌞 50%

Tottori 鳥取 → 13 / 3 °C — 🌞🌧️ 50%

🌞 Shikoku — en general tranquilo

Matsuyama 松山 → 16 / 3 °C — 🌤️ 40%

Takamatsu 高松 → 14 / 2 °C — 🌞🌧️ 50%

Tokushima 徳島 → 14 / 2 °C — 🌞 10%

Kōchi 高知 → 15 / 2 °C — 🌞 10%

🌞 Kyūshū — templado y agradable

Fukuoka 福岡 → 16 / 5 °C — 🌤️ 40%

Saga 佐賀 → 15 / 2 °C — 🌥️ 40%

Nagasaki 長崎 → 17 / 5 °C — 🌞🌧️ 60%

Kumamoto 熊本 → 15 / 0 °C — 🌤️ 20%

Oita 大分 → 17 / 0 °C — 🌞 10%

Miyazaki 宮崎 → 18 / 1 °C — 🌞 0%

Kagoshima 鹿児島 → 17 / 3 °C — 🌞 20%

🌡️ El clima más cálido del Japón continental hoy.

🌧️ Okinawa — lluvias generalizadas y ambiente subtropical

Naha 那覇 → 20 / 15 °C — 🌧️ 80%

Nago 名護 → 20 / 16 °C — 🌧️ 70%

Kumejima 久米島 → 20 / 16 °C — 🌧️ 90%

Minami-Daito 南大東 → 23 / 18 °C — 🌧️ 60%

Yonaguni 与那国島 → 23 / 19 °C — 🌧️ 60%

Ishigaki 石垣島 → 22 / 18 °C — 🌧️ 90%

Miyako 宮古島 → 21 / 17 °C — 🌧️ 90%

☔ Paraguas e impermeable recomendados todo el día.

🧣 Recomendaciones generales

✔️ Capas de ropa en gran parte del país

✔️ Paraguas en Hokuriku, Chugoku, Hokkaido y Okinawa

✔️ Precaución por hielo en el norte

✔️ Hidrátate y cuida tu piel con el aire seco invernal



©NoticiasNippon