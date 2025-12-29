[tenki yohō] Lunes muy invernal

Lunes invernal: nieve, lluvia y sol según la región
📍Tōkyō | 29 de diciembre
El clima de hoy en Japón muestra un contraste muy marcado entre el frío intenso del norte y temperaturas más templadas en el sur. Varias zonas tendrán lluvias —especialmente en la costa del Mar de Japón y Okinawa— mientras que gran parte del centro y oeste del país disfrutará de días soleados pero fríos.
Te contamos región por región:
❄️ Hokkaidō — nieve, lluvia y frío severo
Hoy Hokkaido continúa plenamente invernal. Muchas ciudades tendrán lluvia mezclada con nieve y mínimas bajo cero.
- Wakkanai 稚内 → 3 / 1 °C — 🌧️❄️ 80%
- Asahikawa 旭川 → 4 / –5 °C — 🌥️❄️ 60%
- Abashiri 網走 → 4 / –5 °C — 🌤️ 40%
- Sapporo 札幌 → 6 / –2 °C — 🌧️❄️ 80%
- Muroran 室蘭 → 7 / 1 °C — 🌧️ 90%
- Hakodate 函館 → 6 / –1 °C — 🌧️❄️ 90%
- Kushiro 釧路 → 5 / –10 °C — 🌤️🌧️ 60%
Consejos importantes 🧤🧣
✔️ Abrígate en capas
✔️ Usa calzado antideslizante
✔️ Evita conducir de noche si no es necesario
🌨️ Tohoku — tiempo variable entre nieve, lluvia y sol
La costa del Mar de Japón tendrá más lluvia y nieve, mientras que hacia el Pacífico habrá más sol.
- Aomori 青森 → 7 / –3 °C — 🌥️❄️ 60%
- Akita 秋田 → 6 / 1 °C — 🌧️❄️ 100%
- Morioka 盛岡 → 6 / –4 °C — 🌥️❄️ 90%
- Sendai 仙台 → 12 / –1 °C — 🌤️ 20%
- Yamagata 山形 → 9 / –4 °C — 🌞 40%
- Fukushima 福島 → 12 / –3 °C — 🌞 10%
⛱️ Paraguas recomendado, sobre todo en Akita.
☀️ Kantō–Kōshin — frío seco y cielos despejados
En Tokio y alrededores dominará el sol, aunque las mañanas serán muy frías.
- Maebashi 前橋 → 12 / 0 °C — 🌞 0%
- Utsunomiya 宇都宮 → 12 / 0 °C — 🌞 20%
- Mito 水戸 → 12 / –1 °C — 🌞🌧️ 50%
- Saitama さいたま → 12 / 1 °C — 🌞 10%
- Tokio 東京 → 13 / 4 °C — 🌞 40%
- Chiba 千葉 → 13 / 3 °C — 🌞🌧️ 50%
- Yokohama 横浜 → 14 / 4 °C — 🌞 20%
- Kōfu 甲府 → 11 / –4 °C — 🌞 40%
- Nagano 長野 → 9 / –5 °C — 🌞 20%
🧥 Abrigo ligero durante el día, grueso al amanecer y noche.
🌧️Hokuriku — lluvias frecuentes
Zonas muy húmedas hoy:
- Niigata 新潟 → 12 / 1 °C — 🌞🌧️ 90%
- Kanazawa 金沢 → 14 / 1 °C — 🌞🌧️ 60%
- Toyama 富山 → 15 / 4 °C — 🌞🌧️ 50%
- Fukui 福井 → 14 / 1 °C — 🌞🌧️ 50%
☂️ El paraguas será tu mejor aliado.
🌞 Tokai — estable y agradable
- Nagoya 名古屋 → 13 / 0 °C — 🌞🌤️ 20%
- Shizuoka 静岡 → 16 / 4 °C — 🌞 0%
- Gifu 岐阜 → 13 / 0 °C — 🌞🌥️ 40%
- Tsu 津 → 12 / 1 °C — 🌞 10%
🌤️ Kansai — sol con algunas nubes
- Osaka 大阪 → 14 / 2 °C — 🌤️ 40%
- Kyoto 京都 → 13 / 1 °C — 🌞🌧️ 50%
- Otsu 大津 → 12 / 0 °C — 🌞🌧️ 50%
- Kobe 神戸 → 14 / 3 °C — 🌤️ 40%
- Nara 奈良 → 14 / –1 °C — 🌤️ 20%
- Wakayama 和歌山 → 15 / 2 °C — 🌞 10%
🌦️ Chūgoku — alternancia de sol y lluvia
- Hiroshima 広島 → 14 / 3 °C — 🌞🌧️ 50%
- Okayama 岡山 → 14 / 0 °C — 🌞🌧️ 50%
- Yamaguchi 山口 → 13 / 0 °C — 🌥️🌧️ 60%
- Matsue 松江 → 11 / 5 °C — 🌧️🌞 50%
- Tottori 鳥取 → 13 / 3 °C — 🌞🌧️ 50%
🌞 Shikoku — en general tranquilo
- Matsuyama 松山 → 16 / 3 °C — 🌤️ 40%
- Takamatsu 高松 → 14 / 2 °C — 🌞🌧️ 50%
- Tokushima 徳島 → 14 / 2 °C — 🌞 10%
- Kōchi 高知 → 15 / 2 °C — 🌞 10%
🌞 Kyūshū — templado y agradable
- Fukuoka 福岡 → 16 / 5 °C — 🌤️ 40%
- Saga 佐賀 → 15 / 2 °C — 🌥️ 40%
- Nagasaki 長崎 → 17 / 5 °C — 🌞🌧️ 60%
- Kumamoto 熊本 → 15 / 0 °C — 🌤️ 20%
- Oita 大分 → 17 / 0 °C — 🌞 10%
- Miyazaki 宮崎 → 18 / 1 °C — 🌞 0%
- Kagoshima 鹿児島 → 17 / 3 °C — 🌞 20%
🌡️ El clima más cálido del Japón continental hoy.
🌧️ Okinawa — lluvias generalizadas y ambiente subtropical
- Naha 那覇 → 20 / 15 °C — 🌧️ 80%
- Nago 名護 → 20 / 16 °C — 🌧️ 70%
- Kumejima 久米島 → 20 / 16 °C — 🌧️ 90%
- Minami-Daito 南大東 → 23 / 18 °C — 🌧️ 60%
- Yonaguni 与那国島 → 23 / 19 °C — 🌧️ 60%
- Ishigaki 石垣島 → 22 / 18 °C — 🌧️ 90%
- Miyako 宮古島 → 21 / 17 °C — 🌧️ 90%
☔ Paraguas e impermeable recomendados todo el día.
🧣 Recomendaciones generales
✔️ Capas de ropa en gran parte del país
✔️ Paraguas en Hokuriku, Chugoku, Hokkaido y Okinawa
✔️ Precaución por hielo en el norte
✔️ Hidrátate y cuida tu piel con el aire seco invernal
