El triunfo del cuidado mutuo: Akihito y Michiko, una vida de devoción frente a los desafíos de la edad

📍Tōkyō | 23 de diciembre

En los jardines de la Residencia Imperial de Sento, el tiempo parece detenerse frente a un arbusto de nanten (bambú sagrado). Allí, el Emperador Emérito Akihito observa los frutos rojos junto a su inseparable compañera, la Emperatriz Emérita Michiko.

Hoy martes, Akihito cumple 92 años, convirtiéndose en el monarca más longevo de la historia registrada de Japón, superando no solo récords numéricos, sino también las fragilidades de un cuerpo que ha cargado con el peso de una nación.

Este no ha sido un año sencillo. El informe de la Agencia de la Casa Imperial detalla un historial médico que recuerda la vulnerabilidad humana: dos hospitalizaciones en mayo y julio, diagnósticos de isquemia miocárdica y arritmia, que se sumaron a su insuficiencia cardíaca derecha detectada en 2022. Sin embargo, lo que define este 92.º aniversario no es la enfermedad, sino la resiliencia y la disciplina del espíritu.

El eco del «Viaje de Consuelo»

El 2025 marca el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Para Akihito, cuya vida ha sido una cruzada personal por la paz y la reconciliación, este año tuvo un significado profundo. Desde la quietud de su retiro, ha seguido con atención los pasos de su hijo, el Emperador Naruhito, y la Emperatriz Masako en sus «viajes de consuelo» y oración por las víctimas de la guerra. En sus conversaciones diarias, Akihito revive sus propias experiencias, transmitiendo la antorcha de la memoria para que las sombras del pasado no nublen el futuro de Japón.

Una rutina de amor y ciencia

A pesar de las medicaciones y los cuidados, el Emérito mantiene una disciplina que asombra por su sencillez y eficacia. Tres veces por semana, se sumerge en su laboratorio para estudiar la clasificación de los peces gobios, una pasión científica que mantiene su mente aguda. Por las mañanas, la pareja realiza su ritual más íntimo: la lectura en voz alta. Lo que comenzó en la era Heisei como un hábito para mantenerse informados, es hoy una herramienta vital para fortalecer sus cuerdas vocales y su cognición.

La imagen de Michiko caminando sin bastón en el saludo de Año Nuevo, tras su fractura de fémur en 2024, es el testimonio de un esfuerzo compartido. Cuando ella cayó, él fue su apoyo; cuando el corazón de él flaqueó este verano, ella no faltó un solo día al hospital.

El secreto de la longevidad

Más allá de los boletines médicos, la vida de los Emperadores Eméritos ofrece una lección a una sociedad japonesa que envejece rápidamente. Su «secreto» no reside en medicinas milagrosas, sino en la conexión con el mundo y el otro. Escuchar las noticias, pasear por los jardines de Akasaka y mantener el diálogo constante con sus ayudantes son actos de resistencia contra el aislamiento.

Akihito llega a los 92 años no como una figura de porcelana, sino como un hombre que, mientras contempla el cambio de estación en su jardín, sigue latiendo al ritmo de un país que aprendió a amarlo no por su divinidad, sino por su profunda y empática humanidad.











Anexo

Estado reciente del Emperador Emérito (versión sencilla)

El Emperador Emérito cumple este año 92 años.

Desde 2022 recibe tratamiento médico por problemas cardíacos. Este año, en mayo, los médicos detectaron que, cuando realiza esfuerzo físico fuerte, la sangre no llega bien al músculo del corazón, aunque no presenta síntomas visibles. Por eso fue hospitalizado durante cinco días para realizar exámenes y se le añadieron nuevos medicamentos para mejorar la circulación del corazón.

Más adelante, como los exámenes no mostraron mejoras claras, en julio volvió a ser hospitalizado otros cinco días y se ajustó nuevamente su tratamiento. Durante esas revisiones también se detectó una arritmia (latidos rápidos del corazón), que actualmente está siendo tratada con medicamentos.

👉 Su estado es estable y se mantiene bajo observación médica cuidadosa.

Recuerdo de la guerra y actividades conmemorativas

Este año se cumplen 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial.

Como todos los años, el Emperador Emérito y la Emperatriz Emérita realizaron oraciones en silencio en fechas importantes como:

Día conmemorativo de Okinawa

Hiroshima

Nagasaki

Día del fin de la guerra

También siguieron por televisión los actos conmemorativos realizados por el Emperador y la Emperatriz actuales, vieron programas sobre la memoria de la guerra y reflexionaron sobre sus propias experiencias durante ese período.

Actividades sociales y culturales

El Emperador Emérito mostró interés y emoción al recordar:

Los 60 años de “Kodomo no Kuni” , un parque infantil creado con donaciones del pueblo japonés por su matrimonio.

Los 60 años de la JICA – Cuerpo de Cooperación en el Extranjero, valorando el esfuerzo de los voluntarios japoneses en otros países.

Durante décadas, él y la Emperatriz han apoyado y recibido a voluntarios, deportistas con discapacidad auditiva (Deaflympics) y personas que trabajan por la cooperación internacional.

Relaciones internacionales

Con motivo de la Expo Osaka–Kansai, el Emperador Emérito se reunió con antiguos amigos y líderes extranjeros, como:

El rey de Suecia

El gran duque de Luxemburgo

La princesa de Bélgica

También expresó sus condolencias al rey de Tailandia por el fallecimiento de la reina madre.

Investigación científica

A pesar de su edad, el Emperador Emérito sigue activo en la investigación científica.

Continúa estudiando la clasificación y comportamiento de peces japoneses, trabajando varios días a la semana y participando en reuniones académicas en línea con el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

