[tenki yohō] Un Japón de dos estaciones

Mientras unos caminarán bajo el sol, otros lucharán contra la nieve del invierno

📍Tōkyō | 30 de diciembre

Japón amanecerá este martes bajo un marcado contraste invernal que divide claramente al país. En el norte y a lo largo de la costa del Mar del Japón, el día transcurre con nieve, lluvia y cielos muy inestables, reflejando un invierno severo y cambiante. En contraste, las regiones del lado del Pacífico disfrutan de cielos despejados, aire seco y temperaturas relativamente suaves para esta época del año, creando una sensación más calmada y luminosa.

Más al sur, incluyendo Kyūshū y Okinawa, el clima se mantiene templado, pero con una alta probabilidad de lluvias, lo que aporta humedad y un ambiente más pesado. Este fuerte contraste entre regiones no es una excepción, sino una escena habitual del invierno japonés, cuando las masas de aire frío del continente chocan con las condiciones más estables del Pacífico.

Previsión por regiones metereológicas:

❄️ Hokkaidō (北海道)

Invierno plenamente instalado, con nieve frecuente.

稚内 (Wakkanai): Nieve y viento. 2 °C / 1 °C · Prob. 80%

旭川 (Asahikawa): Nieve persistente. 1 °C / −1 °C · 90%

網走 (Abashiri): Nieve ocasional. 2 °C / 1 °C · 70%

札幌 (Sapporo): Intervalos de sol, frío estable. 3 °C / 0 °C · 80%

室蘭 (Muroran): Lluvia o nieve débil. 5 °C / 3 °C · 80%

函館 (Hakodate): Sol con nubes. 5 °C / 2 °C · 80%

釧路 (Kushiro): Nublado con nieve. 5 °C / −1 °C · 60%

🧣 Consejo: Abrigo térmico, calzado antideslizante y precaución en carreteras.

🌨️ Tōhoku (東北)

Clima invernal clásico: lluvias, nieve y contrastes.

青森 (Aomori): Nublado frío. 6 °C / 4 °C · 60%

秋田 (Akita): Lluvia persistente. 7 °C / 4 °C · 90%

山形 (Yamagata): Lluvia y nieve en zonas altas. 6 °C / 2 °C · 80%

盛岡 (Morioka): Sol y lluvia aislada. 8 °C / 1 °C · 70%

仙台 (Sendai): Despejado y frío seco. 11 °C / 2 °C · 40%

福島 (Fukushima): Sol con posibles chubascos. 12 °C / 4 °C · 50%

☀️ Kantō – Kōshin (関東・甲信)

Día ideal para salir: seco, soleado y templado.

前橋 (Maebashi): Soleado. 16 °C / 3 °C · 10%

さいたま (Saitama): Sol pleno. 15 °C / 1 °C · 0%

宇都宮 (Utsunomiya): Despejado y frío nocturno. 14 °C / −1 °C · 0%

水戸 (Mito): Sol estable. 16 °C / 0 °C · 0%

千葉 (Chiba): Muy agradable. 16 °C / 5 °C · 0%

東京 (Tokyo): Cielo limpio, tarde templada. 16 °C / 3 °C · 0%

横浜 (Yokohama): Soleado. 16 °C / 6 °C · 0%

甲府 (Kōfu): Sol con frío nocturno. 14 °C / 0 °C · 0%

長野 (Nagano): Sol con nieve residual. 9 °C / 1 °C · 50%

🧥 Consejo: Capas ligeras durante el día, abrigo por la noche.

🌤️ Tōkai (東海)

Tiempo estable y templado.

岐阜 (Gifu): Soleado. 14 °C / 3 °C · 40%

津 (Tsu): Sol con nubes. 14 °C / 6 °C · 20%

名古屋 (Nagoya): Cielo despejado. 14 °C / 4 °C · 20%

静岡 (Shizuoka): Muy agradable. 17 °C / 7 °C · 0%

🌦️ Kansai (近畿)

Variable, pero sin frío extremo.

京都 (Kyoto): Soleado. 14 °C / 5 °C · 20%

大津 (Ōtsu): Despejado. 13 °C / 6 °C · 20%

神戸 (Kobe): Sol con lluvia aislada. 14 °C / 9 °C · 50%

大阪 (Osaka): Sol con chubascos puntuales. 15 °C / 8 °C · 50%

奈良 (Nara): Nubes y lluvia ocasional. 14 °C / 6 °C · 50%

和歌山 (Wakayama): Nubes y claros. 14 °C / 8 °C · 40%

🌧️ Hokuriku (北陸)

Zona más inestable del día.

新潟 (Niigata): Lluvia constante. 9 °C / 7 °C · 90%

富山 (Toyama): Lluvia intermitente. 12 °C / 7 °C · 80%

金沢 (Kanazawa): Lluvia persistente. 12 °C / 7 °C · 90%

福井 (Fukui): Lluvia continua. 12 °C / 7 °C · 90%

☔ Paraguas imprescindible.

🌥️ Shikoku (四国)

高松 (Takamatsu): Sol y lluvia. 14 °C / 8 °C · 70%

松山 (Matsuyama): Variable. 14 °C / 9 °C · 60%

徳島 (Tokushima): Nubes y claros. 14 °C / 7 °C · 30%

高知 (Kōchi): Soleado y templado. 18 °C / 7 °C · 20%

🌦️ Chūgoku (中国)

松江 (Matsue): Noche despejada. 13 °C / 4 °C · 40%

鳥取 (Tottori): Nubes nocturnas. 13 °C / 3 °C · 40%

岡山 (Okayama): Lluvia ocasional. 13 °C / 0 °C · 50%

広島 (Hiroshima): Lluvia y nubes. 13 °C / 3 °C · 50%

山口 (Yamaguchi): Lluvia fría. 10 °C / 0 °C · 70%

🌤️ Kyūshū (九州)

Temperaturas suaves, ambiente otoñal.

福岡 (Fukuoka): Sol y lluvia. 14 °C / 11 °C · 60%

佐賀 (Saga): Despejado. 15 °C / 7 °C · 20%

長崎 (Nagasaki): Sol con nubes. 15 °C / 10 °C · 20%

熊本 (Kumamoto): Nubes y sol. 15 °C / 7 °C · 40%

大分 (Ōita): Parcialmente nublado. 14 °C / 8 °C · 40%

宮崎 (Miyazaki): Cálido y estable. 19 °C / 7 °C · 20%

鹿児島 (Kagoshima): Templado. 18 °C / 7 °C · 20%

奄美 (Amami): Lluvias fuertes. 20 °C / 15 °C · 90%

🌴 Okinawa (沖縄)

Ambiente subtropical, lluvias generalizadas.

那覇 (Naha): Lluvia. 20 °C / 17 °C · 90%

名護 (Nago): Lluvia persistente. 20 °C / 17 °C · 90%

久米島 (Kumejima): Lluvia. 21 °C / 18 °C · 90%

南大東島 (Minami-Daitō): Chubascos. 21 °C / 18 °C · 70%

宮古島 (Miyakojima): Lluvia intensa. 23 °C / 19 °C · 90%

石垣島 (Ishigakijima): Muy lluvioso. 25 °C / 20 °C · 80%

与那国島 (Yonaguni): Lluvia continua. 24 °C / 20 °C · 80%

🧥 Consejos prácticos

Norte y Hokuriku: ropa térmica, botas antideslizantes y margen extra para desplazamientos.

Kantō y Pacífico: abrigo ligero por la mañana y protección contra el aire seco.

Okinawa y Amami: paraguas imprescindible y calzado impermeable.

