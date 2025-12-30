[tenki yohō] Termómetros en rojo… pero por frío:

El invierno toma control de Japón: lluvias, nieve y frío marcan el 31 de diciembre

📍Tōkyō | 30 de diciembre

Japón despide el año bajo un cielo tan diverso como su geografía. En el norte, Hokkaidō y el interior de Tōhoku enfrentarán nevadas persistentes y frío intenso, con temperaturas que se mantienen cerca o por debajo de 0°C durante gran parte del día. En contraste, las regiones de Kantō y Kansai —incluyendo Tokio, Osaka y alrededores— disfrutarán de cielos mayormente despejados y un ambiente estable, aunque las mañanas seguirán siendo frías. Mientras tanto, en la costa del Mar de Japón predominarán las lluvias y la mezcla de lluvia con nieve, creando condiciones húmedas e invernales.

Más al sur, Okinawa y las islas del suroeste tendrán un ambiente cálido pero marcado por lluvias frecuentes y alta humedad, típico del clima subtropical de fin de año. Este panorama climático, que combina nieve, sol y lluvia según la región, invita a los residentes —especialmente a los extranjeros que quizá no estén acostumbrados a estos contrastes— a prestar atención a los pronósticos locales, abrigarse adecuadamente y planificar sus desplazamientos con precaución.

Previsión

A continuación, un resumen claro y didáctico —por regiones y ciudades— pensado especialmente para residentes extranjeros en Japón.

🌨 HOKKAIDŌ — Frío extremo y nevadas intermitentes

Las temperaturas se mantendrán bajo cero todo el día en muchas zonas. Abrigo completo, guantes y botas antideslizantes son indispensables.

稚内 (Wakkanai): 🌨 Nieve y nubes | Máx -4°C / Mín -5°C | 🌧 70%

旭川 (Asahikawa): 🌨 Mayormente nublado con nieve | -4 / -7 | 60%

網走 (Abashiri): 🌤 Sol con nubes | -1 / -5 | 40%

札幌 (Sapporo): 🌨 Nublado con nieve ocasional | -3 / -6 | 50%

室蘭 (Muroran): 🌨 Nubes con probabilidad de nieve | -1 / -4 | 50%

函館 (Hakodate): 🌤 Sol y nubes con posible nieve | -2 / -4 | 50%

釧路 (Kushiro): ☀️ Soleado | -1 / -5 | 10%

🔹 Sensación térmica muy inferior a 0°C por el viento.

❄️🌥 TŌHOKU — Nevadas moderadas y frío invernal

Las máximas rondan entre los -1°C y 5°C según la ciudad.

青森 (Aomori): 🌨 Nublado con nieve | -1 / -2 | 60%

秋田 (Akita): 🌨 Nieve intermitente | 1 / -1 | 70%

山形 (Yamagata): 🌨 Nevadas frecuentes | 1 / 0 | 80%

盛岡 (Morioka): 🌤 Sol con nieve residual | -1 / -4 | 60%

仙台 (Sendai): 🌨 Nubes y nieve ocasional | 4 / 1 | 60%

福島 (Fukushima): 🌨 Nublado con nieve | 5 / 2 | 60%

☀️ KANTŌ・KŌSHIN — Despido del año con sol y temperaturas suaves

Ambiente agradable para invierno, aunque frío al amanecer.

前橋 (Maebashi): ☀️ | 13 / 2 | 0%

宇都宮 (Utsunomiya): ☀️ | 12 / -1 | 10%

水戸 (Mito): ☀️ | 13 / 1 | 10%

さいたま (Saitama): ☀️ | 13 / 2 | 10%

東京 (Tokio): ☀️ | 13 / 4 | 10%

千葉 (Chiba): ☀️ | 13 / 4 | 20%

横浜 (Yokohama): ☀️ | 13 / 5 | 10%

甲府 (Kōfu): ☀️ | 12 / 0 | 0%

長野 (Nagano): 🌤 Nubes y claros | 6 / -1 | 40%

☀️ TŌKAI — Sol predominante, algo de nubosidad y bajas mínimas

岐阜 (Gifu): ☀️ con aumento de nubes | 9 / 4 | 50%

静岡 (Shizuoka): ☀️ | 14 / 4 | 0%

津 (Tsu): ☀️ | 11 / 4 | 20%

名古屋 (Nagoya): 🌤 Sol con nubes | 10 / 4 | 20%

🌥☀️ KANSAI — Tiempo estable con sol y algunas nubes

Temperaturas máximas de 10–11°C.

京都 (Kyoto): 🌤 | 10 / 2 | 40%

大津 (Ōtsu): 🌤 | 9 / 2 | 40%

奈良 (Nara): 🌤 | 10 / 2 | 20%

大阪 (Osaka): 🌤 | 11 / 4 | 20%

神戸 (Kobe): ☀️ | 11 / 4 | 20%

和歌山 (Wakayama): 🌤 | 11 / 4 | 40%

🌧❄️ HOKURIKU — Lluvia y nieve en la costa del Mar de Japón

Ambiente húmedo y frío.

金沢 (Kanazawa): 🌧🌨 Lluvia y nieve | 7 / 4 | 80%

富山 (Toyama): 🌧 | 7 / 4 | 90%

福井 (Fukui): 🌧 | 7 / 4 | 80%

新潟 (Niigata): 🌧🌨 Lluvia y nieve | 4 / 2 | 90%

🌥🌧 CHŪGOKU — Nubes y lluvia en el norte; más estable al sur

松江 (Matsue): 🌨🌧 Lluvia y nieve | 8 / 4 | 70%

鳥取 (Tottori): 🌧 | 7 / 4 | 70%

山口 (Yamaguchi): 🌤 | 8 / 1 | 40%

広島 (Hiroshima): 🌤 | 10 / 2 | 20%

岡山 (Okayama): ☀️ | 10 / 0 | 20%

☀️ SHIKOKU — Día estable y parcialmente soleado

松山 (Matsuyama): 🌤 | 11 / 3 | 20%

高松 (Takamatsu): ☀️ | 10 / 2 | 20%

高知 (Kōchi): 🌤 | 13 / 3 | 20%

徳島 (Tokushima): 🌤 | 11 / 4 | 20%

☀️🌤 KYŪSHŪ — Buen tiempo en casi toda la región

Solo Miyazaki con posibles lluvias.

福岡 (Fukuoka): 🌤 | 9 / 5 | 40%

佐賀 (Saga): ☀️ | 10 / 4 | 20%

長崎 (Nagasaki): ☀️ | 11 / 5 | 20%

熊本 (Kumamoto): ☀️ | 12 / 2 | 20%

大分 (Ōita): ☀️ | 10 / 6 | 20%

鹿児島 (Kagoshima): 🌤 | 13 / 5 | 30%

宮崎 (Miyazaki): 🌧🌤 Lluvia ocasional | 15 / 5 | 50%

🌧 OKINAWA — Cierre del año bajo la lluvia y ambiente subtropical

Temperaturas suaves, pero lluvias generalizadas.

久米島 (Kumejima): 🌧 | 21 / 19 | 100%

那覇 (Naha): 🌧 | 22 / 19 | 90%

名護 (Nago): 🌧 | 21 / 18 | 90%

南大東 (Minamidaitō): 🌧 | 23 / 19 | 70%

与那国島 (Yonaguni): 🌧 | 21 / 19 | 100%

石垣島 (Ishigaki): 🌧 | 23 / 20 | 70%

宮古島 (Miyakojima): 🌧 | 22 / 20 | 80%

💡 Consejos útiles para residentes extranjeros

El norte requiere precaución por hielo y nieve. Evita conducir si no tienes neumáticos de invierno.

En el centro y oeste, aunque hay sol, las mañanas serán frías — usa varias capas.

En Okinawa, prepara paraguas y calzado impermeable.

Revisa siempre alertas locales en apps como JMA Weather o Yahoo!天気.



