Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Crimen

[gizōjin] El sello ‘Made in Japan’ bajo ataque

PorNoticiasNippon

Dic 31, 2025 #falsificaciones, #Gizō-hin, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #偽造品

Crecen las imitaciones y las estafas online

📍Tōkyō | 31 de diciembre

Japón refuerza la lucha contra los falsificadores: crece la incautación de productos “fake” y la IA entra en escena para proteger a los consumidores

Las aduanas japonesas bloquearon en 2024 mercancía falsificada por un valor estimado de 282.000 millones de yenes, récord histórico. En paralelo, surgen servicios privados que usan IA para verificar la autenticidad de artículos de lujo y detectar sitios fraudulentos.

La falsificación ya no es un problema marginal en Japón: se ha convertido en una industria global que usa Internet como autopista principal. Según estimaciones basadas en un informe de la OCDE, los daños por la circulación de productos copiados en Asia —muchos de ellos imitando marcas japonesas— superan los 3 billones de yenes al año.

El fenómeno golpea tanto a consumidores engañados, como a fabricantes legítimos que ven erosionada su reputación. Y el atractivo de la etiqueta “Made in Japan” ha sido convertido en un arma por falsificadores que comercializan desde zapatillas y bolsos hasta tarjetas coleccionables y cosméticos.

 

📈 Récord de incautaciones

Las aduanas japonesas detuvieron en 2024 la entrada de 33.019 partidas de imitaciones, la cifra más alta desde que hay registros.

En valor estimado, la tendencia es clara:

Año Monto estimado detenido
2021 ¥ 164.000 millones
2022 ¥ 186.000 millones
2023 ¥ 171.000 millones
2024 ¥ 282.000 millones

 

 

 

El salto de 2024 refleja que la oferta de falsificaciones no se detiene —sólo cambia de forma y se digitaliza.

 

🤖 La IA entra en acción para defender al comprador

Ante este escenario, en Japón están ganando terreno servicios privados de verificación basados en inteligencia artificial.

👜 “Fake Busters”: la lupa digital sobre los artículos de lujo

La empresa IVA (Tokio) creó Fake Busters, un servicio que combina IA y expertos humanos para verificar la autenticidad de marcas premium.

Funciona así:

  • 📸 Verificación por imagen
    Desde 550 yenes por artículo, resultado en 48 horas.
  • 📦 Verificación completa con envío del producto
    Desde 3.300 yenes, incluye certificado oficial si es genuino.

El CEO, Aihara Yoshio,  afirma que la precisión de la IA ya ronda el 98% y que el auge del comercio electrónico ha multiplicado la demanda.

Desde 2024, el sistema también se integra en Mercari, la mayor plataforma de compraventa entre particulares del país, a través del servicio “あんしん鑑定” (Verificación Segura), que permite revisar el artículo antes de recibirlo.

“Eliminar por completo los falsificados es imposible, pero sí podemos crear entornos de compra seguros”, afirma Aihara.

 

🛑 IA contra sitios falsos: caza de estafas en la red

BBSS, también con sede en Tokio, ofrece “みやブル”, un software que detecta webs fraudulentas y tiendas falsas gracias a:

  • 🗂 listas negras proporcionadas por la Policía
  • 🤖 sistemas automáticos de detección con IA

El aumento de páginas creadas con IA generativa ha provocado una explosión de estafas a bajo costo, advierte la empresa, que reporta decenas de miles de millones de detecciones al mes en todo el mundo.

 

 

⚖️ Marco legal

La lucha contra falsificaciones se sostiene en varias leyes clave:

🏷 商標法 – Ley de Marcas

  • Prohíbe usar sin permiso marcas registradas
  • Penaliza fabricación, importación, venta y posesión con fines comerciales
  • Sanciones:
    • Personas físicas: hasta 10 años de prisión o 10 millones de yenes
    • Empresas: hasta 300 millones de yenes

📀 不正競争防止法 – Ley contra la Competencia Desleal

  • Castiga:
    • uso indebido de marcas no registradas pero reconocibles
    • copias de diseños
    • suplantación comercial
  • Incluye medidas contra fraude digital y falsificación online

 

🚨 刑法 – Código Penal

  • Aplica cuando hay estafa directa a consumidores

🛃 Aduanas japonesas

Las importaciones sospechosas pueden ser retenidas o destruidas.

La cooperación con marcas y plataformas online ha aumentado drásticamente.

 

🌍 Impacto económico y social

🛒 Para los consumidores

  • Riesgo de estafa económica
  • Productos peligrosos o sin garantías sanitarias
  • Dificultad para reclamar

🏭 Para las empresas japonesas

  • Daño a la reputación internacional
  • Pérdida de ingresos
  • Competencia desleal

🧠 Para la sociedad

  • Financiamiento indirecto de redes criminales
  • Mayor desconfianza en el comercio digital
  • Necesidad de alfabetización digital

 

✅ Consejos prácticos para el consumidor en Japón

  • Comprar en canales oficiales o verificados
  • Usar servicios de 鑑定 (verificación de autenticidad)
  • Si suena demasiado barato: desconfía
  • Revisar reseñas y URL (dominios extraños = alerta)
  • Instalar software de seguridad

 

©️ 2025 Noticias Nippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Crimen

[satsujin] uno de los mayores ‘cold cases’

Dic 31, 2025 NoticiasNippon
Crimen

[gōtō jiken] Robo violento en vivienda de Ibaraki

Dic 30, 2025 NoticiasNippon
Crimen

[satsujin misui] chino detenido en Chiba

Dic 29, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Televisión

[terebī] programas para todos los gustos

2025-12-31 NoticiasNippon No hay comentarios
Vietnamitas

[sagizai] detenidos por fraude al seikatsu hogo

2025-12-31 NoticiasNippon No hay comentarios
J-League

[sakkā] King Kazu leyenda viva

2025-12-31 NoticiasNippon No hay comentarios
Crimen

[gizōjin] El sello ‘Made in Japan’ bajo ataque

2025-12-31 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.