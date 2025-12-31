[gizōjin] El sello ‘Made in Japan’ bajo ataque

Crecen las imitaciones y las estafas online

📍Tōkyō | 31 de diciembre

Japón refuerza la lucha contra los falsificadores: crece la incautación de productos “fake” y la IA entra en escena para proteger a los consumidores

Las aduanas japonesas bloquearon en 2024 mercancía falsificada por un valor estimado de 282.000 millones de yenes, récord histórico. En paralelo, surgen servicios privados que usan IA para verificar la autenticidad de artículos de lujo y detectar sitios fraudulentos.

La falsificación ya no es un problema marginal en Japón: se ha convertido en una industria global que usa Internet como autopista principal. Según estimaciones basadas en un informe de la OCDE, los daños por la circulación de productos copiados en Asia —muchos de ellos imitando marcas japonesas— superan los 3 billones de yenes al año.

El fenómeno golpea tanto a consumidores engañados, como a fabricantes legítimos que ven erosionada su reputación. Y el atractivo de la etiqueta “Made in Japan” ha sido convertido en un arma por falsificadores que comercializan desde zapatillas y bolsos hasta tarjetas coleccionables y cosméticos.

📈 Récord de incautaciones

Las aduanas japonesas detuvieron en 2024 la entrada de 33.019 partidas de imitaciones, la cifra más alta desde que hay registros.

En valor estimado, la tendencia es clara:

Año Monto estimado detenido 2021 ¥ 164.000 millones 2022 ¥ 186.000 millones 2023 ¥ 171.000 millones 2024 ¥ 282.000 millones

El salto de 2024 refleja que la oferta de falsificaciones no se detiene —sólo cambia de forma y se digitaliza.

🤖 La IA entra en acción para defender al comprador

Ante este escenario, en Japón están ganando terreno servicios privados de verificación basados en inteligencia artificial.

👜 “Fake Busters”: la lupa digital sobre los artículos de lujo

La empresa IVA (Tokio) creó Fake Busters, un servicio que combina IA y expertos humanos para verificar la autenticidad de marcas premium.

Funciona así:

📸 Verificación por imagen

Desde 550 yenes por artículo, resultado en 48 horas.

Desde 550 yenes por artículo, resultado en 48 horas. 📦 Verificación completa con envío del producto

Desde 3.300 yenes, incluye certificado oficial si es genuino.

El CEO, Aihara Yoshio, afirma que la precisión de la IA ya ronda el 98% y que el auge del comercio electrónico ha multiplicado la demanda.

Desde 2024, el sistema también se integra en Mercari, la mayor plataforma de compraventa entre particulares del país, a través del servicio “あんしん鑑定” (Verificación Segura), que permite revisar el artículo antes de recibirlo.

“Eliminar por completo los falsificados es imposible, pero sí podemos crear entornos de compra seguros”, afirma Aihara.

🛑 IA contra sitios falsos: caza de estafas en la red

BBSS, también con sede en Tokio, ofrece “みやブル”, un software que detecta webs fraudulentas y tiendas falsas gracias a:

🗂 listas negras proporcionadas por la Policía

🤖 sistemas automáticos de detección con IA

El aumento de páginas creadas con IA generativa ha provocado una explosión de estafas a bajo costo, advierte la empresa, que reporta decenas de miles de millones de detecciones al mes en todo el mundo.

⚖️ Marco legal

La lucha contra falsificaciones se sostiene en varias leyes clave:

🏷 商標法 – Ley de Marcas

Prohíbe usar sin permiso marcas registradas

Penaliza fabricación, importación, venta y posesión con fines comerciales

Sanciones: Personas físicas: hasta 10 años de prisión o 10 millones de yenes Empresas: hasta 300 millones de yenes



📀 不正競争防止法 – Ley contra la Competencia Desleal

Castiga: uso indebido de marcas no registradas pero reconocibles copias de diseños suplantación comercial

Incluye medidas contra fraude digital y falsificación online

🚨 刑法 – Código Penal

Aplica cuando hay estafa directa a consumidores

🛃 Aduanas japonesas

Las importaciones sospechosas pueden ser retenidas o destruidas.

La cooperación con marcas y plataformas online ha aumentado drásticamente.

🌍 Impacto económico y social

🛒 Para los consumidores

Riesgo de estafa económica

Productos peligrosos o sin garantías sanitarias

Dificultad para reclamar

🏭 Para las empresas japonesas

Daño a la reputación internacional

Pérdida de ingresos

Competencia desleal

🧠 Para la sociedad

Financiamiento indirecto de redes criminales

Mayor desconfianza en el comercio digital

Necesidad de alfabetización digital

✅ Consejos prácticos para el consumidor en Japón

Comprar en canales oficiales o verificados

Usar servicios de 鑑定 (verificación de autenticidad)

Si suena demasiado barato: desconfía

Revisar reseñas y URL (dominios extraños = alerta)

Instalar software de seguridad

©️ 2025 Noticias Nippon