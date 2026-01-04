[gōtō jiken] Asalto nocturno en Shizuoka

Tres menores de edad detenidos por robo violento a pareja de ancianos

📍Tōkyō | 4 de enero

La madrugada del 22 de diciembre de 2025, el silencio invernal de Nagaizumi-cho, en la prefectura de Shizuoka se rompió con un acto de violencia que dejó una profunda sensación de inseguridad. Cerca de la 1:00 a. m., tres individuos irrumpieron en una vivienda del distrito de Nameri, donde residía un matrimonio de más de 80 años. Los asaltantes los inmovilizaron con cinta adhesiva en manos y boca, y huyeron con aproximadamente 10 millones de yenes en efectivo.

Durante días, la investigación avanzó en silencio. Cámaras de seguridad de la zona captaron a tres figuras sospechosasdescendiendo de un vehículo y, poco después, un automóvil alejándose a toda velocidad del lugar. Esa pista fue clave. Tras el análisis de imágenes y la reconstrucción de la ruta de escape, la policía anunció el 4 de enero la detención de tres adolescentes de 17 años, todos residentes en la prefectura de Kanagawa.

Los detenidos —un estudiante de secundaria de nacionalidad filipina, un empleado y un trabajador de la construcción (oficio de albañilería)— enfrentan cargos por allanamiento de morada y robo con resultado de lesiones. El caso ha generado conmoción no solo por la violencia ejercida contra adultos mayores, sino también por la edad de los presuntos responsables, reavivando el debate sobre delincuencia juvenil organizada y vulnerabilidad de los ancianos en zonas residenciales tranquilas.

⚖️ Marco legal

Jūkyo shin’nyū-zai (住居侵入罪, Allanamiento de morada) – Penaliza el ingreso ilegal a una vivienda.

Gōtō chishō tsumi (強盗致傷罪, Robo con resultado de lesiones) – Delito grave que combina robo con daño físico o psicológico a la víctima; conlleva penas severas .

Shōnen-hō (少年法, Ley de Justicia Juvenil) – Al tratarse de menores de 18 años, el proceso considera su edad; sin embargo, la gravedad del delito puede dar lugar a medidas penales más estrictas , incluida la remisión a juicio según el caso.

Protección de víctimas vulnerables – La condición de adultos mayores es un factor agravante en la valoración judicial.

