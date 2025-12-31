[gasorin kakaku] Japón elimina la tasa provisional

Alivio para conductores, presión para las finanzas públicas

📍Tōkyō | 31 de diciembre

Después de casi medio siglo vigente, la tasa provisional del impuesto a la gasolina en Japón (暫定税率・zantei zeiritsu) fue abolida hoy 31 de diciembre. Esta sobrecarga fiscal, creada en 1974 como medida temporal para asegurar fondos viales, añadía 25.1 yenes por litro al impuesto base de 28.7 yenes. Es decir, durante décadas los conductores pagaron 53.8 yenes de impuesto por litro, más del doble del monto original.

La eliminación fue posible gracias a un acuerdo entre seis partidos políticos y la aprobación de la reforma legal correspondiente en la Dieta. La medida también contempla que la tasa provisional del impuesto al diésel sea eliminada el 1 de abril de 2026.

Sin embargo, el gobierno buscó evitar un desplome abrupto de precios en las gasolineras. Para ello, amplió progresivamente los subsidios a las petroleras, alcanzando desde el 11 de diciembre una ayuda de 25.1 yenes por litro, equivalente al monto eliminado del impuesto. En la práctica, esto significa que los precios al consumidor no cambiarán bruscamente en el corto plazo.

Según datos del Centro de Información Petrolera, el precio promedio nacional de la gasolina regular cayó a 158 yenes por litro al 22 de diciembre, y el diésel también muestra una tendencia a la baja, lo que ya supone un alivio moderado para los usuarios.

Pero la otra cara de la moneda es fiscal. La supresión de las tasas provisionales implica una reducción de ingresos públicos estimada en 1.5 billones de yenes anuales. El gobierno y el partido gobernante planean cubrir parte de este hueco mediante la revisión del sistema de incentivos fiscales para aumentos salariales, aunque reconocen que esto no será suficiente. La discusión sobre nuevas fuentes de financiamiento quedará abierta para la reforma tributaria de fin de año de 2026.

A largo plazo, el debate apunta a un problema estructural: cómo financiar el mantenimiento de carreteras y avanzar hacia políticas de descarbonización cuando los ingresos ligados a los combustibles fósiles comienzan a caer.

⚖️ Marco legal

🔹 ¿Qué era la “tasa provisional” (暫定税率)?

Era una sobretasa añadida temporalmente en 1974 al impuesto por litro de combustible:

Gasolina (ガソリン税) Impuesto base legal: 28.7 yenes/litro Sobretasa provisional: +25.1 yenes/litro Total pagado durante 50 años: 53.8 yenes/litro

Diésel (軽油引取税) También tenía un recargo provisional que desaparecerá en abril de 2026



Aunque se llamaba “temporal”, fue renovada repetidamente por ley durante cinco décadas.

🔹 ¿Qué leyes se modificaron?

Se aprobaron reformas a la Ley de Impuestos a los Combustibles y normas complementarias, conforme al acuerdo multipartidista, eliminando explícitamente la cláusula de recargo.

🔹 ¿Por qué no bajó fuerte el precio de golpe?

Porque el gobierno:

✅ amplió subsidios a petroleras hasta igualar 25.1 yen/litro

Esto evitó:

compras de pánico

distorsiones de mercado

tensiones logísticas

🔹 Impacto fiscal

💴 Pérdida anual estimada: 1.5 billones de yenes

El gobierno propone:

usar ingresos adicionales derivados de reformas al incentivo fiscal de aumentos salariales

pero no alcanza para cubrir todo

Decisión final → reforma fiscal de fin de 2026

🔹 Desafío hacia el futuro

El Estado deberá decidir:

🚧 cómo financiar carreteras

🌱 cómo avanzar hacia la descarbonización

📉 mientras los ingresos por combustibles bajan

Se prevé que el debate continúe a largo plazo.

🧠 Contexto social y económico

Para los usuarios:

✔ ligera reducción del gasto en combustible

✔ caída moderada del precio promedio a 158 yen/litro

Para el Estado:

⚠ presión sobre las finanzas públicas

⚠ necesidad de nuevos modelos de recaudación

Para el mercado:

🔄 precios estables por ahora gracias al subsidio



