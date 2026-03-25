[ gasorinkakaku ]  Caída drástica en el precio

El promedio nacional baja a 177 yenes tras alcanzar máximos históricos

📍Tōkyō | 25 de marzo

Tras semanas de presión constante sobre los bolsillos de los consumidores, el precio de los combustibles en Japón ha registrado un respiro significativo. Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, el precio promedio de la gasolina regular se situó en 177.7 yenes por litro, lo que supone un descenso de 13.1 yenes en comparación con la semana anterior.

Un giro tras seis semanas de alzas

Esta es la primera vez en seis semanas que el precio experimenta una tendencia a la baja. La semana pasada, el mercado energético japonés alcanzó un hito preocupante cuando el combustible superó por primera vez la barrera de los 190 yenes, situándose específicamente en 190.8 yenes por litro.

El informe detalla los precios actuales al 23 de marzo:

Gasolina Regular: 177.7 yenes/litro (▼13.1 yenes)

Diésel (Gasóleo): 166.0 yenes/litro (▼12.4 yenes)

Queroseno: 145.6 yenes/litro (▼154 yenes por bidón de 18 litros)

Efecto inmediato de los subsidios gubernamentales

La notable reducción de más de 13 yenes en apenas siete días se atribuye directamente a la activación y el ajuste de los subsidios estatales otorgados a las refinerías. De las 47 prefecturas del país, 46 registraron una disminución en sus precios, mientras que solo una mostró un ligero incremento, reflejando una estabilización casi total a nivel nacional.

«Es un alivio necesario. Ver el precio rozando los 200 yenes la semana pasada era insostenible para el transporte diario», comentó un conductor en una estación de servicio de la capital.

Perspectivas: ¿Seguirá bajando?

Analistas del sector energético prevén que, gracias a la continuidad de las medidas de apoyo del Gobierno para mitigar el impacto de la volatilidad internacional del crudo, los precios en las gasolineras podrían seguir descendiendo o mantenerse estables en las próximas semanas.

El Gobierno ha reiterado su compromiso de vigilar de cerca las fluctuaciones del mercado para evitar que el costo de vida siga aumentando, priorizando la estabilidad del consumo interno.

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