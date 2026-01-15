[gasorin kakaku]  ¡Récord de caídas!

Gasolina más barata que nunca en Japón: el precio más bajo desde junio de 2021

📍Tōkyō | 15 de enero

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (経済産業省) reveló hoy jueves que el precio promedio de la gasolina en el país, para el 13 de enero, alcanzó los 155,10 yenes por litro. Este valor refleja una disminución de 60 céntimos respecto a la semana anterior, marcando el precio más bajo desde junio de 2021, es decir, el nivel más bajo en 4 años y 7 meses. Con esta nueva caída, Japón experimenta su novena semana consecutiva de descenso en los precios de la gasolina, a pesar de la ausencia de datos de diciembre de 2025 debido al cierre de fin de año. La caída global en los precios del crudo, impulsada por una oferta mundial más holgada de petróleo, ha sido citada como la principal causa de este descenso en los precios en Japón.

El impacto de esta tendencia es más evidente en las diferentes prefecturas de Japón. En 36 de ellas, los precios de la gasolina han disminuido, mientras que en 2 prefecturas se han mantenido estables y en 9 se ha producido un aumento. La prefectura de Aichi reportó el precio más bajo del país, con 147,30 yenes por litro, mientras que en Kagoshima se registró el precio más alto, con 165,40 yenes por litro.

Además, el gobierno japonés ha dejado de aplicar el impuesto temporal adicional sobre la gasolina, de 25,10 yenes por litro, desde el 31 de diciembre de 2025, lo que ha contribuido a una reducción adicional en los precios al consumidor.

En cuanto a otros combustibles, el precio del diésel cayó a 143,40 yenes por litro, una disminución de 50 céntimos respecto a la semana pasada, mientras que el precio del keroseno (灯油) bajó a 2,176 yenes por cada 18 litros, con una caída de 5 yenes.

Marco Legal:

