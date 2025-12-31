[terebī] programas para todos los gustos

Música, televisión, familia y memoria: el ritual que Japón nunca deja de compartir en fin de año

📍 Tōkyō / 31 de diciembre

En Japón, el 31 de diciembre no solo marca el final del año: es también la noche en que millones de hogares se sientan frente al televisor para compartir canciones, recuerdos y emoción.

Este año, el 76º NHK Kōhaku Uta Gassen se transmite desde las 19:20 hasta las 23:45, bajo el lema “Conectar y seguir conectando en la Nochevieja”. Un mensaje sencillo, pero poderoso, en un país donde la televisión del 31 sigue siendo parte del tejido emocional de la sociedad.

En total, 42 artistas —incluyendo 10 debutantes— se presentan entre los tradicionales equipos rojo y blanco. A ellos se suman 7 invitados especiales, configurando un espectáculo que mezcla historia, cultura pop y emociones familiares.

🎶 Un viaje musical que cruza épocas

La apertura es un guiño a la memoria colectiva:

“Medley especial por los 100 años de la radiodifusión”, un recorrido que va desde los temas de los años 50 y 60 hasta canciones que marcaron a las nuevas generaciones como “Paprika” y “Hana wa Saku”, con Mrs. GREEN APPLE liderando una colaboración coral entre artistas y presentadores.

Más tarde, la música se convierte en puente generacional:

el universo de “Anpanman” llega al escenario con Takumi Kitamura y los personajes infantiles más queridos, recordando que el Kōhaku también pertenece a los niños… y a los adultos que alguna vez lo fueron.

🎤 Regresos, despedidas y homenajes

Algunos momentos tienen aroma de historia y despedida:

Ishikawa Sayuri, con su 48ª aparición, interpreta “Amagi-goe” junto a la Orquesta Sinfónica de la NHK, elevando la canción a una dimensión casi clásica.

Perfume se despide temporalmente con un medley especial —“Polyrhythm” y “Meguru-loop”— cerrando una etapa brillante.

En el bloque de “proyectos especiales”, Hikawa Kiyoshi interpreta “Ai Sansan”, mientras Masakazu Sakai revive un clásico número de entretenimiento al estilo de los grandes shows de antaño.

Masaharu Fukuyama presenta por primera vez en TV su colaboración “Júpiter feat. Koshi Inaba”.

Y en el tramo final, leyendas como Hoshino Gen y Eikichi Yazawa celebran hitos de carrera junto a Yumi Matsutoya y Koji Tamaki, quienes interpretan nuevos temas.

El último tema de la competencia recae en Mrs. GREEN APPLE, con “GOOD DAY” como símbolo de cierre luminoso.

Y, como gran broche emocional de la noche, Seiko Matsuda interpreta “Aoi Sangoshō” (Coral Azul), una canción que marcó época y que hoy vuelve a unir a generaciones enteras frente al televisor.

📺 Las privadas no se quedan atrás: humor, deporte y nostalgia

Mientras la NHK monopoliza gran parte de la conversación nacional, las cadenas privadas mantienen sus armas tradicionales: entretenimiento accesible, emoción ligera y mucha cercanía.

Fuji TV apuesta por el baile y la comedia con “Kagi Dance Stadium”, donde humoristas como Seiya y Matsuo Shun lideran equipos de estudiantes en una competencia donde gana quien baila… y hace sonreír.

NTV emite “Hiromi ga Kaiketsu! Hachioji Reform SP”, donde el carismático Hiromi transforma una antigua casa en un dojo de sumo infantil.

TBS reúne a atletas y celebridades desde las 16:30 en “Ōmisoka All-Star Sports Festival”, con invitados como Rui Hachimura en el desafío de “9HOOPS”.

TV Tokyo fiel a su estilo, trae la música retro con “¡Canciones de Japón para despedir el año!”, incluyendo “Matsuken Samba II” con Matsudaira Ken y el grupo idol Chō Tokimeki♡Sendenbu.

TV Asahi ofrece un maratón de 8 horas con “Zawatsuku! Ōmisoka” y un especial de música Shōwa, mezclando drama, conversación y nostalgia.

💬 Más que televisión: una tradición emocional

Para muchos residentes —japoneses y extranjeros— el Kōhaku no es solo un programa. Es la última comida del año, la sopa caliente, el kotatsu, los abuelos mirando la pantalla, los niños durmiéndose antes del final. Es un ritual compartido, calmado, profundamente japonés.

En un mundo cada vez más fragmentado, el lema de este año resume su esencia: conectar. Conectar épocas, recuerdos, familias… y también a quienes llegaron a Japón buscando un nuevo hogar.

©️ 2025 Noticias Nippon