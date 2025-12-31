[sekai no nyūsu] japoneses heridos en Perú

Machu Picchu en silencio: un conductor fallecido y decenas de heridos en colisión ferroviaria

📍Lima / 30 de diciembre (Tōkyō / 31 de diciembre)

Un grave accidente ferroviario sacudió el corazón turístico del sur de Perú ecuando dos trenes colisionaron frontalmente en un tramo de vía única cercano a las ruinas de Machu Picchu, Patrimonio Mundial de la UNESCO. El choque dejó un conductor fallecido y más de 30 pasajeros heridos, entre ellos dos ciudadanos japoneses.

La Embajada de Japón en Perú confirmó que los japoneses lesionados —identificados por medios locales como Kikuchi Yuno y Kasahara Asuka— fueron trasladados a un hospital de la zona. Ambos se mantienen conscientes y sus heridas han sido calificadas como no graves, lo que trajo algo de alivio en medio de la tragedia.

📍 Un accidente en una ruta turística clave

El siniestro ocurrió en un tramo de vía simple, cuando un tren que se dirigía hacia Machu Picchu impactó de frente contra otra formación que circulaba en sentido contrario. El golpe sorprendió a turistas y trabajadores ferroviarios en una de las rutas más transitadas por visitantes de todo el mundo.

Las autoridades peruanas informaron que las investigaciones continúan para esclarecer qué falló en el sistema de circulación ferroviaria en una región montañosa y de difícil acceso.

SNS

🏛 Respuesta del gobierno peruano

El presidente de Perú se desplazó a la ciudad cercana de Cusco para coordinar acciones con las autoridades regionales. El gobierno declaró que brindará pleno apoyo a todas las víctimas y sus familias, incluyendo asistencia médica y psicológica.

🇯🇵 Seguimiento desde Japón

La Embajada japonesa mantiene comunicación con hospitales y autoridades peruanas para recibir actualizaciones permanentes sobre el estado de sus ciudadanos. Hasta el momento, se ha confirmado que no corren riesgo vital.

🌍 Una herida en el corazón del turismo andino

El tren turístico hacia Machu Picchu es uno de los recorridos ferroviarios más emblemáticos de Sudamérica. El accidente revive el debate sobre seguridad operativa en rutas de alta demanda, especialmente en zonas donde la infraestructura es limitada y las pendientes son pronunciadas.

Mientras las autoridades avanzan en las pesquisas, familiares y viajeros esperan respuestas sobre cómo pudo ocurrir una colisión frontal en una sola vía, en una de las rutas más vigiladas del país.

©️ 2025 Noticias Nippon