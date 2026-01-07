Banderas venezolanas y pancartas en japonés marcan protesta sin venezolanos

📍Tokyo | 7 de enero

Frente a la estación de trenes, Una decena de manifestantes, en su mayoría japoneses afiliados a organizaciones de izquierda, se reunieron con pancartas y banderas venezolanas para condenar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y exigir la libertad inmediata del presidente Nicolás Maduro.

Portando carteles que decían “米によるベネズエラ攻撃糾弾!” (¡Condenamos el ataque de EE. UU. a Venezuela!) y “トランプはマドゥーロ大統領を解放せよ” (Trump, libera al presidente Maduro), los manifestantes acusaron a Washington de violar el derecho internacional y la soberanía venezolana. Algunos también llamaron a poner fin a la “guerra por el petróleo” y criticaron las alianzas militares entre Japón y Estados Unidos, en un contexto global de tensiones crecientes.

Varias personas tomaron el micrófono para insistir en la solidaridad con el pueblo venezolano y la defensa de la autodeterminación de los pueblos frente a “las políticas imperialistas”. La protesta, pacífica y sin incidentes con la policía, se extendió por casi dos horas bajo el frío invernal.

Esta movilización coincide con voces críticas en diferentes partes del mundo que califican la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses como una violación del derecho internacional y un acto de agresión —una narrativa que puede escucharse tanto en la protesta japonesa como en declaraciones de movimientos y partidos de izquierda en diversas capitales.

📜 Marco legal sobre protestas en Japón

1. Libertad de reunión y manifestación protegida

La Constitución de Japón reconoce la libertad de asociación y de reunión pacífica sin armas, lo que ampara legalmente las protestas y manifestaciones públicas siempre que sean pacíficas y no violentas.

En la práctica, los grupos organizadores deben notificar a la policía con antelación (generalmente 10 días antes) si la protesta se realizará en la vía pública o bloqueará calles, para coordinar seguridad y evitar disturbios.

2. Prohibiciones importantes

Aunque la protesta y las consignas críticas son legales, hay límites:

la deshonra de banderas nacionales extranjeras está penalizada en Japón si hay denuncia del país afectado, bajo el Código Penal japonés (Article 92).

la deshonra de banderas nacionales extranjeras está penalizada en Japón si hay denuncia del país afectado, bajo el Código Penal japonés (Article 92). El uso de la violencia, daños a la propiedad pública o privada, impedir el tránsito sin autorización, o negarse a cumplir órdenes policiales también puede resultar en sanciones administrativas o penales.

3. Contexto histórico

Japón tiene antecedentes de grandes movimientos sociales —como las protestas contra el Tratado de Seguridad con EEUU (Anpo) en 1959–1960— en las que sindicatos, estudiantes y organizaciones de izquierda se movilizaron masivamente contra la influencia estadounidense en política japonesa.



©2026 NoticiasNippon