Irse también duele: el adiós silencioso que se volvió viral en Perú

📍Lima | 7 de enero

Una combi (vehículo de transporte público) roja circulando por calles de la capital se ha convertido en tema de conversación en redes sociales, luego de que usuarios compartieran una foto donde se lee un mensaje escrito en la ventana trasera:

“Ya nos vamos Perú — Gracias por todo 🇵🇪”

La frase, escrita con plumón blanco y acompañada de un corazón, ha generado miles de reacciones y comentarios. Para muchos internautas, el breve mensaje resume el sentir de miles de peruanos que en los últimos años han decidido emigrar en busca de nuevas oportunidades en el extranjero.

En la publicación original, varios usuarios relataron experiencias personales ligadas a la migración: familias separadas, despedidas en aeropuertos y decisiones difíciles motivadas por la falta de empleo, la inseguridad y la situación económica.

Otros, en cambio, optaron por ver la escena con humor, recordando el ingenio peruano para convertir cualquier situación —por dura que sea— en algo creativo y simbólico.

Aunque se desconoce quiénes viajan en el vehículo o si realmente se trata de una mudanza definitiva fuera del país, la imagen ha trascendido como un símbolo de despedida y gratitud, sentimientos comunes entre quienes dejan su tierra natal.

Según especialistas consultados en temas sociales, este tipo de expresiones reflejan una tendencia migratoria sostenida, pero también un fuerte vínculo emocional con el país de origen. “El peruano que se va, no corta la raíz. Se va con pena, pero con esperanza”, comentan.

Mientras la combi sigue su camino entre el tráfico limeño, el mensaje permanece flotando en el aire: irse no siempre es elección… pero agradecer es parte del viaje.

Anexo

🇻🇪 ¿Cuántos venezolanos viven en Perú?

📌 Perú es uno de los países con más migrantes venezolanos en el mundo.

Según estimaciones recientes, alrededor de:

➡️ 1,6 a 1,7 millones de venezolanos residen en Perú (incluyendo refugiados, migrantes y solicitantes de asilo).

Esto convierte a Perú en el segundo país de acogida más grande para venezolanos en América Latina, solo detrás de Colombia.

Para ponerlo en perspectiva:

Antes de la crisis migratoria (antes de 2017), los censos peruanos registraban unos pocos miles de venezolanos viviendo en el país.

🧭 ¿Por qué tantos venezolanos han emigrado a Perú?

La salida masiva de Venezuela es parte de una crisis profunda causada por:

Colapso económico prolongado

Escasez de alimentos y medicinas

Inseguridad y violencia

Problemas políticos y represión interna

Estas condiciones han llevado a más de 7,7 millones de venezolanos a emigrar en la última década, es decir, mucho de su población ha buscado refugio fuera de su país.

🔎 ¿Hay problemas sociales o tensiones en Perú por esta migración?

Sí, la llegada de esta gran población también ha generado retos sociales y debates, entre ellos:

📌 1. Integración y empleo

Muchas personas trabajan en empleos informales o con bajos ingresos.

Aumenta la necesidad de servicios básicos como vivienda, educación y salud.

📌 2. Documentación y regularización

Una parte de la población venezolana no tiene estatus migratorio regularizado, lo que dificulta su acceso a derechos formales.

📌 3. Percepciones y discriminación

Aunque muchos viven sin problemas directos, encuestas muestran que cierto porcentaje ha experimentado discriminación social relacionada con estereotipos sobre migrantes.

📌 4. Tensiones políticas

En algunos momentos el tema migratorio ha sido utilizado en discursos políticos o para justificar medidas más estrictas en fronteras o servicios públicos.

📊 Una realidad compleja

En general, la migración venezolana en Perú es:

✅ Una contribución significativa a la fuerza laboral y la sociedad peruana, con muchas personas jóvenes que trabajan y desean quedarse.

❗ Un desafío para la infraestructura social y servicios públicos, que debe ser gestionado con políticas humanas y reales.

