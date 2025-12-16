[gaikokujin] : cuando la curiosidad se cruza con la ley

“En China no es común”: chino detenido por intento de grabación bajo falda en Japón
📍Kobe | 16 de diciembre
El silencio habitual de la sala de espera del aeropuerto de Kobe se quebró la tarde del 15 de diciembre. Entre viajeros cansados y teléfonos en mano, un gesto aparentemente discreto activó la alerta.
Un hombre de 39 años, de nacionalidad china y sin domicilio registrado en Japón, fue detenido tras intentar grabar con su smartphone el interior de la falda de una mujer de 27 años que se encontraba sentada frente a él.
La policía de la prefectura de Hyōgo actuó tras detectar el movimiento sospechoso del teléfono. El hecho ocurrió alrededor de las 5:10 p.m., en una zona pública del aeropuerto, un espacio que muchos consideran seguro y rutinario.
Durante el interrogatorio, el sospechoso admitió haber grabado a la mujer, pero negó que su intención fuera captar imágenes bajo la falda.
Su explicación sorprendió incluso a los investigadores:
“En China, usar falda en esta época del año no es común. Me pareció extraño y por eso grabé”.
Las autoridades confirmaron que el hombre viajaba solo y que se encontraba frente a la víctima. Aunque no se hallaron pruebas de que la grabación se hubiera completado, el simple intento fue suficiente para su arresto.
En Japón, la intención importa, y en delitos de carácter sexual, el umbral de tolerancia es prácticamente inexistente.
⚖️ Marco legal
📌 ¿De qué delito se le acusa?
Intento de grabación de partes íntimas con fines sexuales (性 的 姿 態 等 撮 影 未 遂)
Este delito está regulado por la Ley japonesa de sanción de actos sexuales sin consentimiento, reforzada en 2023.
📖 Puntos clave de la ley japonesa:
- ❌ No es necesario que la grabación se complete:
👉 el intento ya es delito.
- 📱 Apuntar un smartphone hacia una falda o ropa interior, en un contexto que sugiera intención sexual, es suficiente.
- 🏢 Aplica incluso en espacios públicos como aeropuertos, estaciones o centros comerciales.
- 🌍 La nacionalidad no exime de responsabilidad: la ley se aplica por igual a japoneses y extranjeros.
⚠️ Posibles consecuencias:
- Arresto inmediato
- Proceso penal
- Antecedentes penales en Japón
- Riesgo de revocación de visa o expulsión, si se confirma culpabilidad
👉 En Japón, “no saber” o “diferencias culturales” no son una defensa válida.
🧠 Contexto social
Casos como este refuerzan una realidad poco conocida fuera de Japón:
🔹 El país tiene una política de tolerancia cero frente al voyeurismo
🔹 La protección de la privacidad femenina es un tema altamente sensible
🔹 Por eso, los smartphones vendidos en Japón emiten sonido obligatorio al tomar fotos
©NoticiasNippon