Chinos

[gaikokujin] : cuando la curiosidad se cruza con la ley

“En China no es común”: chino detenido por intento de grabación bajo falda en Japón

📍Kobe | 16 de diciembre

El silencio habitual de la sala de espera del aeropuerto de Kobe se quebró la tarde del 15 de diciembre. Entre viajeros cansados y teléfonos en mano, un gesto aparentemente discreto activó la alerta.

Un hombre de 39 años, de nacionalidad china y sin domicilio registrado en Japón, fue detenido tras intentar grabar con su smartphone el interior de la falda de una mujer de 27 años que se encontraba sentada frente a él.

La policía de la prefectura de Hyōgo actuó tras detectar el movimiento sospechoso del teléfono. El hecho ocurrió alrededor de las 5:10 p.m., en una zona pública del aeropuerto, un espacio que muchos consideran seguro y rutinario.

Durante el interrogatorio, el sospechoso admitió haber grabado a la mujer, pero negó que su intención fuera captar imágenes bajo la falda.

Su explicación sorprendió incluso a los investigadores:

“En China, usar falda en esta época del año no es común. Me pareció extraño y por eso grabé”.

Las autoridades confirmaron que el hombre viajaba solo y que se encontraba frente a la víctima. Aunque no se hallaron pruebas de que la grabación se hubiera completado, el simple intento fue suficiente para su arresto.

En Japón, la intención importa, y en delitos de carácter sexual, el umbral de tolerancia es prácticamente inexistente.

 

⚖️ Marco legal

📌 ¿De qué delito se le acusa?

Intento de grabación de partes íntimas con fines sexuales (性 的 姿 態 等 撮 影 未 遂)

Este delito está regulado por la Ley japonesa de sanción de actos sexuales sin consentimiento, reforzada en 2023.

📖 Puntos clave de la ley japonesa:

  • ❌ No es necesario que la grabación se complete:
    👉 el intento ya es delito.
  • 📱 Apuntar un smartphone hacia una falda o ropa interior, en un contexto que sugiera intención sexual, es suficiente.
  • 🏢 Aplica incluso en espacios públicos como aeropuertos, estaciones o centros comerciales.
  • 🌍 La nacionalidad no exime de responsabilidad: la ley se aplica por igual a japoneses y extranjeros.

⚠️ Posibles consecuencias:

  • Arresto inmediato
  • Proceso penal
  • Antecedentes penales en Japón
  • Riesgo de revocación de visa o expulsión, si se confirma culpabilidad

👉 En Japón, “no saber” o “diferencias culturales” no son una defensa válida.

 

 

🧠 Contexto social

Casos como este refuerzan una realidad poco conocida fuera de Japón:

🔹 El país tiene una política de tolerancia cero frente al voyeurismo

🔹 La protección de la privacidad femenina es un tema altamente sensible

🔹 Por eso, los smartphones vendidos en Japón emiten sonido obligatorio al tomar fotos


