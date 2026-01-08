[sekai no nyūsu]  Diplomacia telefónica (2)

Estados Unidos y Colombia abren puerta a reunión presidencial en la Casa Blanca tras llamada cordial

📍Bogotá | 8 de enero

La capital colombiana despertó este miércoles con un ambiente cargado de expectativas y tensión. El presidente Gustavo Petro había convocado a miles de ciudadanos a la Plaza de Bolívar para un discurso enfocado en la soberanía nacional frente a las crecientes tensiones con Estados Unidos. Trump había hecho declaraciones vehementes en días recientes, acusando a Colombia de ser un país productor de cocaína y sugiriendo incluso posibles acciones más agresivas de Washington.

Minutos antes de subir al estrado, Petro recibió una llamada telefónica de Donald Trump, un hecho histórico: fue el primer contacto directo entre los dos presidentes desde que Trump regresó al poder en enero de 2025. La conversación, que según fuentes oficiales duró cerca de una hora, transcurrió en un tono que ambos describieron como respetuoso, aunque se trató de conciliar posturas encontradas sobre temas álgidos como la lucha contra el narcotráfico y la situación en Venezuela.

Desde la Casa de Nariño, Petro explicó que solicitó restablecer los canales directos de comunicación entre las cancillerías y los presidentes, con la convicción de que “si no hay diálogo, puede haber guerra”. Por su parte, Trump dijo sentirse “honrado por la llamada”, agradeció el tono del presidente colombiano y confirmó que su secretario de Estado, Marco Rubio, y la canciller de Colombia trabajan para organizar una reunión presencial en la Casa Blanca

Luego de la llamada, el discurso de Petro cambió su tono crítico. El mandatario reiteró que la cooperación sobre drogas y seguridad debe continuar, y habló de una relación bilateral orientada hacia el futuro, con énfasis en la transición hacia energías limpias como eje de una nueva etapa de diálogo.











📜 Marco legal y diplomático

1. Derecho internacional público y diplomacia bilateral

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) establece que los Estados deben mantener canales de comunicación abiertos y respetar la soberanía de otras naciones, facilitando el diálogo directo entre jefes de Estado y cancillerías.

El restablecimiento de estos canales, como lo solicitó Petro, responde a estos principios de cooperación internacional.

2. Cooperación anti-narcóticos

Existen compromisos previos entre Colombia y Estados Unidos, particularmente en materia de lucha contra el narcotráfico, donde ambos países han cooperado históricamente en operativos de inteligencia y logística.

Aunque han surgido diferencias en estrategias y enfoques, la conversación telefónica apunta a revisar y reafirmar esos compromisos ante nuevas realidades regionales.

3. Soberanía y no intervención

El principio de no intervención en asuntos internos de un Estado, recogido en la Carta de las Naciones Unidas, es un eje del discurso de Petro, quien ha defendido la soberanía nacional ante cualquier amenaza externa.

Esto se vincula con sus declaraciones previas de que una intervención militar —como la que se dio en Venezuela— podría violar los principios de integridad territorial y soberanía.

4. Transición energética y desarrollo sostenible

La propuesta de Petro de orientar la relación hacia el diálogo y la transición a energías limpias también tiene eco en tratados internacionales sobre cambio climático, como el Acuerdo de París, que compromete a los países a cooperar en la mitigación de los efectos del calentamiento global.

