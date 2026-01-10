[kome kiki] Abundancia que no se vende

Del alimento básico al lujo cotidiano: el arroz entra en zona de tensión

📍Tōkyō | 10 de enero



El arroz, pilar silencioso de la mesa japonesa, vuelve a romper su propio récord. Ayer se confirmó que el precio promedio nacional en supermercados alcanzó 4,416 yenes por 5 kg, el nivel más alto registrado, con un alza semanal de 93 yenes. Sin embargo, detrás del titular hay una escena contradictoria: mientras el precio promedio sube, en Tokio comienzan las rebajas desesperadas.

Algunas cadenas preparan ofertas inéditas —como el Koshihikari de Chiba al precio más bajo en dos años— empujadas no por generosidad, sino por la realidad del consumo. “A este precio, ni la publicidad hace que la gente venga”, admite el presidente de una cadena.

La paradoja se profundiza en los almacenes: 1,300 toneladas de arroz de marca cosechado en 2025 siguen sin comprador. Comprado caro y retenido demasiado tiempo, ahora compite contra arroz de reserva estatal y arroz importado más barato. El resultado es un mercado fracturado: precios oficiales en máximos históricos y precios reales en caída, con mayoristas tanteando “el piso” que permita volver a vender.

⚖️ Marco legal y estructural

Política de arroz en Japón: El mercado está influido por el sistema de producción ajustada (減反政策,Gentan seisaku) heredada y reformulada, las reservas estatales de arroz (備蓄米, Bichiku kome ) y la liberalización parcial del comercio.

Reservas y estabilidad: El uso de arroz de reserva para estabilizar precios puede presionar a la baja al arroz de marca, afectando a productores que compraron insumos caros en 2024–2025.

Importaciones: Dentro de los compromisos comerciales internacionales, el arroz importado —aunque limitado— actúa como ancla de precios cuando el consumo interno se debilita.

Ley de competencia y consumo: No hay control directo de precios al consumidor; las rebajas responden a decisiones empresariales bajo la Ley Antimonopolio y normas de etiquetado y publicidad.

📊 ¿Qué viene en 2026?

El diagnóstico académico es claro. Según la Universidad de Miyagi, la cosecha 2025 generó exceso de oferta. Si los grandes supermercados perciben que “todavía se puede vender a este precio”, el promedio se mantendrá alto un tiempo. Pero el mercado físico cuenta otra historia:

👉 Hacia junio de 2026, el precio podría caer a 3,500 yenes por 5 kg o menos, a medida que los inventarios presionen y se normalice el consumo.

En resumen: máximos estadísticos, mínimos psicológicos. El arroz entra en una fase de ajuste donde la pregunta ya no es si bajará, sino cuánto y quién resistirá más tiempo.

