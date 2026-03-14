[kome kiki] precio baja por cuarta semana consecutiva

🍚El arroz japonés comienza a abaratarse por primera vez en años: los precios actuales ya son más bajos que en 2025

📍Tokyo | 14 de marzo

En medio de la atención constante que genera el costo de los alimentos básicos en Japón, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (農林水産省) anunció este 13 de marzo una ligera pero significativa caída en el precio promedio del arroz. Según el monitoreo semanal realizado en aproximadamente mil supermercados de todo el país, el precio medio de un saco de 5 kilogramos de arroz vendido entre el 2 y el 8 de marzo se situó en 4013 yenes, lo que representa 60 yenes menos que la semana anterior. Con esta reducción, el arroz encadena cuatro semanas consecutivas de descenso, alimentando la expectativa de que pronto pueda volver a la franja de los 3000 yenes, un nivel más familiar para muchos hogares japoneses.

A pesar de esta tendencia a la baja, el arroz todavía se mantiene en el rango de los 4000 yenes por quinta semana consecutiva, reflejando las distorsiones que aún persisten en el mercado agrícola japonés. Sin embargo, el dato más llamativo es la comparación interanual: el precio actual resulta 64 yenes más barato que el registrado en la misma semana de marzo de 2025. Se trata de un hecho histórico, ya que es la primera vez desde que el ministerio comenzó esta estadística en marzo de 2022 que el precio promedio del arroz cae por debajo del nivel del año anterior.

El informe también revela diferencias claras según el tipo de arroz. El llamado “arroz de marca” (銘柄米) —que incluye variedades regionales reconocidas como Koshihikari o Akitakomachi— registró un precio promedio de 4114 yenes por 5 kg, con una caída de 65 yenes respecto a la semana anterior. Por otro lado, el arroz mezclado o “blend” (ブレンド米), que combina varias variedades para reducir costos, se vendió en promedio a 3755 yenes, es decir 40 yenes menos que la semana pasada.

Este tipo de arroz mezclado continúa ganando espacio en los supermercados japoneses. Según el mismo informe oficial, representa el 28 % del volumen total vendido, exactamente la misma proporción que la semana anterior. Su popularidad refleja cómo muchos consumidores buscan alternativas más económicas frente al encarecimiento prolongado que ha afectado al alimento más simbólico de la dieta japonesa.

Aunque la tendencia descendente puede ofrecer cierto alivio a los hogares, los analistas del sector agrícola advierten que el mercado del arroz sigue siendo sensible a factores como los costos de producción, el clima y la evolución de la demanda interna. Por ahora, la pregunta que muchos consumidores se hacen es simple: ¿volverá el arroz japonés a los precios de antes de la inflación, o esta caída será solo un respiro temporal?

📊 Términos clave de la noticia

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