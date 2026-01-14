[shin dezain] Honda abre los brazos al futuro

Honda y el gesto de volver a empezar: el nuevo “H” como declaración de futuro

📍Tōkyō | 14 de enero

El fabricante automotor Honda decidió ir más allá de un simple ejercicio de diseño. Con el anuncio de la renovación de su H-mark, la marca japonesa activó una memoria profunda: la de una empresa que, en los momentos decisivos de su historia, elige detenerse, mirar atrás y volver conscientemente a su origen para redefinir el camino por delante.

El cambio no es menor ni cosmético. El emblema que identificó a los automóviles Honda desde 2001, símbolo de estabilidad durante casi un cuarto de siglo, da paso a una forma más abierta y expresiva. Dos trazos que parecen brazos extendidos, una “H” que ya no se encierra ni se protege, sino que se abre al exterior. Honda lo presenta como el emblema de su “segunda fundación”, una idea que trasciende el marketing y se inscribe en una lógica histórica: adaptarse para seguir existiendo.

En un contexto global marcado por la electrificación, la inteligencia artificial y la transformación de la relación entre las personas y la movilidad, Honda entendió que no bastaba con renovar tecnologías ni replantear plataformas. Para afrontar el futuro, también era necesario cambiar el rostro, redefinir el símbolo que comunica quién es la empresa y hacia dónde se dirige.

🕰️ Historia y simbolismo del H-mark

El H-mark nació en 1963, cuando Honda daba sus primeros pasos como fabricante global de automóviles. No fue un diseño arbitrario. Según la tradición interna, Soichiro Honda explicaba la filosofía de la forma con una sencillez casi zen:

“En el mundo solo existen tres formas: el círculo, el triángulo y el cuadrado.”

Para él, el cuadrado representaba la solidez, el círculo la armonía y el triángulo la innovación. Una empresa sana no podía vivir solo de una de ellas. El emblema debía expresar equilibrio.

A esa idea se sumó un elemento profundamente japonés: el shamisen, instrumento tradicional cuyo cuerpo tenso y estable inspiró el contorno del logotipo. De allí nació esa mezcla tan Honda: confianza mecánica con tensión creativa.

Durante décadas, el H-mark fue refinándose, puliéndose, modernizándose… pero sin romper del todo con su pasado. Hasta ahora.

🔋 El nuevo H: diseño con intención

El rediseño presentado en 2026 acompaña el desarrollo de la Honda 0 Series, la nueva generación de vehículos eléctricos. Pero su significado va más allá del EV.

Forma abierta: simboliza una empresa que escucha y se aproxima al usuario.

Brazos extendidos: evocan expansión de la movilidad y nuevas posibilidades.

Minimalismo estructural: coherente con la electrificación y la digitalización.

Honda lo define como un regreso a “cero”: repensar el automóvil desde su esencia, sin las inercias del pasado.

🏢 Más que autos: una identidad total

El nuevo H-mark no quedará limitado a los vehículos. Honda lo aplicará de forma transversal en:

Concesionarios y puntos de venta

Comunicación corporativa

Competencias de motorsport

Modelos EV y híbridos de nueva generación (desde 2027)

Es una señal clara: no es un facelift, es una reorganización cultural. En palabras implícitas, Honda se prepara para competir no solo como fabricante, sino como proveedor de experiencias de movilidad.

