[ kōzō kaikaku] Se apaga el “modelo Kameyama”

Sharp cancela la venta de su planta clave y anuncia despidos masivos

📍Mie | 11 de febrero

La historia industrial de Japón suma hoy un nuevo capítulo de ajuste y repliegue. Sharp, uno de los grandes nombres de la electrónica japonesa, anunció que queda cancelada la venta de su planta Kameyama Nº2, ubicada en la prefectura de Mie, a su empresa matriz taiwanesa, Hon Hai Precision Industry (Foxconn). La decisión tendrá consecuencias directas y profundas: 1.170 trabajadores serán incluidos en un programa de retiro voluntario, y la producción se detendrá este mismo año.

El anuncio fue realizado el 10 de febrero durante una conferencia de resultados financieros en línea, donde la compañía confirmó que, tras negociaciones con Hon Hai, se concluyó que la operación ya no ofrecía beneficios económicos ni estratégicos para la parte taiwanesa. El proyecto, presentado originalmente como una pieza clave de la reestructuración de Sharp, queda así definitivamente descartado.

🏭 De símbolo global a carga financiera

La planta de Kameyama es un nombre cargado de historia. Bajo el lema “el modelo Kameyama”, Sharp convirtió este complejo en un emblema de la manufactura japonesa de alta calidad, especialmente en pantallas LCD. Sin embargo, el Kameyama Nº2, dedicado a paneles pequeños y medianos para tabletas y computadoras portátiles, llevaba años enfrentando una caída sostenida de la demanda global.

Según explicó el presidente Okitsu Masahiro, la expectativa inicial era que la adquisición por parte de Hon Hai generara sinergias que permitieran sostener el negocio. No obstante, al reevaluar el panorama futuro del mercado de pantallas, la empresa matriz concluyó que “no existía un mérito claro en hacerse cargo de la planta”, incluso dentro del propio grupo.

👥 Impacto laboral y costo económico

Con la cancelación de la venta, Sharp confirmó que la producción en la planta Kameyama Nº2 se suspenderá alrededor de agosto de este año, y que se abrirá un programa de retiro voluntario para los 1.170 empleados del sitio. La compañía también anticipó que registrará pérdidas extraordinarias por unos 12.000 millones de yenes (aproximadamente 80 millones de dólares) a partir de este ejercicio fiscal.

📊 Lectura de fondo: un reflejo de la industria japonesa

Más allá de Sharp, la noticia ilustra un fenómeno más amplio: la pérdida de competitividad de la producción japonesa de paneles LCD frente a rivales de China, Corea del Sur y Taiwán, y la dificultad de sostener instalaciones históricas en un mercado de márgenes cada vez más estrechos. Incluso bajo el paraguas de un gigante como Hon Hai, no todas las plantas son ya viables.

Para Kameyama —ciudad que durante años fue sinónimo de innovación tecnológica— la decisión supone un golpe económico y simbólico. Para Japón, es otra señal de que la era dorada de la electrónica de consumo “made in Japan” sigue cerrándose, planta por planta.

Marco legal

Kanji Rōmaji Traducción al español Explicación clara 労働基準法 Rōdō Kijun-hō Ley de Normas Laborales Establece las condiciones mínimas de trabajo en Japón. En casos de cierre de plantas o reducción de operaciones, obliga a respetar salarios pendientes, horarios, compensaciones y procedimientos formales. 労働契約法 Rōdō Keiyaku-hō Ley del Contrato de Trabajo Regula la modificación y extinción de contratos. En reestructuraciones, exige que los despidos (incluso voluntarios) tengan razones objetivas y socialmente razonables. 雇用対策法 Koyō Taisaku-hō Ley de Medidas de Empleo Obliga a las empresas a mitigar el impacto laboral, promoviendo recolocación, capacitación y apoyo a trabajadores afectados por cierres o ajustes. 会社法 Kaisha-hō Ley de Sociedades Marco legal para decisiones corporativas como venta de activos, cierre de plantas y registro de pérdidas extraordinarias. 産業競争力強化法 Sangyō Kyōsōryoku Kyōka-hō Ley de fortalecimiento de la competitividad industrial Facilita restructuraciones empresariales para mantener la competitividad, bajo supervisión y con impacto macroeconómico considerado.

Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado en contexto 希望退職 Kibō Taishoku 希望 (voluntad) + 退職 (retiro) Retiro voluntario incentivado. Legalmente “voluntario”, pero suele darse en contextos de presión estructural por cierre o ajuste. 構造改革 Kōzō Kaikaku 構造 (estructura) + 改革 (reforma) Reestructuración profunda del modelo de negocio para reducir costos o abandonar sectores no rentables. 生産停止 Seisan Teishi 生産 (producción) + 停止 (detención) Paralización total de la actividad productiva de una planta. Suele preceder al cierre definitivo. 特別損失 Tokubetsu Sonshitsu 特別(extraordinario) + 損失 (pérdida) Pérdidas contables no recurrentes, asociadas a cierres, indemnizaciones o cancelación de activos. 需要低迷 Juyō Teimei 需要 (demanda) + 低迷(estancamiento) Caída estructural de la demanda, argumento clave para justificar cierres y cancelaciones de ventas. 相乗効果 Sōjō Kōka 相 (mutuo) + 乗(multiplicar) + 効果(efecto) Sinergia esperada entre empresas; su ausencia fue decisiva para cancelar la venta.

