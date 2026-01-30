Pequeñas empresas lideran la contratación de mano de obra extranjera

📍Tōkyō | 30 de enero

Mientras las calles de Shinjuku y Osaka vibran con el ritmo del día a día, detrás de los mostradores, en los talleres y dentro de oficinas, una realidad demográfica clave se vuelve cada vez más visible: los trabajadores extranjeros son un pilar creciente de la economía japonesa.

Según el informe oficial más reciente del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, el número de trabajadores extranjeros registrados en Japón alcanzó los 2,571,037 a finales de octubre de 2025, marcando un récord histórico desde que se hizo obligatoria la notificación en 2007.

Un crecimiento sostenido en cifras humanas

Este incremento representa un aumento de 268,450 personas (≈ +11.7 %) respecto al año anterior, evidencia de que más personas de múltiples rincones del mundo están encontrando oportunidades laborales en Japón.

Entre los países de origen, destacan:

🇻🇳 Vietnam — 605,906 trabajadores

🇨🇳 China — 431,949 trabajadores

🇵🇭 Filipinas — 260,869 trabajadores

Estos tres países juntos suman más del 50 % del total de trabajadores extranjeros registrados.

Además, otros países están mostrando fuertes tasas de crecimiento, especialmente:

📈 Myanmar (+42.5 %)

📈 Indonesia (+34.6 %)

📈 Sri Lanka (+28.9 %)

Este dinamismo refleja tanto cambios globales en movilidad como la creciente demanda laboral en sectores específicos de Japón.

¿Qué hacen y dónde están?

El informe también revela cómo se distribuyen:

📌 Por tipo de visado

Mayoría con «especialistas y trabajadores técnicos» — 865,588 personas

Seguida por quienes tienen visados basados en estatus familiar o personal — 645,590 personas

Y los programas de aprendizaje técnico — 499,394 personas

📌 Por industria

El mayor número se concentra en manufactura, seguido por comercio al por mayor y al por menor, lo que muestra la importancia de sectores tanto industriales como de servicios.

📌 Por región (prefecturas)

🏙️ Tokio lidera con 652,251 trabajadores

🏭 Aichi le sigue con 249,076

🏙️ Osaka tiene 208,051

Estas tres prefecturas representan centros urbano-económicos donde el empleo extranjero se ha convertido en un componente esencial de la fuerza laboral.

Pequeñas empresas, grandes historias

De los 371,215 establecimientos que emplean a trabajadores extranjeros, una mayoría significativa —más del 63 %— corresponde a empresas con menos de 30 empleados.

Detrás de esos números hay historias de cafeterías en Sapporo, talleres familiares en Kyoto o pequeñas fábricas en Fukuoka, donde la atención a cada trabajador extranjero no es solo una política, es parte de la vida cotidiana de la empresa.

Lo que viene

El Gobierno prepara el siguiente paso. El nuevo sistema ikusei shūrō 「育成就労」, que reemplazará al criticado programa de prácticas técnicas, entrará en vigor en abril de 2027. Tendrá un cupo inicial de 426.200 personas en dos años, enfocado en 17 sectores como hotelería, restauración y cuidados.

Sumado al sistema de trabajadores con habilidades específicas (特定技能), Japón podrá aceptar hasta 1,23 millones de trabajadores extranjeros bajo esquemas regulados.

La cifra impresiona, pero la pregunta queda abierta: ¿está la sociedad japonesa preparada para integrar plenamente a quienes ya sostienen buena parte de su vida cotidiana?

Mientras tanto, en una residencia de ancianos, un restaurante de barrio o una línea de ensamblaje, alguien cambia de turno, se ajusta los guantes y sigue trabajando. Japón ya no funciona sin ellos, aunque todavía esté aprendiendo a decirlo en voz alta.

Conclusión

En 2025, Japón no solo contabiliza cifras en alza, sino que narra una historia de integración económica y social:

→ Más extranjero no solo significa más manos en el trabajo, sino más voces, más comunidades y nuevos vínculos entre Japón y el mundo.

Mientras las cifras siguen creciendo, el desafío del país será armonizar oportunidades de empleo con apoyo social y cultural para que cada trabajador extranjero pueda prosperar—no como un número, sino como parte de la sociedad japonesa.

Marco legal

Kanji Rōmaji Traducción Explicación clara 外国人雇用状況の届出制度 Gaikokujin koyō jōkyō no todokede seido Sistema de notificación del empleo de extranjeros Obliga a las empresas a declarar la contratación y salida de trabajadores extranjeros. Permite al Estado conocer la realidad laboral y diseñar políticas públicas. 職業安定法 Shokugyō antei-hō Ley de Estabilidad Laboral Base legal que regula el mercado de trabajo en Japón y sustenta la obligación de notificación. 厚生労働省 Kōsei Rōdō-shō Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Autoridad que recopila, publica y analiza los datos laborales, incluidos los de trabajadores extranjeros. 在留資格 Zairyū shikaku Estatus de residencia Categoría legal que define qué tipo de trabajo puede realizar una persona extranjera en Japón. 技能実習制度 Ginō jisshū seido Programa de pasantía técnica Sistema para la transferencia de habilidades, hoy en revisión por problemas estructurales y de protección laboral.

Términos clave de la noticia

Término Rōmaji Significado en la noticia 外国人労働者数 Gaikokujin rōdōsha-sū Total de trabajadores extranjeros registrados; indicador clave de la dependencia laboral de Japón. 過去最多 Kako saida “Máximo histórico”; señala un punto de inflexión demográfico y económico. 製造業 Seizōgyō Industria manufacturera; principal sector empleador de mano de obra extranjera. 小規模事業所 Shōkibo jigyōsho Pequeñas empresas; donde se concentra gran parte del empleo extranjero. 人手不足 Hito-de busoku Escasez de mano de obra; causa estructural del aumento de trabajadores extranjeros.

Anexo

¿De dónde provienen?

Vietnam : 605,906 personas ( 23.6 % )

China (incluye Hong Kong y Macao) : 431,949 personas ( 16.8 % )

Filipinas : 260,869 personas ( 10.1 % )

Nepal : 235,874 personas ( 9.2 % )

Indonesia : 228,118 personas ( 8.9 % )

Myanmar : 163,311 personas ( 6.4 % )

Brasil : 134,645 personas ( 5.2 % )

Corea del Sur : 80,193 personas ( 3.1 % )

Sri Lanka : 50,427 personas ( 2.0 % )

Tailandia : 41,468 personas ( 1.6 % )

India : 31,636 personas ( 1.2 % )

Perú : 31,448 personas ( 1.2 % )

Países del G7, etc. : 86,520 personas ( 3.4 % )

Otros países: 188,673 personas (7.3 %)

Estatus de residencia

¿Qué tipo de visado ostentan?

Estatus de residencia en campos profesionales y técnicos

865,588 personas (33.7%)

Estatus de residencia basado en la condición personal (por ejemplo: cónyuge de japonés, residente permanente, etc.)

645,590 personas (25.1%)

Prácticas técnicas

499,394 personas (19.4%)

Actividades fuera del estatus permitido (trabajo no autorizado según el visado)

449,324 personas (17.5%)

Actividades específicas

111,074 personas (4.3%)

Desconocido

67 personas (0.003%)

¿Dónde trabajan?

Desglose por sector

Industria manufacturera

635,075 personas — 24.7%

Servicios (no clasificados en otros rubros)

391,946 personas — 15.2%

Comercio mayorista y minorista

340,687 personas — 13.3%

Otros sectores

349,608 personas — 13.6%

Alojamiento y servicios de comida

319,999 personas — 12.4%

Construcción

206,468 personas — 8.0%

Salud y bienestar

146,105 personas — 5.7%

Tecnologías de la información y comunicaciones

97,924 personas — 3.8%

Educación y apoyo al aprendizaje

83,225 personas — 3.2%

Proporción de trabajadores extranjeros según el tamaño del establecimiento

Desglose por tamaño del establecimiento

Menos de 30 personas

928,267 personas — 36.1%

30 a 99 personas

505,796 personas — 19.7%

100 a 499 personas

593,502 personas — 23.1%

500 personas o más

439,919 personas — 17.1%

Desconocido

103,553 personas — 4.0%

Establecimientos que emplean a extranjeros (por prefectura)

Tokio supera los 85 000 establecimientos, una cifra que la coloca muy por delante del resto del país y que, por sí sola, representa una porción decisiva del mercado laboral extranjero en Japón.

A gran distancia aparece Osaka, con algo más de 30 000 establecimientos, seguida por Aichi, que ronda los 28 000, y Kanagawa, con cerca de 24 000. Estas cuatro prefecturas —todas grandes polos urbanos o industriales— forman el núcleo donde se concentra la demanda de mano de obra extranjera, tanto calificada como no calificada.

El segundo grupo lo conforman prefecturas del área metropolitana ampliada y regiones industriales clave. Saitama se sitúa alrededor de los 19 000 establecimientos, Chiba cerca de 16 000, Fukuoka en torno a 13 000 y Hyōgoaproximadamente 11 000. En estas zonas, el empleo extranjero está ligado no solo a fábricas y logística, sino también a comercio, cuidados y servicios.

A partir de ahí, la curva desciende de forma constante. Prefecturas como Shizuoka, Ibaraki y Hiroshima se mueven entre los 8 000 y 10 000 establecimientos, mientras que regiones como Gifu, Kyoto, Tochigi o Nagano oscilan entre 5 000 y 7 000. Son cifras modestas en comparación con Tokio, pero suficientes para sostener comunidades extranjeras visibles a nivel local.

En el extremo inferior aparecen muchas prefecturas rurales. Tottori, Shimane, Akita o Kochi apenas superan el millar de establecimientos, y en algunos casos se acercan más a los 800 o 900. Allí, el empleo extranjero existe, pero está concentrado en sectores muy específicos como agricultura, pesca, cuidado de mayores o programas de formación técnica.

Más que una simple lista de números, el gráfico dibuja una realidad conocida por quienes viven en Japón: los extranjeros trabajan donde hay empresas, y las empresas se concentran donde hay población, transporte y mercado. Tokio no solo atrae talento; también concentra oportunidades. En cambio, para las regiones más despobladas, atraer y retener trabajadores extranjeros sigue siendo un desafío estructural.

Porcentaje de empresas que emplean a extranjeros por sector

El empleo de trabajadores extranjeros en Japón no se distribuye de manera uniforme entre los sectores productivos. El país registra un total de 371 215 establecimientos que cuentan con al menos un trabajador extranjero.

El mayor peso recae en el comercio mayorista y minorista. En este sector se concentran 70 358 establecimientos, lo que representa el 19,0 % del total. Tiendas, supermercados, cadenas de distribución y pequeños comercios conforman la base cotidiana donde los trabajadores extranjeros sostienen la atención al público y la logística diaria, especialmente en zonas urbanas.

Muy cerca aparece la industria manufacturera, con 58 400 establecimientos, equivalentes al 15,7 %. Fábricas de alimentos, piezas industriales, maquinaria y electrónica siguen siendo un pilar histórico del empleo extranjero, sobre todo a través de programas de formación técnica y contratación directa en regiones industriales.

El tercer gran bloque es el de alojamiento y servicios de comida. Hoteles, ryokan, restaurantes y cafeterías suman 53 855 establecimientos, es decir, el 14,5 % del total. El gráfico refleja de forma directa el impacto del turismo y la restauración, sectores donde la presencia extranjera se ha vuelto indispensable tras la reapertura del país.

Le sigue la construcción, con 50 133 establecimientos (13,5 %). Aquí, los trabajadores extranjeros sostienen obras públicas, vivienda y mantenimiento urbano, en un contexto de envejecimiento acelerado de la fuerza laboral japonesa.

En un segundo nivel aparecen sectores de servicios más especializados. Los servicios no clasificados en otras categoríassuman 28 549 establecimientos (7,7 %), mientras que salud y bienestar —hospitales, residencias y cuidado de mayores— alcanzan 26 076 establecimientos, equivalentes al 7,0 %. Este último sector destaca por su crecimiento silencioso, ligado directamente al envejecimiento de la población.

Más abajo se ubican información y comunicaciones, con 14 366 establecimientos (3,9 %), y finalmente educación y apoyo al aprendizaje, que registra 8 026 establecimientos, apenas el 2,2 % del total. Aunque visibles en escuelas de idiomas y universidades, estos sectores siguen siendo minoritarios en términos absolutos.

La categoría “otros”, que agrupa actividades diversas, suma 61 452 establecimientos, representando un significativo 16,6 %, recordando que el empleo extranjero se ha extendido a rincones cada vez más variados de la economía japonesa.

Más que una fotografía estática, el gráfico dibuja una realidad clara: Japón emplea extranjeros allí donde el trabajo es constante, físicamente exigente o difícil de cubrir con mano de obra local. Comercio, fábricas, hoteles y construcción no solo absorben trabajadores; sostienen el funcionamiento cotidiano del país.

Proporción de empresas que emplean a extranjeros por tamaño de la empresa

Detrás de las cifras totales del empleo extranjero en Japón emerge una realidad estructural clara: la mayoría de los trabajadores extranjeros están empleados en empresas pequeñas. Según la Figura 10 (proporción de establecimientos que emplean extranjeros por tamaño de empresa), Japón registra 371 215 establecimientos con presencia de mano de obra extranjera, y casi dos tercios pertenecen al segmento más reducido.

Las empresas con menos de 30 trabajadores concentran 234 086 establecimientos, lo que equivale al 63,1 % del total. Son pequeños restaurantes, talleres, comercios familiares, obras locales y negocios de servicios donde el trabajo cotidiano depende de plantillas reducidas y relaciones laborales cercanas.

En segundo lugar aparecen las empresas de 30 a 99 trabajadores, con 62 891 establecimientos, que representan el 16,9 %. Este grupo actúa como una zona intermedia: compañías lo suficientemente grandes para operar de forma estable, pero aún alejadas de las grandes estructuras corporativas.

Las empresas de 100 a 499 trabajadores suman 35 636 establecimientos, equivalentes al 9,6 %. Aunque menos numerosas, suelen concentrar un mayor número de trabajadores por centro, especialmente en fábricas, hospitales y cadenas de servicios.

En el extremo superior se encuentran las empresas de 500 trabajadores o más. Apenas 10 863 establecimientos —solo el 2,9 % del total— emplean trabajadores extranjeros. El dato subraya que, aunque visibles, las grandes corporaciones no son el principal sostén del empleo extranjero en términos de número de centros de trabajo.

Existe además un grupo de 27 739 establecimientos (7,5 %) clasificados como “tamaño no especificado”, lo que refleja limitaciones en la recopilación de datos, frecuentes en encuestas a gran escala.

Más allá de la distribución numérica, el gráfico deja un mensaje claro: la integración laboral de los extranjeros en Japón ocurre, en su mayoría, lejos de las grandes empresas. Son las pequeñas y medianas compañías —muchas de ellas enfrentadas a la escasez de mano de obra local— las que sostienen silenciosamente la presencia extranjera en la economía cotidiana del país.

