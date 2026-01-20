Noticias Nippon

Turismo receptivo

[gaikokujin kankōkyaku]  Japón rompe récord

El turismo alcanza cifras históricas, pero el gobierno enfrenta desafíos con la sostenibilidad

📍Tōkyō | 20 de enero

El ministro de Turismo, Kōzō Kaneko, compartió una noticia que nos llena de emoción: ¡Por primera vez en la historia, más de 40 millones de personas visitaron Japón en un solo año! En total, 42.7 millones de viajeros recorrieron sus calles, templos y paisajes en 2025, dejando no solo recuerdos inolvidables, sino también un beneficio económico nunca antes visto. Japón se siente más vivo y acogedor que nunca.

 
 

🌏 Un destino que une al mundo

Lo más hermoso de este año fue ver cómo personas de todos los rincones llegaron a visitarnos:

  • Desde Asia: El motor principal del turismo siguió creciendo con fuerza.

  • Desde lejos: Hubo un aumento impresionante de amigos que viajaron desde Europa, América y Oceanía. ¡Un 22% más que antes!

  • El desafío con China: Aunque muchos turistas chinos nos visitaron, al final del año las cifras bajaron debido a tensiones políticas. El ministro Kaneko expresó con esperanza su deseo de que pronto vuelvan a disfrutar de Japón como siempre.

 
 

🌱 Mirando al futuro con responsabilidad

Japón tiene un sueño: recibir a 60 millones de personas para el año 2030. Pero no se trata solo de números; el corazón de este plan es el respeto y la sostenibilidad:

  1. Más allá de las ciudades: Queremos que los viajeros descubran la magia de los pueblos rurales, no solo las grandes metrópolis como Tokio o Kioto.

  2. Cuidar el hogar de todos: El gobierno está trabajando duro para evitar que los lugares se llenen demasiado (overtourism). La meta es que tanto los turistas como los residentes locales vivan felices y en armonía.

  3. Calidad sobre cantidad: Se busca atraer visitantes que quieran quedarse más tiempo y valorar profundamente la cultura local.

 

Marco Legal

Ley Término en Japonés Descripción
Ley Nacional de Turismo 観光庁法 (Kankō-chō-hō) Regula la industria turística en Japón, asegurando que el desarrollo de infraestructura y servicios turísticos sea sostenible.
Ley de Conservación del Medio Ambiente 環境保護法 (Kankyō Hogo Hō) Establece pautas para la protección del medio ambiente, especialmente frente al aumento de turistas y sus impactos en el entorno natural.

 

