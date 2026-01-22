[gaikokujin] El lado oscuro del turismo premium

Inbound sin frenos: tours ilegales ponen en peligro la seguridad vial

📍Tōkyō | 22 de enero

En plena noche de Tokio, cuando el brillo de los neones y el rugido de los motores suelen mezclarse con la curiosidad de los visitantes extranjeros, una operación policial puso freno a un negocio que crecía silenciosamente al calor del boom turístico. La Policía Metropolitana de Tokio arrestó a un empresario de nacionalidad brasileña acusado de operar tours para visitantes extranjeros utilizando autos deportivos japoneses modificados e ilegales, una actividad que habría generado ingresos anuales cercanos a los 200 millones de yenes.

El detenido es Danilo Gomes da Rocha, de 34 años, representante de la empresa de guías “Hoguruma”, con sede en Shinjuku, quien residía en Setagaya. Según la investigación, la empresa ofrecía experiencias “premium” a turistas —principalmente extranjeros— que incluían recorridos nocturnos en autos deportivos japoneses altamente atractivos, pero con modificaciones no autorizadas y graves fallas de mantenimiento.

De acuerdo con la división de control de tráfico, el caso se remonta a la noche del 21 de noviembre del año pasado, cuando, alrededor de las 10 de la noche, en Koto, el sospechoso habría ordenado a conductores subcontratados operar dos vehículos en condiciones ilegales, violando la Ley de Tránsito Vial japonesa. No se trataba de un hecho aislado: la policía considera que la práctica era sistemática, parte de un modelo de negocio orientado al turismo “de adrenalina”.

La empresa, además de su representante, fue remitida a la fiscalía en calidad de persona jurídica, un paso que subraya la gravedad del caso. Para las autoridades, el problema no es solo administrativo: poner en circulación vehículos con fallas mecánicas supone un riesgo directo para la seguridad vial, tanto de los pasajeros como de peatones y otros conductores en una ciudad densamente poblada como Tokio.

Durante el interrogatorio, Gomes da Rocha negó las acusaciones y aseguró que “no sabía que los vehículos estaban en mal estado”. Sin embargo, los investigadores sostienen que las modificaciones eran evidentes y que el responsable tenía la obligación legal de verificar las condiciones de los autos utilizados en los tours.

El caso vuelve a encender las alarmas sobre los excesos del turismo inbound en Japón. A medida que el país recibe cifras récord de visitantes, también crecen los negocios que explotan experiencias “exclusivas”, a veces cruzando la línea de la legalidad. Para la policía, el mensaje es claro: el atractivo turístico no justifica poner en riesgo vidas ni vulnerar las normas japonesas.

Mientras Tokio se prepara para recibir a más visitantes en 2026, este arresto deja una advertencia firme: la hospitalidad japonesa no es compatible con la ilegalidad, y el control sobre los servicios turísticos seguirá endureciéndose.

🧾 Marco legal Ley / Norma Artículo / Enfoque Qué regula Cómo se aplica en este caso Ley de Tránsito Vial de Japón (道路交通法) Prohibición de circulación de vehículos inseguros Impide que vehículos con fallas mecánicas o modificaciones ilegales circulen por la vía pública Los autos deportivos usados en los tours estaban modificados y en mal estado, lo que constituye una infracción directa Responsabilidad del propietario/operador Deber de control del vehículo El operador debe verificar condiciones técnicas antes de su uso comercial Aunque el conductor sea subcontratado, la responsabilidad recae en la empresa y su representante Responsabilidad penal de personas jurídicas Doble imputación (persona física y empresa) Permite procesar tanto al directivo como a la empresa La compañía fue enviada a fiscalía junto con su representante Normativa de seguridad vehicular Modificaciones no autorizadas Regula escapes, suspensión, luces, chasis, etc. Las modificaciones convertían a los autos en vehículos ilegales para circular Derecho penal administrativo Dolo o negligencia No exime alegar desconocimiento “No sabía” no elimina la obligación legal de control

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado Explicación clara 訪日客 Hōnichikyaku Visitantes extranjeros Turistas que ingresan a Japón desde el exterior インバウンド Inbaundo Turismo receptivo Industria orientada a atraer turistas extranjeros 道路交通法 Dōro Kōtsū-hō Ley de Tránsito Vial Norma base de circulación y seguridad vial en Japón 整備不良車 Seibi furyō-sha Vehículo en mal estado Auto con fallas mecánicas o técnicas prohibidas 改造車 Kaizō-sha Vehículo modificado Auto alterado sin cumplir normas oficiales 違法運行 Ihō un’ei Operación ilegal Uso comercial contrario a la ley 書類送検 Shorui sōken Envío a fiscalía sin arresto La empresa es procesada sin detención física 容疑者 Yōgisha Sospechoso Persona arrestada bajo sospecha penal 否認 Hinin Negar los cargos El acusado rechaza las acusaciones

