[shinshōhin]  Kewpie acelera su meta verde

Menos plástico, más futuro: el gesto cotidiano con el que Kewpie quiere cambiar Japón

📍Tōkyō | 19 de enero

La histórica empresa alimentaria japonesa Kewpie dio un paso simbólico y práctico hacia la sostenibilidad al anunciar la adopción de envases de cartón (紙パック) para sus aderezos, una primicia dentro de su línea de productos tanto para el consumidor general como para el sector profesional.

A partir del 19 de febrero, el popular “Deep Roasted Sesame Dressing” (深煎りごまドレッシング) de 1000 ml dejará atrás la tradicional botella de plástico para presentarse en un envase de cartón en todo Japón. En paralelo, el canal profesional incorporará desde el 6 de febrero una nueva presentación de 1800 ml en cartón para el “Roasted Sesame Dressing” (焙煎胡麻ドレッシング), ampliando así su portafolio sostenible.

El cambio no es solo estético: según la empresa, el nuevo envase permite reducir en aproximadamente un 75% el uso de plástico, uno de los puntos más criticados en los envases de gran volumen. Para evitar sacrificar calidad, Kewpie seleccionó materiales con alta barrera al oxígeno, logrando mantener una vida útil (sin abrir) de 10 meses para el producto comercial y 8 meses para el profesional.

Esta iniciativa se enmarca en el objetivo corporativo de Kewpie de reducir más del 30% de sus emisiones de plástico para el año fiscal 2030, tomando como referencia el ejercicio 2018. Apostar por formatos de gran capacidad —los que más plástico consumen— es una decisión estratégica que apunta a un impacto ambiental real, no solo simbólico.

⚖️ Marco legal y normativo

La decisión de Kewpie dialoga directamente con el marco regulatorio japonés en materia ambiental:

Norma / Enfoque Nombre en japonés / rōmaji Contenido y alcance Ley para la Promoción de la Circulación de Recursos Plásticos プラスチック資源循環促進法

Purasuchikku shigen junkan sokushin-hō Vigente desde 2022. Impulsa a las empresas a reducir, rediseñar y reciclarenvases plásticos, promoviendo materiales alternativos y modelos de economía circular. Directrices de eco-diseño 基本方針（環境配慮設計）

Kihon hōshin (kankyō hairyo sekkei) Lineamientos oficiales que fomentan el eco-diseño desde la etapa de planificación, priorizando reducción de residuos, menor uso de plástico y elección de materiales sostenibles. Responsabilidad social corporativa (CSR) 企業の社会的責任（CSR）

kigyō no shakaiteki sekinin No siempre obligatoria por ley, pero existe fuerte presión social y de mercadopara que las grandes empresas alimentarias adopten prácticas visibles de sostenibilidad ambiental. Impacto social del cumplimiento — En este contexto, la iniciativa de Kewpie no solo cumple con la normativa, sino que refuerza su legitimidad social ante consumidores cada vez más atentos al impacto ambiental de los productos que compran.

🧾 Términos clave

Término (japonés) Rōmaji Significado / Explicación en español 紙パック kami pakku Envase de cartón. Alternativa al plástico, más fácil de reciclar en Japón y ampliamente aceptada en los sistemas municipales de residuos. プラスチック使用量削減 purasuchikku shiyōryō sakugen Reducción del uso de plástico. Indicador central en las políticas ambientales y en los compromisos de sostenibilidad empresarial en Japón. 深煎りごまドレッシング fuka-iri goma doresshingu Aderezo de sésamo profundamente tostado. Producto estrella en los hogares japoneses, asociado a ensaladas y platos fríos. 焙煎胡麻ドレッシング baisen goma doresshingu Aderezo de sésamo tostado. Muy utilizado en restaurantes, comedores industriales y servicios de alimentación profesional. 酸素バリア性 sanso baria-sei Propiedad de barrera contra el oxígeno. Fundamental para conservar el sabor, la frescura y la calidad del producto durante el almacenamiento. 賞味期間（未開封） shōmi kikan (mikaifū) Periodo de consumo preferente (sin abrir). Indica hasta cuándo se garantiza la calidad óptima del producto. 環境負荷の低減 kankyō fuka no teigen Reducción del impacto ambiental. Concepto clave en el discurso empresarial japonés y en las estrategias de responsabilidad social corporativa.

