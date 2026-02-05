[gaikokujin] Spray, menores y una caja fuerte

Cerebro del robo: instigador boliviano ordenó el asalto desde apps cifrada

📍Tōkyō | 5 de febrero

En un caso que vuelve a encender las alarmas sobre la expansión de los robos organizados en zonas residenciales de Kanagawa, la policía confirmó que siete personas fueron arrestadas por un violento asalto ocurrido en julio de 2025 en una vivienda. Según la investigación, los atacantes irrumpieron en una casa del distrito de Kamakura, rociaron con spray lacrimógeno a un hombre de unos 60 años —quien resultó herido— y se llevaron una caja fuerte con unos 10 millones de yenes en efectivo.

La investigación policial sitúa en el centro de la operación criminal a Vaca Takeo Kevin Liu (29), de nacionalidad boliviana, señalado como principal instigador del violento asalto ocurrido en julio en una vivienda de Yokohama. De acuerdo con los investigadores, Vaca habría planificado el robo, seleccionado a los ejecutores y emitido órdenes directas para sustraer una caja fuerte con unos 7 millones de yenes, utilizando aplicaciones de mensajería de alta confidencialidad para evitar rastreos.

Según el expediente, Vaca reclutó a cinco menores —algunos sin vínculo previo entre sí— y coordinó su traslado en automóvil hasta el domicilio objetivo. Durante el asalto, los jóvenes rociaron con spray lacrimógeno a un hombre de unos 60 años, causándole lesiones, mientras cumplían las instrucciones precisas del sospechoso boliviano sobre la extracción y huida con la caja fuerte. Las cámaras de seguridad captaron el traslado del botín hasta el vehículo y la fuga, registros que resultaron determinantes para identificar a los participantes.

El análisis forense de los teléfonos de los ejecutores reveló mensajes y llamadas con Vaca, consolidando su papel como cerebro operativo. La policía sostiene que actuaba dentro de una red Tokuryū (organización criminal anónima y de estructura flexible), con cadenas de mando que podrían extenderse más arriba. En paralelo, Ishida Yudai (24) aparece como coordinador en algunos tramos logísticos, aunque los investigadores subrayan que la dirección estratégica recaía en el sospechoso boliviano.

Las pesquisas también apuntan a un patrón reiterado: Vaca habría rotado a los ejecutores para cometer robos en distintos puntos de Kanagawa, buscando diluir responsabilidades. Este esquema coincide con otros casos bajo investigación, incluido un asalto con lesiones en Kamakura. La policía continúa ampliando la causa para desmantelar la estructura completa y determinar si existen instigadores superiores detrás del rol central atribuido a Vaca.











📚 Marco legal — Kanagawa / robo organizado

Kanji Rōmaji Traducción Desglose y significado 強盗致傷 Gōtō chishō Robo con resultado de lesiones Delito grave: uso de violencia o amenaza durante el robo que provoca heridas a la víctima. Pena severa. 住居侵入 Jūkyō shin’nyū Allanamiento de morada Entrada ilegal a una vivienda sin consentimiento del residente. 催涙スプレー Sairui supurē Spray lacrimógeno Considerado arma instrumental cuando se usa para someter a la víctima. Agrava la responsabilidad. 金庫窃取 Kinko sesshu Sustracción de caja fuerte Robo de bienes de alto valor; suele elevar la cuantía del daño. 共謀 Kyōbō Conspiración Acuerdo previo para cometer el delito; fundamenta la imputación a instigadores. 指示役 Shiji-yaku Autor intelectual / instigador Quien planifica y ordena el delito, aunque no ejecute materialmente. 実行役 Jikkō-yaku Autor material / ejecutor Quien realiza físicamente el delito. 秘匿性の高い通信アプリ Hitokusei no takai tsūshin apuri Apps de comunicación de alta confidencialidad Indicio de intencionalidad para evadir rastreo; refuerza el dolo. 匿名・流動型犯罪グループ Tokumei-ryūdō-gata hanzai gurūpu（トクリュウ） Grupo criminal anónimo y flexible Estructuras sin jerarquía visible; rotan ejecutores para dificultar investigaciones. 少年法 Shōnen-hō Ley de Menores Régimen especial para imputados menores; medidas diferenciadas, pero con agravantes si hay violencia grave. 防犯カメラ映像 Bōhan kamera eizō Imágenes de cámaras de seguridad Prueba clave para identificación, coautoría y secuencia delictiva.

