[gaikokujin]    Cuando el juego se convierte en botín

500 identidades falsas, millones en reventa: así operaba el esquema

📍Tōkyō | 5 de febrero

La escena parece pequeña, casi trivial: cajas de cartas Pokémon viajando por un carrito virtual. Pero detrás de ese gesto cotidiano se escondía una trama de fraude que vuelve a mostrar cómo la codicia puede torcer incluso los espacios pensados para el juego y la nostalgia. Lo que debía ser una compra justa para fans terminó convertido en un negocio clandestino, frío y calculado.

La Policía Metropolitana de Tokio arrestó a dos hombres de nacionalidad vietnamita, entre ellos Do Van Cuong (39), acusados de aprovecharse del sistema. Según los investigadores, no fue un impulso ni un error aislado: fue un plan sostenido, armado con SIMs obtenidas de manera irregular y cuentas falsas creadas en serie, nombres que no existían pero que compraban como si fueran reales.

Las cartas no eran comunes. Se trataba de productos de venta limitada, restringidos a una caja por persona, una regla diseñada para proteger a los consumidores y evitar el acaparamiento. Sin embargo, los sospechosos rompieron ese límite una y otra vez, postulando con innumerables cuentas hasta hacerse con 30 cajas, valuadas en 160 mil yenes, despojando silenciosamente a otros compradores de su oportunidad.

Detrás de las pantallas, el rastro se hizo largo. La policía identificó al menos 500 registros de compra, una cifra que revela la dimensión sistemática del fraude. No fue un golpe rápido, sino una extracción constante, como si cada clic fuera una pequeña herida abierta en un mercado ya tensionado por la escasez y la reventa.

El destino final de esas cartas tampoco fue inocente. Las autoridades creen que fueron revendidas a precios de dos y hasta tres veces el valor oficial, transformando la pasión de los fans en una fuente de lucro ilícito. El beneficio acumulado habría superado los 4.2 millones de yenes, una ganancia que contrasta con la frustración de quienes nunca lograron comprar ni una sola caja.

Por ahora, la policía no ha revelado si los detenidos admiten o niegan los cargos. Pero el caso deja una sensación amarga: cuando el engaño se infiltra en lo cotidiano, incluso un juego pensado para compartir se convierte en campo de abuso. En Japón, donde la confianza sostiene gran parte de la vida social, estas grietas pesan más que cualquier cifra.

Marco legal

Kanji Rōmaji Traducción Desglose y significado 詐欺罪 sagi-zai Delito de fraude Engaño deliberado para obtener bienes o beneficios económicos. Aplica al uso de identidades falsas y manipulación del sistema de compra. 電子計算機使用詐欺 denshi keisanki shiyō sagi Fraude mediante sistemas informáticos Uso ilícito de computadoras, redes o plataformas digitales para obtener ganancias. Clave en compras online con cuentas múltiples. 不正アクセス行為 fusei akusesu kōi Acceso no autorizado Acceso o manipulación indebida de sistemas informáticos; incluye creación masiva de cuentas con fines fraudulentos. 有印私文書偽造等 yūin shibunsho gizó-tō Falsificación de documentos privados Puede aplicarse cuando se usan identidades ficticias respaldadas por datos falsos. 転売目的取得 tenbai mokuteki shutoku Adquisición con fines de reventa Concepto clave en casos de acaparamiento para reventa a sobreprecio. 組織的犯行 soshiki-teki hankō Delito organizado Conducta planificada y repetida; se evalúa cuando hay cientos de operaciones similares. 不正取得SIMカード fusei shutoku SIM kādo SIM obtenida ilegalmente Elemento agravante al facilitar anonimato y multiplicación de cuentas.

🧠 Términos clave de la noticia

限定販売（gentei hanbai） : venta limitada para evitar acaparamiento.

架空名義（kakū meigi） : nombre ficticio usado para registrar cuentas.

大量応募（tairyō ōbo） : postulación masiva con múltiples identidades.

高額転売（kōgaku tenbai）: reventa a precios inflados (2–3 veces el valor oficial).

