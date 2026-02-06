[gaikokujin] Fraude organizado

Noticias Nippon

Un extranjero arrestado, cientos de libretas bancarias incautadas

📍Osaka |6 de febrero

La puerta de una casa común  escondía una escena que hoy pesa como evidencia. En habitaciones sin adornos, la policía encontró cientos de tarjetas bancarias ajenas, decenas de libretas de ahorro y una decena de teléfonos. No era un hogar: era, presuntamente, una base operativa de estafas telefónicas. Así lo cree la Policía de la Prefectura de Osaka, que este 6 de febrero anunció la detención de Hoan Van Thai (29), de nacionalidad vietnamita, sin domicilio fijo y sin empleo declarado.

Según la investigación, el sospechoso habría actuado como dashiko (出し子), el eslabón que mueve el dinero dentro de las redes de tokushu sagi (estafas especiales). La policía no ha revelado si el detenido admite o niega los cargos. Lo que sí mostró fueron los rastros materiales: unas 550 tarjetas y 40 libretas a nombre de terceros, además de alrededor de 10 smartphones incautados en la vivienda donde entraban y salían varias personas. Para los investigadores, ese flujo humano refuerza la hipótesis de un punto de coordinación.

La acusación central es concreta: fraude mediante uso de sistemas electrónicos. En febrero, y en presunta connivencia con otros, se habría utilizado una tarjeta ajena para transferir 1 millón de yenes a una cuenta bajo control del sospechoso, y reencaminar luego el dinero a otra cuenta. La víctima, un hombre de unos 60 años, fue engañado por una llamada que suplantaba a un policía y obedeció la instrucción de enviar el dinero al número indicado. El recorrido digital del dinero —rápido, silencioso— cerró el círculo.

Para la policía, el caso ilustra una cadena de responsabilidades donde el “dashiko” es visible, pero no el único. La investigación sigue abierta para mapear la red, identificar a los cómplices y determinar si la casa funcionó como base estable. Detrás de cada tarjeta incautada hay una identidad vulnerada; detrás de cada llamada, una confianza quebrada. El trabajo ahora es reconstruir el daño y cortar los canales por donde circula.

Marco legal — términos clave

Kanji Rōmaji Español Desglose y significado
電子計算機使用詐欺 Denshi keisanki shiyō sagi Fraude por uso de sistemas electrónicos Delito por manipular sistemas informáticos para obtener un beneficio económico ilícito.
特殊詐欺 Tokushu sagi Estafa especial Modalidad común en Japón: suplantación (policía/banco/familiar) para inducir transferencias.
出し子 Dashiko Retirador/operador de dinero Rol operativo que mueve o transfiere fondos dentro de la red.
共謀 Kyōbō Conspiración Actuar de acuerdo con otros para cometer el delito.

 

