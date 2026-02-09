[gaikokujin]  Sin respeto por las condiciones invernales

Nieve no fue obstáculo para la imprudencia: extranjero choca patrulla detenida por auxilio y se da a la fuga

📍Tōkyō | 09 de febrero

En la madrugada del 8 de febrero, cuando la nieve convertía el asfalto de Tokio en una trampa silenciosa, un grave incidente sacudió el orden público en el distrito de Chūō. Sobre el Puente Tsukiji, un automóvil de lujo Lamborghini impactó violentamente contra una patrulla policial detenida, dejando dos agentes con heridas graves y dándose a la fuga.

La Policía Metropolitana de Tokio, a través de la comisaría de Tsukishima, anunció este 9 de febrero el arresto de Liu Changran (41), ciudadano chino y trabajador autónomo residente en Harumi, bajo sospecha de conducción peligrosa con resultado de lesiones y fuga tras atropello.

🚨 Un escenario ya marcado por el caos

Según la investigación, la patrulla se encontraba en el lugar atendiendo un accidente previo entre un automóvil particular y un taxi ocurrido en horas de la mañana. Sin embargo, las condiciones meteorológicas empeoraron rápidamente y el puente se convirtió en un punto crítico: ocho vehículos, incluido el Lamborghini, terminaron involucrados en una serie de colisiones consecutivas.

El saldo fue grave: seis personas, entre ellas agentes de policía, tuvieron que ser trasladadas a hospitales. Todos los incidentes estarían relacionados con deslizamientos por nieve acumulada.

⚠️ Velocidad excesiva y neumáticos inadecuados

Las autoridades confirmaron que el Lamborghini circulaba con neumáticos normales, inapropiados para condiciones invernales, y superaba el límite legal de 60 km/h. A las 5:10 de la mañana, el vehículo chocó contra la patrulla estacionada, provocando fractura cervical a un subinspector de unos 50 años y fractura de cintura a otro oficial de unos 40.

Lejos de detenerse o auxiliar a las víctimas, el conductor abandonó el lugar, agravando su responsabilidad penal.

🏙️ Una advertencia en plena ciudad

El caso ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía: ni el lujo ni la potencia mecánica sustituyen la responsabilidad al volante. En una ciudad donde la convivencia vial depende del respeto estricto a las normas, la combinación de nieve, velocidad y negligencia volvió a demostrar su capacidad destructiva.

La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del recorrido y las circunstancias exactas de la fuga, mientras los agentes heridos permanecen bajo atención médica.

Marco legal

Kanji Rōmaji Traducción Desglose y explicación 自動車運転処罰法 Jidōsha unten shobatsuhō Ley de castigo por conducción de vehículos Ley especial que sanciona conductas de conducción extremadamente peligrosas cuando causan muerte o lesiones graves. 危険運転致傷 Kiken unten chishō Conducción peligrosa con resultado de lesiones Manejar a velocidad excesiva, bajo condiciones peligrosas (nieve, neumáticos inadecuados), provocando heridas graves. Penas severas. 道路交通法 Dōro kōtsūhō Ley de Tránsito Norma básica que regula velocidad, neumáticos, seguridad vial y obligaciones del conductor. ひき逃げ Hikinige Fuga tras causar un accidente Abandonar el lugar sin auxiliar a los heridos ni reportar a la policía. Agrava notablemente la pena. 速度超過 Sokudo chōka Exceso de velocidad Conducir por encima del límite legal (en este caso 60 km/h). 過失 Kashitsu Negligencia Falta de cuidado debido; en este caso, circular sin neumáticos adecuados en condiciones de nieve. 重傷 Jūshō Lesiones graves Heridas como fracturas que requieren tratamiento prolongado o dejan secuelas.

Términos clave

Kanji Rōmaji Español Significado contextual パトカー Pato kā Patrulla policial Vehículo oficial detenido en labores de control o auxilio. 築地大橋 Tsukiji Ōhashi Puente Tsukiji Puente urbano clave en Tokio; zona elevada y peligrosa con nieve. ノーマルタイヤ Nōmaru taiya Neumáticos normales No aptos para nieve; su uso en invierno aumenta el riesgo de deslizamiento. 雪道 Yukimichi Camino nevado Superficie con adherencia reducida, exige conducción lenta y equipo adecuado. 追突 Taitsui Colisión por alcance Impacto contra un vehículo detenido o más lento. 逃走 Tōsō Huida Acción de abandonar la escena para evadir responsabilidad. 現行犯 Genkōhan Delito flagrante No aplica aquí, pero relevante: el sospechoso fue detenido posteriormente.

