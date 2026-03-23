[ genkōhangōtō ] Del aeropuerto a la celda

Arrestan a ciudadanos chinos por robo de carteras en la línea JR Yamanote

📍Tōkyō | 23 de marzo

La División de Investigación 3 del Departamento de Policía Metropolitana arrestó en flagrancia el pasado 19 de este mes a dos hombres de nacionalidad china, bajo la sospecha de haber sustraído una cartera del interior del bolso de una pasajera en un tren de la línea JR Yamanote.

Los detenidos han sido identificados como Tao Wensheng (57) y Ji Haijun (43), ambos sin domicilio ni ocupación conocida. Según el informe oficial, los sospechosos han negado los cargos que se les imputan.

El modus operandi en plena hora punta

El incidente ocurrió aproximadamente a las 8:05 a.m. del día 19, en un convoy que circulaba entre las estaciones de Shibuya y Ebisu. Según la policía, los sujetos actuaron de forma coordinada:

Tao Wensheng presuntamente extrajo la cartera del bolso de una mujer de 56 años que se encontraba de pie cerca de las puertas del vagón, ocultando sus manos para evitar ser detectado.

Ji Haijun realizaba labores de vigilancia para alertar sobre la presencia de seguridad o testigos.

La cartera sustraída contenía 4,500 yenes en efectivo y tarjetas de crédito, con un valor total estimado en 10,000 yenes.

Ingreso reciente al país

Las investigaciones de la División 3 revelaron que ambos individuos habían arribado al Aeropuerto de Naritaprocedentes de China apenas un día antes del arresto, el 18 de este mes.

Debido a la rapidez con la que actuaron tras su llegada, las autoridades sospechan que los detenidos forman parte de un grupo dedicado a los robos por descuido (carteristas) y que su objetivo principal al ingresar a Japón era cometer este tipo de ilícitos. La policía continúa investigando si existen más cómplices o si los sujetos están vinculados a otros incidentes similares reportados recientemente en la red ferroviaria de la capital.

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