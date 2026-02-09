[kinenbi]    Fuku no hi

Felicidad que se pronuncia ‘fuku’: Japón conmemora al pez más temido como recordatorio de respeto, técnica y herencia

📍Tōkyō | 9 de febrero

Cada 9 de febrero, la ciudad de Shimonoseki, en la prefectura de Yamaguchi, celebra el “Día del Fuku”, una fecha que combina tradición, gastronomía y simbolismo. Esta conmemoración fue establecida en 1980 (Showa 55) por la Federación Cooperativa del Fuku de Shimonoseki, con el objetivo de promover y difundir la cultura del pez globo, uno de los emblemas culinarios del invierno japonés.

La elección de la fecha no es casual. El 9 de febrero se lee en japonés como fu (2) ku (9), un juego de palabras que conecta directamente con el nombre local del pez. En Shimonoseki, el fugu (河豚) no se llama “fugu”, sino “fuku”, ya que su pronunciación es idéntica a la palabra “福” (felicidad, buena fortuna). Así, un pez históricamente peligroso se transforma, desde el lenguaje, en un símbolo de buenos augurios.

En esta jornada, la ciudad rinde homenaje tanto al mar como a quienes viven de él.

El 9 de febrero, en el Santuario Ebisu de Shimonoseki, se realiza el Ritual del Día del Fuku, una ceremonia solemne en la que se reza por buenas capturas y seguridad en la navegación. Dos días después, el 11 de febrero, la celebración se traslada al corazón de la industria: el mercado de Haedomari, reconocido como el mayor centro de desembarque de fugu del mundo. Allí se organiza el Festival del Día del Fuku, con ventas directas de fuku sashimi, productos procesados y especialidades locales, atrayendo tanto a profesionales del sector como a visitantes de todo el país.

Desde el punto de vista biológico, el fugu pertenece al orden Tetraodontiformes, principalmente a la familia Tetraodontidae, que agrupa cerca de 120 especies. Entre las variedades comestibles más conocidas se encuentran el torafugu y el mafugu. Sin embargo, no todos los peces llamados “fugu” pertenecen a esta familia: especies como el hakofugu o el harisenbon forman parte de otros grupos.

El fugu es famoso —y temido— por contener tetrodotoxina, un veneno extremadamente potente presente, según la especie, en los órganos internos, la piel, la sangre o incluso los músculos. Por esta razón, su manipulación está estrictamente regulada en Japón. La preparación casera está prohibida, y los casos de intoxicación alimentaria por fugu se deben, en su mayoría, a preparaciones realizadas por personas sin licencia, lo que sitúa al fugu, junto con los hongos silvestres, entre las principales causas de intoxicación grave en el país.

Shimonoseki desempeña un papel clave en la seguridad y distribución de este pescado.

Cerca del 80 % del fugu silvestre desembarcado en Japón —como el torafugu y el kusafugu— pasa por esta ciudad. A ello se suma la mayor parte del torafugu de cultivo, producido principalmente en Nagasaki y Kumamoto. En Shimonoseki, el fugu es subastado, procesado profesionalmente y despojado de las partes tóxicas, antes de ser enviado a grandes centros de consumo como Tokio y Osaka.

El Día del Fuku no es solo una fecha gastronómica.

Es una celebración de la convivencia entre riesgo y conocimiento, de la confianza en la técnica humana y del respeto al mar. En Shimonoseki, el pez más peligroso de Japón se convierte, cada 9 de febrero, en un mensajero de fortuna y en un recordatorio de que la tradición, cuando se cuida, también protege.

Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado ふくの日 Fuku no Hi ふく (fuku) + の (de) + 日 (día) Día del Fuku / Día del pez globo 河豚 Fugu 河 (río) + 豚 (cerdo) Pez globo (nombre tradicional) 福 Fuku — Felicidad, buena fortuna 語呂合わせ Goroawase 語呂 (sonido) + 合わせ (combinar) Juego de palabras fonético ふく刺し Fuku sashi ふく (fugu) + 刺し (corte) Sashimi de fugu 南風泊市場 Haedomari shijō 南風泊 (Haedomari) + 市場 (mercado) Mercado mayorista de fugu en Shimonoseki 豊漁 Hōryō 豊 (abundante) + 漁 (pesca) Buena pesca, pesca abundante 航海安全 Kōkai anzen 航海 (navegación) + 安全 (seguridad) Seguridad marítima テトロドトキシン Tetorodotokishin — Tetrodotoxina (veneno del fugu) 処理 Shori 処 (manejar) + 理 (ordenar) Procesamiento (eliminación de partes tóxicas)

©2026 NoticiasNippon