[tenki yohō] martes 10 de febrero

Contrastes térmicos y cielos cambiantes: el tiempo en Japón refleja un invierno desigual de norte a sur
📍Tōkyō | 9 de febrero
Japón iniciará este martes bajo un escenario meteorológico claramente contrastado, donde el invierno muestra dos rostros muy distintos según la región. En el norte del país, especialmente en Hokkaidō y parte de Tōhoku, el frío se mantiene con fuerza, con temperaturas bajo cero y un ambiente plenamente invernal. En paralelo, la costa del mar de Japón continúa afectada por condiciones inestables, con nubosidad persistente y episodios de lluvia o nieve.
En las regiones centrales, Kantō y Kansai atraviesan una jornada relativamente estable, aunque marcada por el frío propio de la temporada. Los cielos alternan entre nubes y claros, sin precipitaciones significativas, pero con una sensación térmica baja, especialmente durante las primeras horas del día y al caer la noche. Se trata de un tiempo tranquilo en apariencia, que no debe llevar a bajar la guardia frente al descenso de temperaturas.
Mientras tanto, el sur del archipiélago presenta un contraste notable respecto al norte. Aunque las temperaturas son más templadas, la humedad sigue siendo elevada y se esperan lluvias intermitentes en varias zonas de Kyūshū y Okinawa. Este equilibrio entre calor moderado y precipitaciones refuerza la imagen de un Japón dividido, donde el invierno se expresa con distinta intensidad según la latitud.
Previsión por regiones
❄️ HOKKAIDŌ – Invierno dominante y frío severo
-
Sapporo: −7 / −4 °C | Intervalos de sol, frío persistente
-
Kitami: −16 / −1 °C | Heladas intensas, riesgo de congelación
-
Kushiro: −11 / 2 °C | Nubes y claros, viento frío
🔹 Situación: Continúa el dominio del aire polar. Las temperaturas mínimas extremas obligan a máxima precaución.
🔹 Consejo: Abrigo térmico completo, cuidado con cañerías congeladas y calzado antideslizante.
🌨️ TŌHOKU – Nieve, lluvia y cielos cerrados
-
Aomori: −1 / 6 °C | Nublado y ligera lluvia
-
Akita: 1 / 7 °C | Lluvias persistentes
-
Sendai: −1 / 9 °C | Parcialmente soleado
-
Fukushima: 4 / 11 °C | Parcialmente soleado
- Akita: 1 / 7 °C | Lluvia
- Yamagata: 1 / 8 °C | Lluvia
🔹 Situación: El lado del mar de Japón sigue con precipitaciones frecuentes, mientras el Pacífico presenta mayor estabilidad.
🔹 Consejo: Precaución en carreteras de montaña; posible nieve húmeda.
🌥️ HOKURIKU – Nubosidad y frío húmedo
-
Niigata: 0 / 8 °C | Nubes y claros
-
Kanazawa: −2 / 10 °C | Parcialmente soleado
- Toyama: 4 / 9 °C | Parcialmente soleado
- Fukui: −3 / 10 °C | Soleado con lluvia
🔹 Situación: Mejora temporal, pero persiste el frío.
🔹 Consejo: Aún posible formación de hielo por la mañana y noche.
☁️ KANTŌ – KOSHIN– Frío seco y cielo variable
-
Tokio: 0 / 12 °C | Nubes y sol
-
Yokohama: 2 / 14 °C | Parcialmente soleado
- Maebashi: -2 / 11 °C | Parcialmente soleado
- Saitama: -3 / 12 °C | Parcialmente soleado
- Utsunomiya: -5 / 9 °C | Parcialmente soleado
-
Mito: 4 / 11 °C | Nublado
- Kofu: -5 / 12 °C | Parcialmente soleado
- Nagano: −9 / 10 °C | Soleado, frío extremo nocturno
🔹 Situación: Jornada estable, pero con sensación térmica baja.
🔹 Consejo: Abrigo ligero durante el día, más protección por la mañana y noche.
🏔️ CHŪBU – Contrastes térmicos fuertes
-
Nagoya: −1 / 11 °C | Nubes y claros
-
Shizuoka: 0 / 13 °C | Estable
- Gifu: -2 / 9 °C | Parcialmente soleado
- Tsu: – 2 / 9 °C | Parcialmente soleado
🔹 Situación: Amplia diferencia entre mínimas y máximas.
🔹 Consejo: Atención a heladas matinales, sobre todo en zonas interiores.
🌤️ KANSAI – Frío moderado y estabilidad
-
Osaka: −1 / 11 °C | Parcialmente soleado
- Nara: -4 / 11 °C | Parcialmente soleado
- Otsu: -3 / 9 °C | Parcialmente soleado
- Kioto: -3 / 10 °C | Parcialmente soleado
-
Kobe: -1 / 10 °C | Nubes y claros
-
Wakayama: −1 / 9 °C | Nublado
🔹 Situación: Tiempo tranquilo, sin lluvias relevantes.
🔹 Consejo: Buen día para actividades al aire libre, con abrigo.
🌧️ CHŪGOKU – Lluvias intermitentes
-
Hiroshima: −1 / 10 °C | Lluvia
- Tottori: -3 / 9 °C | Nublado y ligera lluvia
- Okayama: -2 / 9 °C | Nublado y ligera lluvia
-
Matsue: −2 / 11 °C | Soleado y ligera lluvia
- Yamaguchi: -2 / 9 °C | Soleado y ligera lluvia
🔹 Situación: Influencia del mar de Japón con humedad persistente.
🔹 Consejo: Paraguas imprescindible y precaución en desplazamientos.
🌦️ SHIKOKU – Inestabilidad ligera
-
Takamatsu: 0 / 10 °C | Nubes
-
Tokushima: 1 / 11 °C | Lluvia débil
-
Kōchi: 0 / 12 °C | Lluvia débil
- Matsuyama: 0 / 12 °C | Nublado y lluvia
🔹 Consejo: No se descartan lluvias breves; revisar previsión local.
🌧️ KYŪSHŪ – Humedad y lluvias dispersas
-
Fukuoka: 1 / 10 °C | Lluvia
-
Kumamoto: −1 / 11 °C | Lluvia
-
Kagoshima: 2 / 12 °C | Lluvia
- Saga: 1 / 9 °C | Lluvia
- Nagasaki: 3 / 11 °C | Lluvia
- Oita: -1 / 12 °C | Parcialmente soleado
- Miyazaki: 2 / 15 °C | Lluvia
🔹 Situación: Ambiente frío para la región, con alta humedad.
🔹 Consejo: Ropa impermeable y atención a suelos resbaladizos.
🌴 OKINAWA – Clima más templado
-
Naha: 14 / 22 °C | Nubes y sol
-
Yonaguni: 17 / 23 °C | Parcialmente soleado
🔹 Situación: Sensación casi primaveral, contraste total con el resto del país.
🔹 Consejo: Ideal para actividades al aire libre; protección solar ligera.
🧭 Panorama general
-
❄️ Norte: frío severo y nieve
-
🌧️ Mar de Japón: lluvias y nubosidad
-
🌤️ Pacífico central: estabilidad fría
-
🌴 Sur: templado pero húmedo
📦 Términos clave
|Término japonés
|Rōmaji
|Significado en español
|全国の天気
|zenkoku no tenki
|Clima a nivel nacional
|降雪
|kōsetsu
|Nevada / caída de nieve
|晴れ
|hare
|Cielo despejado
|曇り
|kumori
|Cielo nublado
|降水確率
|kōsui kakuritsu
|Probabilidad de precipitación
|最高気温
|saikō kion
|Temperatura máxima
|最低気温
|saitei kion
|Temperatura mínima
|日本海側
|Nihonkai-gawa
|Costa del mar del Japón
|太平洋側
|Taiheiyō-gawa
|Costa del Pacífico
|気象庁
|Kishōchō
|Agencia Meteorológica de Japón
