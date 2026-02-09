[tenki yohō] martes 10 de febrero

Contrastes térmicos y cielos cambiantes: el tiempo en Japón refleja un invierno desigual de norte a sur

📍Tōkyō | 9 de febrero

Japón iniciará este martes bajo un escenario meteorológico claramente contrastado, donde el invierno muestra dos rostros muy distintos según la región. En el norte del país, especialmente en Hokkaidō y parte de Tōhoku, el frío se mantiene con fuerza, con temperaturas bajo cero y un ambiente plenamente invernal. En paralelo, la costa del mar de Japón continúa afectada por condiciones inestables, con nubosidad persistente y episodios de lluvia o nieve.

En las regiones centrales, Kantō y Kansai atraviesan una jornada relativamente estable, aunque marcada por el frío propio de la temporada. Los cielos alternan entre nubes y claros, sin precipitaciones significativas, pero con una sensación térmica baja, especialmente durante las primeras horas del día y al caer la noche. Se trata de un tiempo tranquilo en apariencia, que no debe llevar a bajar la guardia frente al descenso de temperaturas.

Mientras tanto, el sur del archipiélago presenta un contraste notable respecto al norte. Aunque las temperaturas son más templadas, la humedad sigue siendo elevada y se esperan lluvias intermitentes en varias zonas de Kyūshū y Okinawa. Este equilibrio entre calor moderado y precipitaciones refuerza la imagen de un Japón dividido, donde el invierno se expresa con distinta intensidad según la latitud.

Previsión por regiones

❄️ HOKKAIDŌ – Invierno dominante y frío severo

Sapporo : −7 / −4 °C | Intervalos de sol, frío persistente

Kitami : −16 / −1 °C | Heladas intensas, riesgo de congelación

Kushiro: −11 / 2 °C | Nubes y claros, viento frío

🔹 Situación: Continúa el dominio del aire polar. Las temperaturas mínimas extremas obligan a máxima precaución.

🔹 Consejo: Abrigo térmico completo, cuidado con cañerías congeladas y calzado antideslizante.

🌨️ TŌHOKU – Nieve, lluvia y cielos cerrados

Aomori : −1 / 6 °C | Nublado y ligera lluvia

Akita : 1 / 7 °C | Lluvias persistentes

Sendai : −1 / 9 °C | Parcialmente soleado

Fukushima : 4 / 11 °C | Parcialmente soleado

Akita : 1 / 7 °C | Lluvia

: 1 / 7 °C | Lluvia Yamagata: 1 / 8 °C | Lluvia

🔹 Situación: El lado del mar de Japón sigue con precipitaciones frecuentes, mientras el Pacífico presenta mayor estabilidad.

🔹 Consejo: Precaución en carreteras de montaña; posible nieve húmeda.

🌥️ HOKURIKU – Nubosidad y frío húmedo

Niigata : 0 / 8 °C | Nubes y claros

Kanazawa : −2 / 10 °C | Parcialmente soleado

Toyama : 4 / 9 °C | Parcialmente soleado

: 4 / 9 °C | Parcialmente soleado Fukui: −3 / 10 °C | Soleado con lluvia

🔹 Situación: Mejora temporal, pero persiste el frío.

🔹 Consejo: Aún posible formación de hielo por la mañana y noche.

☁️ KANTŌ – KOSHIN– Frío seco y cielo variable

Tokio : 0 / 12 °C | Nubes y sol

Yokohama : 2 / 14 °C | Parcialmente soleado

Maebashi : -2 / 11 °C | Parcialmente soleado

: -2 / 11 °C | Parcialmente soleado Saitama : -3 / 12 °C | Parcialmente soleado

: -3 / 12 °C | Parcialmente soleado Utsunomiya : -5 / 9 °C | Parcialmente soleado

: -5 / 9 °C | Parcialmente soleado Mito : 4 / 11 °C | Nublado

Kofu : -5 / 12 °C | Parcialmente soleado

: -5 / 12 °C | Parcialmente soleado Nagano: −9 / 10 °C | Soleado, frío extremo nocturno

🔹 Situación: Jornada estable, pero con sensación térmica baja.

🔹 Consejo: Abrigo ligero durante el día, más protección por la mañana y noche.

🏔️ CHŪBU – Contrastes térmicos fuertes

Nagoya : −1 / 11 °C | Nubes y claros

Shizuoka : 0 / 13 °C | Estable

Gifu : -2 / 9 °C | Parcialmente soleado

: -2 / 9 °C | Parcialmente soleado Tsu: – 2 / 9 °C | Parcialmente soleado

🔹 Situación: Amplia diferencia entre mínimas y máximas.

🔹 Consejo: Atención a heladas matinales, sobre todo en zonas interiores.

🌤️ KANSAI – Frío moderado y estabilidad

Osaka : −1 / 11 °C | Parcialmente soleado

Nara : -4 / 11 °C | Parcialmente soleado

: -4 / 11 °C | Parcialmente soleado Otsu : -3 / 9 °C | Parcialmente soleado

: -3 / 9 °C | Parcialmente soleado Kioto : -3 / 10 °C | Parcialmente soleado

: -3 / 10 °C | Parcialmente soleado Kobe : -1 / 10 °C | Nubes y claros

Wakayama: −1 / 9 °C | Nublado

🔹 Situación: Tiempo tranquilo, sin lluvias relevantes.

🔹 Consejo: Buen día para actividades al aire libre, con abrigo.

🌧️ CHŪGOKU – Lluvias intermitentes

Hiroshima : −1 / 10 °C | Lluvia

Tottori : -3 / 9 °C | Nublado y ligera lluvia

: -3 / 9 °C | Nublado y ligera lluvia Okayama : -2 / 9 °C | Nublado y ligera lluvia

: -2 / 9 °C | Nublado y ligera lluvia Matsue : −2 / 11 °C | Soleado y ligera lluvia

Yamaguchi: -2 / 9 °C | Soleado y ligera lluvia

🔹 Situación: Influencia del mar de Japón con humedad persistente.

🔹 Consejo: Paraguas imprescindible y precaución en desplazamientos.

🌦️ SHIKOKU – Inestabilidad ligera

Takamatsu : 0 / 10 °C | Nubes

Tokushima : 1 / 11 °C | Lluvia débil

Kōchi : 0 / 12 °C | Lluvia débil

Matsuyama: 0 / 12 °C | Nublado y lluvia

🔹 Consejo: No se descartan lluvias breves; revisar previsión local.

🌧️ KYŪSHŪ – Humedad y lluvias dispersas

Fukuoka : 1 / 10 °C | Lluvia

Kumamoto : −1 / 11 °C | Lluvia

Kagoshima : 2 / 12 °C | Lluvia

Saga : 1 / 9 °C | Lluvia

: 1 / 9 °C | Lluvia Nagasaki : 3 / 11 °C | Lluvia

: 3 / 11 °C | Lluvia Oita : -1 / 12 °C | Parcialmente soleado

: -1 / 12 °C | Parcialmente soleado Miyazaki: 2 / 15 °C | Lluvia

🔹 Situación: Ambiente frío para la región, con alta humedad.

🔹 Consejo: Ropa impermeable y atención a suelos resbaladizos.

🌴 OKINAWA – Clima más templado

Naha : 14 / 22 °C | Nubes y sol

Yonaguni: 17 / 23 °C | Parcialmente soleado

🔹 Situación: Sensación casi primaveral, contraste total con el resto del país.

🔹 Consejo: Ideal para actividades al aire libre; protección solar ligera.

🧭 Panorama general

❄️ Norte : frío severo y nieve

🌧️ Mar de Japón : lluvias y nubosidad

🌤️ Pacífico central : estabilidad fría

🌴 Sur: templado pero húmedo

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español 全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional 降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve 晴れ hare Cielo despejado 曇り kumori Cielo nublado 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón 太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

