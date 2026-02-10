[tenki yohō] miércoles 11 de febrero

Un feriado de contrastes extremos: nieve, lluvias y sol conviven simultáneamente en Japón

📍Tōkyō | 10 de febrero

Japón inicia este martes bajo un patrón meteorológico mayormente estable, sin la presencia de sistemas de tormenta intensos que alteren de forma generalizada el clima del país. La jornada se caracteriza por una sensación de calma atmosférica, típica del invierno avanzado, aunque con matices regionales muy marcados que influyen directamente en la vida cotidiana de cada zona.

En el norte del archipiélago, especialmente en Hokkaidō y partes de Tōhoku, el invierno continúa imponiéndose con claridad. Las temperaturas se mantienen bajas, las mañanas son frías y persisten cielos cubiertos, nevadas ligeras o lluvias débiles, sobre todo en las áreas expuestas al mar de Japón. Estas condiciones obligan a mantener precauciones en el transporte y en los desplazamientos a primera hora del día.

En contraste, las regiones del centro del país, como Kantō, Tōkai y Kansai, experimentan un ambiente más templado y estable. Aquí predominan los cielos despejados o parcialmente nublados, con mayor presencia del sol durante el día. Aunque las temperaturas siguen siendo invernales, la sensación térmica resulta más llevadera, especialmente al mediodía, favoreciendo las actividades al aire libre.

Hacia el sur, en Kyūshū y Okinawa, el clima se vuelve notablemente más suave. Las temperaturas ascienden con mayor claridad y el ambiente recuerda más a un inicio de primavera que al pleno invierno, aunque con episodios de nubosidad y lluvias aisladas. Este contraste norte-sur refleja bien la diversidad climática de Japón en esta época del año, donde en un mismo día conviven paisajes invernales y escenarios casi subtropicales.

A continuación, el detalle por regiones y ciudades, tal como aparece en el mapa.

HOKKAIDŌ

Ambiente plenamente invernal, con nieve ligera o cielos cubiertos y temperaturas bajo cero por la mañana.

Sapporo: 🌨️ Nieve | 4 / 0 °C

👉 Recomendación: superficies resbalosas por la mañana y al anochecer.

TŌHOKU

Predomina el tiempo inestable, con nubes, lluvias o nieve débil en la costa del mar de Japón, y algo más de sol hacia el Pacífico.

Aomori : 🌧️ Nubes y lluvia | 6 / 3 °C

Akita : 🌧️ Lluvia | 8 / 4 °C

Morioka : ☀️ Despejado | 7 / 1 °C

Yamagata : 🌨️ Nieve | 7 / 1 °C

Sendai : ☀️ Parcialmente soleado | 9 / 1 °C

Fukushima: 🌥️ Nubes y claros | 9 / 2 °C

KANTŌ – KOSHIN

Día estable y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Fresco por la mañana.

Mito : ☀️ | 7 / 2 °C

Utsunomiya : ☀️ | 9 / 0 °C

Maebashi : 🌥️ | 12 / 2 °C

Saitama : 🌤️ | 11 / 1 °C

Tokio : ☀️ | 11 / 1 °C

Yokohama : 🌧️ Lluvia débil | 10 / 0 °C

Chiba : 🌥️ | 11 / 1 °C

Nagano : 🌧️ | 6 / 2 °C

: 🌧️ | Kōfu: ☀️ | 11 / 4 °C

👉 Aunque haga sol, el aire sigue frío por la mañana y noche.

CHŪBU

Gifu : ☀️ | 11 / 5 °C

Nagoya : ☀️ | 12 / 5 °C

Shizuoka : ☀️ | 14 / 6 °C

Tsu:: ☀️ | 14 / 6 °C

HOKURIKU

Costa del mar de Japón

Niigata : ☀️ | 6 / 3 °C

Toyama : 🌧️ | 5 / 4 °C

Kanazawa : 🌧️ | 7 / 5 °C

Fukui: 🌧️ | 7 / 4 °C

KANSAI

Tiempo muy favorable, con amplios claros y temperaturas agradables para febrero.

Kyoto : ☀️ | 10 / 6 °C

Osaka : ☀️ | 11 / 7 °C

Kobe : ☀️ | 10 / 7 °C

Nara : ☀️ | 10 / 6 °C

Wakayama : ☀️ | 12 / 7 °C

Ōtsu: 🌥️ | 10 / 6 °C

CHŪGOKU

Buen tiempo general, con algunas nubes aisladas.

Tottori : 🌧️ | 10 / 5 °C

Matsue : 🌧️ | 11 / 5 °C

Okayama : ☀️ | 15 / 4 °C

Hiroshima : ☀️ | 13 / 6 °C

Yamaguchi: 🌧️ | 11 / 5 °C

SHIKOKU

Jornada muy agradable, soleada y templada.

Takamatsu : ☀️ | 12 / 5 °C

Matsuyama : ☀️ | 12 / 8 °C

Kōchi : ☀️ | 15 / 8 °C

Tokushima: ☀️ | 12 / 6 °C

KYŪSHŪ

Clima estable, con algo más de nubosidad en el norte.

Fukuoka : 🌥️ | 12 / 8 °C

Saga : ☀️ | 12 / 7 °C

Nagasaki : 🌧️ | 12 / 7 °C

Kumamoto : ☀️ | 12 / 8 °C

Ōita : ☀️ | 13 / 8 °C

Miyazaki : ☀️ | 17 / 10 °C

Kagoshima: ☀️ | 14 / 10 °C

OKINAWA

Ambiente subtropical, cálido y húmedo.

Naha: 🌧️ | 20 / 18 °C

🧭 Conclusión general

❄️ Norte : frío persistente, nieve y lluvia débil.

☀️ Centro y Pacífico : estabilidad y buen tiempo.

🌴 Sur: temperaturas suaves, casi primaverales.

📌 Consejo para residentes extranjeros:

Aunque el sol esté presente, febrero sigue siendo invierno en Japón. Abrígate por capas, especialmente si sales temprano o vuelves tarde.

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español 全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional 降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve 晴れ hare Cielo despejado 曇り kumori Cielo nublado 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón 太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

