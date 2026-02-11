[kinenbi] Kenkoku Kinen no Hi

Entre la historia mítica y la ley moderna: por qué Japón celebra el “Día de la Conmemoración de la Fundación” y no un aniversario de nacimiento nacional

📍Tōkyō | 11 de febrero

Hoy miércoles es feriado nacional porque Japón celebra el 建国記念の日 (Kenkoku Kinen no Hi), uno de sus “días festivos nacionales”, dedicado a recordar el origen del país y a reflexionar sobre el significado de la nación en la historia japonesa. Más que una efeméride cerrada, se trata de una jornada simbólica que conecta pasado, presente y debate social.

La fecha fue establecida oficialmente tras la reforma de la Ley de Festivos Nacionales en 1966 (昭和41年) y se celebra desde 1967. El espíritu de la norma señala como objetivo “recordar la fundación del país y fomentar el amor por la nación”, una formulación deliberadamente amplia que evita fijar una fecha histórica concreta de fundación.

El 11 de febrero coincide con el antiguo 紀元節 (Kigensetsu), un festivo del Japón prebélico instaurado en 1873, cuyo origen se basaba en los relatos del Kojiki y el Nihon Shoki, que sitúan en este día la entronización del emperador Jimmu, considerado tradicionalmente el primer emperador de Japón. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Kigensetsu fue abolido en 1948 por decisión de las fuerzas de ocupación (GHQ), al considerarse excesivamente ligado al nacionalismo de Estado.

Con el paso del tiempo, surgieron movimientos para recuperar la conmemoración, dando lugar a la actual denominación “Día de la Conmemoración de la Fundación del Estado”, y no “Día de la Fundación”. La diferencia no es menor: el nombre subraya que no se celebra una fecha exacta de fundación, sino el hecho mismo de que Japón exista como nación, evitando así una afirmación histórica literal.

Durante la jornada, se realizan ceremonias de carácter solemne y religioso en distintos puntos del país. En Tokio, el Santuario Meiji acoge actos conmemorativos; en Kioto, el Santuario Kamigamo celebra rituales tradicionales; mientras que en Nara, el Santuario Kashihara, dedicado al emperador Jimmu, lleva a cabo el Kigensai. También se realizan ceremonias en el Santuario Izumo Taisha, mediante rituales de veneración a distancia, y en el Santuario Ise, con el Festival de la Fundación Nacional.

En la práctica, para muchos ciudadanos el día transcurre con normalidad como festivo de invierno, mientras que para otros mantiene un fuerte contenido simbólico, histórico o espiritual. El Kenkoku Kinen no Hi sigue siendo, así, una fecha que refleja la compleja relación de Japón con su pasado, su identidad nacional y la forma en que decide recordarlos en el presente.

Orígenes y evolución histórica

1.El Kigensetsu (紀元節) en la era Meiji

•En 1873 (Meiji 6), durante el proceso de modernización de Japón, el gobierno de la era Meiji estableció el Kingensetsu (紀元節) como un día festivo oficial.

•Se eligió el 11 de febrero porque, según los relatos mitológicos del Kojiki y el Nihon Shoki, el legendario emperador Jimmu (神武天皇), considerado el primer emperador de Japón, ascendió al trono en esa fecha en el año 660 a.C.

•El Kigensetsu fue una de las cuatro grandes festividades (Yondaisetsu, 四大節) del país, junto con el cumpleaños del emperador (天長節), el Día del Aniversario de la Restauración Meiji (明治節), y el Día de Acción de Gracias (新嘗祭).

2.Abolición del Kigensetsu tras la Segunda Guerra Mundial

•Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial en 1945, el país quedó bajo la ocupación del Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas (GHQ, por sus siglas en inglés), liderado por Estados Unidos.

•Como parte de las reformas democráticas, el GHQ consideró que el Kigensetsu promovía el ultranacionalismo y la ideología imperial, por lo que en 1948 (Shōwa 23) fue oficialmente abolido.

3.Restauración como “Día de la Fundación Nacional”

•A pesar de la abolición, surgió un movimiento popular y político para recuperar la festividad, impulsado por sectores conservadores que querían preservar las tradiciones nacionales.

•Finalmente, en 1966 (Shōwa 41), el gobierno japonés reinstauró la celebración bajo el nombre de Kenkoku Kinen no Hi 「建国記念の日」estableciendo su significado como un día para “recordar la fundación de la nación y fomentar el amor por el país”.

•Desde 1967 (Shōwa 42), el 11 de febrero volvió a ser un día festivo oficial en Japón.

Diferencias

Uno de los aspectos más peculiares del nombre de esta festividad es la inclusión de la partícula “の” (no), lo que lo diferencia de una designación directa como “Día de la Fundación Nacional” (建国記念日).

• Kenkoku Kinen no Hi (建国記念の日) Conmemora el hecho de que Japón fue fundado, sin especificar la fecha exacta en que ocurrió.

• Kenkoku Kinenbi (建国記念日): Habría implicado una fecha oficial y reconocida de fundación, algo históricamente incierto debido a que el Japón antiguo no tenía registros concretos.

La elección del nombre fue un compromiso político, ya que algunas facciones consideraban que la festividad tenía connotaciones nacionalistas.

Celebraciones y rituales actuales

Aunque no es una festividad con eventos masivos, varios templos y santuarios en Japón realizan ceremonias conmemorativas. Algunos de los eventos más destacados son:

•Kigensai (紀元祭) en el Kashihara Jingū – 橿原神宮 (Santuario Kashihara) en Nara

Este santuario está dedicado a Jimmu Tennō, y cada año se celebra una ceremonia especial en su honor.

•Kenkoku Kinen-sai (建国記念祭) en el Ise Jingū – 伊勢神宮 (Gran Santuario de Ise) en Mie

Se llevan a cabo rituales sintoístas en el santuario más sagrado de Japón, que rinde culto a Amaterasu Ōmikami, la diosa solar de la mitología japonesa.

•Kashihara Jingū Yōhai (橿原神宮遥拝) en el Izumo Taisha – 出雲大社 (Gran Santuario de Izumo) en Shimane

Se realiza un rito de oración a distancia (yōhai – 遥拝), en el que los fieles reverencian el Santuario Kashihara desde Izumo.

•Ceremonias en el Meiji Jingū -明治神宮 ( Santuario Meiji) en Tokio

Un evento de carácter más institucional, con presencia de figuras políticas y académicas.

Relevancia y debate en la actualidad

El Día de la Fundación Nacional sigue siendo un tema de debate en Japón debido a su conexión con el pasado imperial y el nacionalismo.

•Sectores conservadores lo consideran un día esencial para fortalecer la identidad nacional.

•Sectores progresistas y pacifistas lo ven con recelo, ya que temen que su connotación histórica pueda revivir actitudes militaristas.

A pesar de estas controversias, el 11 de febrero se mantiene como un feriado nacional oficial, utilizado principalmente como un día de descanso para la mayoría de los japoneses.

Conclusión

El “Día de la Fundación Nacional” de Japón tiene raíces mitológicas y políticas profundas.

Aunque su propósito oficial es promover el patriotismo y la reflexión sobre el país, su historia ha estado marcada por cambios ideológicos, desde su origen como el Kigensetsu en la era Meiji hasta su abolición y posterior restauración en la posguerra.

Actualmente, sigue siendo una festividad importante, aunque con un significado más simbólico que festivo en la vida cotidiana de los japoneses.

Términos clave

Kanji / Expresión Rōmaji Desglose Significado y contexto 建国記念の日 Kenkoku Kinen no Hi 建国 (fundación del Estado) + 記念(conmemoración) + の日 (día) Festivo nacional japonés que conmemora la existencia del Estado japonés, sin afirmar una fecha histórica exacta de fundación. 国民の祝日 Kokumin no shukujitsu 国民 (ciudadanos) + 祝日 (día festivo) Categoría legal de feriados oficiales establecidos por ley en Japón. 祝日法 Shukujitsu-hō 祝日 (festivo) + 法 (ley) Ley que regula los días festivos nacionales; reformada en 1966 para crear el actual 建国記念の日. 建国をしのび Kenkoku o shinobi 建国 (fundación) + を + しのび (recordar con respeto) Expresión legal que indica una memoria reflexiva, no celebratoria ni literal del acto fundacional. 国を愛する心 Kuni o aisuru kokoro 国 (país) + 愛する(amar) + 心(corazón/espíritu) Frase incluida en la ley que alude al fomento del apego cívico, no necesariamente político. 紀元節 Kigensetsu 紀元 (era/origen) + 節(festividad) Antigua festividad prebélica ligada a la entronización mítica del emperador Jimmu; abolida en 1948. 神武天皇 Jinmu Tennō 神武 (nombre póstumo) + 天皇 (emperador) Emperador legendario considerado el primero según el Kojiki y Nihon Shoki. 即位 Sokui 即 (asumir) + 位(posición) Entonización imperial; base simbólica del antiguo 紀元節. 占領軍（GHQ） Senryōgun (GHQ) 占領 (ocupación) + 軍(fuerzas) Autoridades de ocupación aliadas que abolieron festividades de carácter estatal-nacionalista tras la guerra. 奉祝式典 Hōshuku shikiten 奉祝 (celebrar solemnemente) + 式典(ceremonia) Actos rituales realizados en santuarios durante el festivo. 紀元祭 Kigensai 紀元 (origen) + 祭(festival/rito) Ceremonia sintoísta celebrada especialmente en Kashihara Jingū. 遥拝 Yōhai 遥 (distancia) + 拝(venerar) Ritual de veneración a distancia, practicado cuando el santuario principal se encuentra lejos.

