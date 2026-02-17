[kaedama juken] red de “suplantadores” bajo investigación

ESCÁNDALO EN EL TOEIC: EXTRANJEROS OPERABAN CON MICRÓFONOS OCULTOS

📍Tōkyō | 17 de febrero

La Policía Metropolitana de Tokio anunció la nueva detención de tres ciudadanos chinos acusados de participar en un esquema organizado de suplantación en el examen de inglés TOEIC. Los arrestados fueron identificados como Li Zhaobei (31), empleado de empresa residente en el distrito de Arakawa, Wang Likun (27), estudiante de posgrado de la Universidad de Kioto, y Wu Xiyu (30), trabajador de la ciudad de Osaka.

Según la investigación, en enero del año pasado Wang y Wu habrían rendido el examen en un centro del distrito de Shinjuku utilizando los nombres de otros ciudadanos chinos reales de entre 20 y 30 años, incurriendo presuntamente en falsificación de documentos privados con sello. Por su parte, Li habría coordinado desde el exterior del recinto, manteniendo comunicación con uno de los suplantadores.

Las autoridades sospechan que el grupo no solo realizaba exámenes por sustitución, sino que también transmitía respuestas a otros postulantes mediante pequeños micrófonos ocultos, incluso dentro de mascarillas. Wang ya había sido arrestado en siete ocasiones anteriores por rendir con identidades falsas en distintos centros de Tokio, lo que refuerza la hipótesis de una red organizada.

Además, más de 40 ciudadanos chinos habrían solicitado el examen utilizando la misma dirección residencial, lo que apunta a un posible aprovechamiento del sistema de asignación de sedes por domicilio.

El examen TOEIC, administrado en Japón por el Institute for International Business Communication, es clave para acceder a empleos corporativos y oportunidades laborales. El caso reabre el debate sobre los controles de identidad y los mecanismos de supervisión tecnológica en exámenes de alta relevancia profesional.

La policía no ha revelado si los tres detenidos admiten o niegan los cargos. La investigación continúa.





⚖️Marco legal

Kanji Rōmaji Traducción Explicación 有印私文書偽造 Yūin shibunsho gizō Falsificación de documento privado con sello Alterar o crear un documento privado con firma o sello con intención fraudulenta. 有印私文書行使 Yūin shibunsho kōshi Uso de documento privado falsificado Utilizar el documento falsificado como si fuera auténtico. 偽計業務妨害 Gikei gyōmu bōgai Obstrucción de actividad empresarial mediante engaño Interferir en actividades comerciales usando fraude o engaño. 不正競争防止法 Fusei kyōsō bōshi hō Ley de Prevención de Competencia Desleal Puede aplicarse si hay beneficio económico ilícito en contextos profesionales.

🔎 Posibles penas:

La falsificación de documento privado con sello puede conllevar hasta 5 años de prisión. Si se prueba coordinación grupal o lucro, podrían aplicarse agravantes.





📘Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado 替え玉受験 Kaedama juken 替え玉 (sustituto) + 受験 (rendición de examen) Suplantación en un examen. 試験会場 Shiken kaijō 試験 (examen) + 会場 (lugar) Centro o sede de examen. 逮捕 Taiho — Arresto formal. 起訴 Kiso — Acusación formal por fiscalía. 小型マイク Kogata maiku 小型 (pequeño) + マイク (micrófono) Micrófono de tamaño reducido. 住所地割り当て Jūshotchi wariate 住所地 (domicilio) + 割り当て (asignación) Sistema de asignación por dirección residencial.

©2026 NoticiasNippon