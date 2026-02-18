[orinpikku] Japón convierte el hielo italiano en territorio récord

DE CORTINA 1956 A CORTINA 2026: SIETE DÉCADAS DESPUÉS, JAPÓN VUELVE A HACER HISTORIA DONDE COMENZÓ SU LEYENDA

📍Milano Cotrina | 18 de febrero

En la helada pista europea, Japón no solo sumó una medalla más: escribió historia. Con el bronce obtenido en la persecución por equipos femenina de patinaje de velocidad, la delegación japonesa alcanzó 19 medallas en Milano-Cortina 2026, superando las 18 logradas en Beijing 2022 y estableciendo así el nuevo récord absoluto del país en unos Juegos Olímpicos de Invierno. El logro marca un punto de madurez deportiva para una nación que, desde hace casi un siglo, ha construido paso a paso su identidad invernal.

🥉 El bronce que abrió el récord

El día 12 de competencia trajo el momento decisivo. El equipo femenino de persecución en patinaje de velocidad mostró coordinación, resistencia y sangre fría para subir al podio. Ese bronce no fue una simple medalla: fue la que empujó el contador histórico a 19, rompiendo el techo que Japón había tocado en Beijing.

En un deporte donde la sincronización lo es todo, Japón volvió a demostrar que su escuela de velocidad sigue siendo una de las más sólidas del mundo.

📜 De Cortina 1956 al récord de 2026: una travesía de casi 100 años

🇮🇹 Cortina d’Ampezzo 1956

Japón participa en los Juegos de Invierno desde 1928, pero su primera medalla llegó en 1956 en Cortina d’Ampezzo. Allí, Chiharu Igaya conquistó la plata en esquí alpino (slalom masculino). Fue el inicio de una historia que, siete décadas después, sigue creciendo.

🇯🇵 Sapporo 1972

En Sapporo 1972, Japón vivió uno de sus momentos más icónicos. Yukio Kasaya ganó el primer oro invernal del país en salto de esquí (70 m), y el equipo japonés copó el podio completo. Nació así la leyenda del “Hinamaru Hikotai” (La Escuadrilla del Sol Naciente), símbolo del orgullo nacional.

🇯🇵 Nagano 1998

En Nagano 1998, segunda cita olímpica en casa, Japón consiguió 10 medallas, incluyendo 5 de oro. Fue, hasta entonces, el momento cumbre de su poder invernal.

Tras el discreto resultado de Turín 2006 —con el único oro de Shizuka Arakawa—, la expansión de disciplinas como el snowboard impulsó un nuevo crecimiento:

PyeongChang 2018: 13 medallas

Beijing 2022: 18 medallas

Milano-Cortina 2026: 19 medallas (récord histórico)

📊 Evolución reciente de medallas invernales japonesas

🥇 Nagano 1998 → 10 medallas

🥇 PyeongChang 2018 → 13 medallas

🥇 Beijing 2022 → 18 medallas

🥇 Milano-Cortina 2026 → 19 medallas (nuevo máximo)

🔎 ¿Hasta dónde puede llegar Japón?

Con aún jornadas por disputarse, la pregunta flota en el aire: ¿seguirá creciendo el contador? La combinación de experiencia, inversión tecnológica, nuevas generaciones y disciplinas emergentes ha colocado a Japón en una posición inédita.

Más que números, este récord refleja una transformación estructural del deporte invernal japonés: mejor preparación científica, apoyo federativo estable y una cultura de alto rendimiento consolidada.

Milano-Cortina 2026 ya es histórica.

Pero la historia, parece, aún no ha terminado. 🇯🇵❄️🏅

