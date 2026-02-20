Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Mirano korutina gorin

[orinpikku] bronce en patinaje femenino

PorNoticiasNippon

Feb 20, 2026 #Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, #medalla de plata, #Mirano korutina gorin, #Mundo, #Nakai Ami, #Noticias Nippon, #patinaje artístico femenino, #ミラノ・コルティナ五輪

Doble podio y cambio de era: la juventud de Nakai Ami sella una noche histórica para Japón

 

📍Milano Cotrina  |  20 de febrero

Bajo las luces del Milano Ice Skating Arena, Japón vivió una de las noches más memorables de su historia en el patinaje artístico. La joven prodigio Nakai Ami, de apenas 17 años, ganó la medalla de bronce en el programa libre femenino y se convirtió en la medallista olímpica japonesa más joven en la historia de esta disciplina.

Con 140.45 puntos en el libre y 219.16 en total, Nakai rompió un récord que parecía intocable. Superó la marca que había establecido Mao Asada en Vancouver 2010 y también dejó atrás el registro masculino de Kagiyama Yuma en Beijing 2022. Con 17 años y 298 días, es oficialmente la más joven en subir a un podio olímpico en el patinaje japonés.

 

DOBLE PODIO SIN PRECEDENTES

La noche fue todavía más especial gracias a Sakamoto Kaori, quien obtuvo la medalla de plata con 224.90 puntos totales. Es la primera vez que Japón logra un doble podio femenino en patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos.

El oro fue para la estadounidense Alysa Liu, con 226.79 puntos tras una presentación técnicamente impecable.

 

“PENSE QUE NO ERA REAL”

Al terminar su programa, Nakai confesó con emoción:

“Cuando vi que estaba tercera, me quedé en shock. Pensé que no era real. Solo competir en unos Juegos ya era un sueño. Ganar una medalla es algo que todavía estoy procesando”.

En el programa corto ya había impresionado al ejecutar el triple axel, uno de los saltos más difíciles del patinaje femenino. En el libre volvió a lograrlo, mostrando sangre fría y madurez competitiva pese a su juventud.

 

EL SUEÑO QUE COMENZO FRENTE A UN TELEVISOR

Nakai empezó a patinar a los cinco años después de ver competir a Asada Mao en los Juegos de Vancouver. Desde pequeña trabajó sus saltos triples y en primaria logró dominar cinco tipos distintos. El triple axel, el salto que admiraba desde niña, se convirtió en su arma más poderosa.

Ese mismo salto fue el que hoy la llevó al podio olímpico.

 

EL RELEVO GENERACIONAL

Mientras Sakamoto se acerca al final de su carrera, la sensación es clara: Japón ya tiene sucesora. Nakai no solo ganó una medalla, ganó el derecho a liderar una nueva generación.

En marzo competirá en el Mundial de Praga. Ya no llegará como promesa, sino como medallista olímpica.

 

 

ANALISIS: EL SALTO QUE CAMBIO LA HISTORIA

El triple axel (三回転半) fue el elemento decisivo. Es uno de los saltos más complejos del patinaje femenino debido a su media rotación adicional, lo que exige mayor velocidad angular y precisión en el aterrizaje. Nakai lo ejecutó tanto en el programa corto como en el libre, consolidando su perfil técnico en el máximo escenario mundial.

Su victoria no solo es deportiva. Marca un relevo generacional en el patinaje japonés femenino, justo cuando Sakamoto se acerca al final de su ciclo competitivo.

 

 

🧠 CONTEXTO COMPETITIVO

En competencia olímpica:

  • El programa corto (ショートプログラム ) determina el orden del libre.

  • El  programa libre (フリースケーティング) define el podio.

  • La puntuación combina  técnica (技術点) +  componentes artísticos (演技構成点).

  • Errores como rotación incompleta ( 回転不足) o caída (転倒) generan deducciones (減点).

 

Palabras relacionadas con la competencia

Kanji / Katakana Rōmaji Desglose Significado en competencia
フィギュアスケート Figyua Sukeeto Adaptación fonética Patinaje artístico
女子シングル Joshi Shinguru 女子 (femenino) + シングル (individual) Categoría individual femenina
ショートプログラム Shooto Puroguramu Programa corto Primera fase obligatoria
フリースケーティング Furii Sukeetingu Programa libre Programa largo decisivo
技術点 Gijutsuten 技術 (técnica) + 点 (puntos) Puntuación técnica (saltos, giros, pasos)
演技構成点 Engi Kouseiten 演技 (ejecución) + 構成 (composición) + 点 (puntos) Puntuación artística / componentes
合計得点 Goukei Tokuten 合計 (total) + 得点 (puntos) Puntuación total final
減点 Gent en 減 (restar) + 点 (puntos) Deducción
回転不足 Kaiten Busoku 回転 (rotación) + 不足 (insuficiente) Rotación incompleta en salto
着氷 Chakuhyou 着 (aterrizar) + 氷 (hielo) Aterrizaje del salto
転倒 Tentou 転 (caer) + 倒 (derribo) Caída
表彰台 Hyoushoudai 表彰 (premiación) + 台 (plataforma) Podio
最終滑走 Saishuu Kassou 最終 (último) + 滑走 (patinar) Última patinadora en salir
シード順 Shiido Jun Seed (clasificación previa) + 順 (orden) Orden de salida según ranking
世界ランキング Sekai Ranking 世界 (mundo) + ranking Clasificación mundial
自己ベスト Jiko Besuto 自己 (personal) + mejor Mejor marca personal
構成 Kousei Estructura Distribución de elementos en el programa
ステップシークエンス Suteppu Shiikuensu Step sequence Secuencia de pasos obligatoria
スピン Supin Spin Giro
コンビネーションジャンプ Konbineeshon Janpu Combination jump Salto en combinación
三回転半 Sankaiten Han 三 (tres) + 回転 (rotación) + 半 (media) Triple axel (3.5 vueltas)
基礎点 Kisoten 基礎 (base) + 点 (puntos) Valor base del elemento
出場資格 Shutsujou Shikaku 出場 (participar) + 資格 (calificación) Requisitos de clasificación

Palabras relacionadas con los saltos

Kanji Rōmaji Significado
ルッツ Rutsu Lutz
フリップ Furippu Flip
サルコウ Sarukou Salchow
トウループ Tou Ruupu Toe loop
ループ Ruupu Loop
アクセル Akuseru Axel
四回転 Yonkaiten Cuádruple salto
三回転 Sankaiten Triple salto

Palabras relacionadas con las olimpiadas

Kanji Rōmaji Significado
冬季五輪 Touki Gorin Juegos Olímpicos de Invierno
五輪代表 Gorin Daihyou Representante olímpico
初出場 Hatsu Shutsujou Debut olímpico
メダリスト Medarisuto Medallista
金銀銅 Kin Gin Dou Oro, Plata y Bronce
日本勢 Nihonzei Delegación japonesa

Términos clave de la noticia

Kanji Romaji Desglose Significado
冬季五輪 Touki Gorin 冬季 (invierno) + 五輪 (Olimpiadas) Juegos Olímpicos de Invierno
女子フリー Joshi Furii 女子 (femenino) + フリー (programa libre) Programa libre femenino
銅メダル Dou Medaru 銅 (bronce) + メダル (medalla) Medalla de bronce
銀メダル Gin Medaru 銀 (plata) + メダル (medalla) Medalla de plata
金メダル Kin Medaru 金 (oro) + メダル (medalla) Medalla de oro
合計得点 Goukei Tokuten 合計 (total) + 得点 (puntos) Puntaje total
最年少 Sainenshou 最 (más) + 年少 (joven) El más joven
表彰台 Hyoushoudai 表彰 (premiación) + 台 (plataforma) Podio
三回転半 Sankaiten Han 三 (tres) + 回転 (rotación) + 半 (media) Triple axel (3.5 vueltas)
世界選手権 Sekai Senshuken 世界 (mundo) + 選手権 (campeonato) Campeonato Mundial
初出場 Hatsu Shutsujou 初 (primera vez) + 出場 (participación) Debut olímpico
自己ベスト Jiko Besuto 自己 (personal) + ベスト (mejor)

 

©️2026 Noticias Nippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Mirano korutina gorin

[orinpikku] plata en patinaje femenino

Feb 20, 2026 NoticiasNippon
Mirano korutina gorin

[orinpikku] bronce en slopestyle femenino

Feb 18, 2026 NoticiasNippon
Mirano korutina gorin

[orinpikku] oro en slopestyle femenino

Feb 18, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Efemérides

[kinenbi]    Arerugī no hi

2026-02-20 NoticiasNippon No hay comentarios
Mirano korutina gorin

[orinpikku] bronce en patinaje femenino

2026-02-20 NoticiasNippon No hay comentarios
Mirano korutina gorin

[orinpikku] plata en patinaje femenino

2026-02-20 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yohō] viernes 20 de febrero

2026-02-19 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.