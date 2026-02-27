[orinpikku] el costo invisible del triunfo

Del podio al fisco: el premio dorado que no llega completo

📍Tōkyō | 18 de febrero

El oro olímpico brilla… pero el sistema fiscal japonés también entra en escena.

La pareja japonesa de patinaje artístico Rikuryu (りくりゅう) —integrada por Miura Riku (24) y Kihara Ryuichi(33)— escribió una página dorada en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 Winter Olympics al conquistar el primer oro olímpico para Japón en la modalidad de parejas.

Pero más allá de la gloria deportiva, la hazaña viene acompañada de una cifra impactante: 68 millones de yenes en premios (6800万円). La pregunta que ahora despierta interés público es directa: ¿cuánto de ese monto llegará realmente a sus cuentas bancarias?

💰 El desglose del “Big Bonus”

Por su actuación en Milán-Cortina:

🥇 Oro individual

🥈 Plata en competencia por equipos

Cada integrante recibirá:

20 millones de yenes de su patrocinador, el grupo empresarial Kinoshita (total pareja: 40 millones).

5 millones por oro y 2 millones por plata otorgados por el Japanese Olympic Committee (JOC).

Montos equivalentes por parte de la Federación Japonesa de Patinaje.

📌 Total por atleta: 34 millones de yenes

📌 Total conjunto: 68 millones de yenes

⚖️ ¿Qué parte es libre de impuestos?

Aquí aparece la clave.

Según la normativa japonesa, las recompensas otorgadas por el Japanese Olympic Committee, la federación deportiva correspondiente o la Asociación Japonesa de Parasports son consideradas no imponibles (非課税).

En este caso:

✅ 14 millones de yenes por atleta (provenientes del JOC y la federación) → no pagan impuesto sobre la renta ni impuesto residencial .

❗ 20 millones de yenes por atleta (pagados por la empresa privada patrocinadora) → sí están sujetos a tributación.

📊 Entonces… ¿cuánto recibirían neto?

En Japón, los ingresos elevados pueden enfrentar una tasa combinada (impuesto nacional + local) que puede rondar aproximadamente el 40%–45%, dependiendo de deducciones y situación personal.

Si estimamos un escenario promedio:

Parte gravada: 20 millones

Posible carga fiscal aproximada: 8 a 9 millones

🔎 Ingreso neto estimado por atleta:

14 millones (no imponibles, íntegros)

aproximadamente 11–12 millones tras impuestos

➡️ Total neto aproximado: 25–26 millones de yenes



Es decir, de los 34 millones anunciados por persona, podrían conservar alrededor de 75% del total, dependiendo de su estructura fiscal final.

🏆 Más que dinero: el “Golden Slam”

Durante su visita oficial en Shinjuku, Tokio, la pareja fue recibida en la sede de su patrocinador para celebrar no solo el oro olímpico, sino también la conquista del llamado “Golden Slam”:

Juegos Olímpicos

Final del Grand Prix

Campeonato Mundial

Campeonato de los Cuatro Continentes

Un dominio absoluto en el patinaje de parejas.

✍️ Lectura social

En Japón, el tratamiento fiscal diferenciado refleja una filosofía institucional:

el Estado honra la medalla como símbolo nacional y la protege tributariamente, mientras que los premios corporativos se consideran ingreso ordinario.

El resultado es una combinación de honor, incentivo económico y estructura tributaria rigurosa.

📌 Clave jurídica del caso

Los premios otorgados por el Comité Olímpico Japonés y federaciones oficiales → 非課税 (exentos) .

Los premios otorgados por empresas privadas patrocinadoras → 課税 (gravables).

Esto explica por qué el monto anunciado públicamente no coincide con el ingreso neto final.

🏅 Cuadro de términos clave – Premios olímpicos y fiscalidad en Japón

Kanji / Término Rōmaji Desglose Significado en español 報奨金 Hōshōkin 報 (recompensa) + 奨 (incentivar) + 金 (dinero) Premio económico otorgado por mérito deportivo 非課税 Hikazei 非 (no) + 課税 (imposición fiscal) Exento de impuestos 課税 Kazei 課 (imponer) + 税 (impuesto) Sujeto a impuestos 所得税 Shotokuzei 所得 (ingresos) + 税 (impuesto) Impuesto sobre la renta 住民税 Jūminzei 住民 (residente) + 税 (impuesto) Impuesto local o municipal 日本オリンピック委員会 Nihon Orinpikku Iinkai 日本 (Japón) + 委員会 (comité) Comité Olímpico Japonés (JOC) 日本スケート連盟 Nihon Sukēto Renmei 日本 (Japón) + 連盟 (federación) Federación Japonesa de Patinaje 金メダル Kin Medaru 金 (oro) + メダル (medalla) Medalla de oro 銀メダル Gin Medaru 銀 (plata) + メダル (medalla) Medalla de plata ゴールデンスラム Gōruden Suramu Adaptación del inglés “Golden Slam” Conquista de todos los grandes títulos internacionales 表彰台 Hyōshōdai 表彰 (premiación) + 台 (plataforma) Podio 五輪 Gorin Cinco anillos Juegos Olímpicos

