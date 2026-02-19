[gaikokujin]  Crimen organizado o robo aislado:

Delito digital en cuatro ruedas: papel de sospechosos extranjeros marcará el rumbo jurídico del caso

📍Tōkyō | 19 de febrero

En un nuevo capítulo de la creciente ola de robos de vehículos de alta gama en Japón, la Policía Metropolitana de Tokio arrestó a tres ciudadanos brasileños acusados de sustraer un lujoso Toyota Land Cruiser valorado en aproximadamente 8,5 millones de yenes. El hecho ocurrió en diciembre del año pasado en un estacionamiento de la ciudad de Urayasu, prefectura de Chiba.

Los detenidos —entre ellos Perdomo Emerson Luis (46), residente en la prefectura de Ibaraki— habrían actuado en grupo. Las imágenes de cámaras de seguridad en las inmediaciones permitieron a los investigadores vincularlos con el robo.

Un ataque tecnológico que preocupa a las autoridades

Lo que ha encendido las alarmas no es solo el valor del vehículo, sino el método utilizado. El modelo robado contaba con contramedidas contra el conocido método del “CAN Invader”, una técnica que consiste en conectarse al sistema de comunicación interna del automóvil (CAN: Controller Area Network) para desbloquear puertas y arrancar el motor sin llave.

Según la policía, los sospechosos habrían empleado dispositivos especiales capaces de vulnerar incluso las mejoras de seguridad implementadas en los modelos más recientes. Durante los registros domiciliarios, se incautaron herramientas y equipos electrónicos sofisticados.

50 vehículos robados, 450 millones de yenes en pérdidas

Desde febrero del año pasado, en la región que abarca Tokio y siete prefecturas del área de Kanto y Tohoku, se han reportado más de 50 robos de vehículos de último modelo, incluidos Land Cruiser y unidades de la marca Lexus, por un monto total que supera los 450 millones de yenes.

La policía investiga si los tres detenidos forman parte de una red más amplia especializada en el robo selectivo de vehículos de exportación, una modalidad que en los últimos años ha mostrado conexiones con organizaciones internacionales.

Niegan los cargos

Durante los interrogatorios, los tres sospechosos han negado su participación en los hechos. Sin embargo, las autoridades consideran que el modus operandi y los equipos incautados podrían vincularlos con otros casos similares.

CONTEXTO: ¿POR QUÉ EL LAND CRUISER ES OBJETIVO FRECUENTE?

El Land Cruiser es uno de los vehículos más codiciados en mercados internacionales, especialmente en Medio Oriente, África y América Latina, debido a su durabilidad y alto valor de reventa. Esto lo convierte en blanco recurrente de bandas organizadas.

Las autoridades japonesas han intensificado la cooperación con fabricantes y agencias internacionales ante el aumento de robos mediante técnicas electrónicas avanzadas.

Marco legal

En Japón, el robo de vehículos de alta gama ha evolucionado desde métodos mecánicos tradicionales hacia técnicas digitales avanzadas. Cuando el delito implica manipulación de sistemas electrónicos, la fiscalía puede sumar cargos bajo la ley de acceso no autorizado, lo que endurece el panorama penal.

Si se acredita que los sospechosos formaban parte de una estructura sistemática que operaba en varias prefecturas —más de 50 vehículos sustraídos por un valor superior a 450 millones de yenes— la investigación podría ampliarse hacia figuras relacionadas con crimen organizado transnacional.

El caso revela un fenómeno creciente: el automóvil moderno ya no se roba solo con herramientas físicas, sino con conocimiento informático.

Kanji Rōmaji Traducción Explicación jurídica 窃盗罪 Settō-zai Delito de robo (hurto) Tipificado en el Art. 235 del Código Penal japonés. Castiga la apropiación ilícita de bienes ajenos. Pena: hasta 10 años de prisión o multa. 刑法第235条 Keihō dai-ni-hyaku sanjū-go jō Artículo 235 del Código Penal Base legal del delito de robo simple. 不正アクセス行為 Fusei akusesu kōi Acceso no autorizado Conducta de ingresar ilegalmente a sistemas electrónicos protegidos. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 Fusei akusesu kōi no kinshi tō ni kansuru hōritsu Ley de Prohibición de Acceso No Autorizado Regula delitos informáticos, incluida la intrusión en sistemas electrónicos. 建造物侵入 Kenzōbutsu shinnyū Allanamiento Si hubo ingreso ilegal a propiedad privada para cometer el delito. 組織的犯罪 Soshikiteki hanzai Crimen organizado Puede agravar la pena si se prueba actuación coordinada y sistemática. 共謀 Kyōbō Conspiración Participación conjunta en planificación del delito.

Términos clave

Kanji Rōmaji Traducción Significado técnico CAN通信システム CAN tsūshin shisutemu Sistema de comunicación CAN Red interna del vehículo que conecta motor, frenos, puertas y sistema electrónico. CANインベーダー CAN inbēdā Método CAN Invader Técnica de robo que se conecta al sistema CAN para desbloquear y arrancar el vehículo sin llave. 侵入 Shinnyū Intrusión Acción de penetrar sistema o propiedad sin autorización. 特殊機器 Tokushu kiki Dispositivo especial Herramientas electrónicas avanzadas utilizadas para vulnerar seguridad. 押収 Ōshū Incautación Acción policial de confiscar objetos vinculados al delito. 防犯カメラ Bōhan kamera Cámara de seguridad Medio probatorio clave en investigaciones.

©2026 NoticiasNippon