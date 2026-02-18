Noticias Nippon

Mirano korutina gorin

[orinpikku] bronce en slopestyle femenino

Feb 18, 2026 #Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, #medalla de plata, #Mirano korutina gorin, #Mundo, #Murase Kokomo, #Noticias Nippon, #Slopestyle masculino, #ミラノ・コルティナ五輪, #村瀬心椛

De la cima dorada al fuego interior: el bronce que no celebra, la ambición que no descansa y la promesa de volver más fuerte que nunca

📍Milano Cotrina  |  18 de febrero

La nieve italiana fue testigo no solo de acrobacias imposibles, sino también de una confesión desgarradora. La snowboarder japonesa Murase Kokomo  (村瀬心椛) abrió su corazón ante el mundo tras conquistar el bronce en el Slopestyle femenino (SS), días después de haber hecho historia con el oro en Big Air (BA).

La joven estrella, representante de TOKIOInkarami, publicó en Instagram un mensaje tan honesto como doloroso. Lo que debía ser celebración se transformó en introspección pública.

 

🥇 Del oro histórico al peso de la expectativa

El 10 de febrero, Murase se convirtió en la primera japonesa en ganar el oro olímpico en Big Air femenino, un logro que encendió la euforia nacional. El doble podio parecía al alcance de la mano.

Sin embargo, tras aterrizar su última ronda en Slopestyle, su mente voló a un pensamiento inmediato:

“Pensé que por fin también había ganado el oro en Slopestyle.”

Pero la puntuación no acompañó su expectativa.

 

💬 “Si hubiera conseguido el doble oro…”

En un mensaje cargado de emoción, Murase escribió:

  • “Cuanto más veo el video, más me duele.”

  • “Sentí que ejecuté el truco completo, pero al mismo tiempo quedó una sensación de que no estaba terminado.”

  • “En el World nunca me habían descontado tantos puntos.”

  • “Si hubiera conseguido las dos medallas de oro… habría sido increíble. Lo siento.”

Lejos de la autocomplacencia, la atleta priorizó la autocrítica sobre la celebración. Aunque reconoce que ganar dos medallas es “increíblemente feliz”, confesó que no puede aceptar terminar así.

 

🏂 La mente de una campeona: frustración que se transforma en fuego

Murase no ocultó su frustración:

“Nunca olvidaré esta sensación tan amarga. Pero no puedo quedarme lamentándome. Aún puedo hacerlo mejor.”

Prometió no detenerse hasta alcanzar la perfección que busca. Su mensaje dejó claro que el bronce no es un punto final, sino el inicio de una nueva ambición.

“Quiero ser la reina del snowboard.”

 

🇯🇵 Gratitud al país que la acompañó de madrugada

En medio de la autocrítica, también hubo espacio para el agradecimiento:

  • A quienes la apoyaron.

  • A quienes vieron la transmisión en la madrugada desde Japón.

  • A quienes hicieron posible que el snowboard femenino gane más visibilidad.

“Volveré a Japón con una sonrisa”, aseguró.

 

Palabras técnicas de la disciplina

Término (JP / EN)

Rōmaji

Explicación técnica

Significado práctico

スロープスタイル

Surōpu Sutairu

Modalidad con obstáculos variados

Slopestyle

キッカー

Kikkā

Rampa de salto

Plataforma para realizar trucos aéreos

レール

Rēru

Barandilla metálica

Superficie para deslizar la tabla

ボックス

Bokkusu

Cajón ancho y plano

Obstáculo para equilibrio y trucos

トリック

Torikku

Movimiento acrobático

Maniobra técnica

回転

Kaiten

Giro / rotación

Vueltas en el aire

グラブ

Gurabu

Sujeción de la tabla

Tomar la tabla con la mano en salto

着地

Chakuchi

Aterrizaje

Momento de volver a la nieve

難易度

Nanido

Nivel de dificultad

Complejidad técnica

完成度

Kanseido

Grado de ejecución

Limpieza y precisión del truco

 

Términos clave de la noticia

Kanji / Japonés

Rōmaji

Desglose

Significado en español

五輪

Gorin

(cinco) + (anillos)

Juegos Olímpicos

男子

Danshi

(hombre) + (varón)

Categoría masculina

決勝

Kesshō

(decidir) + (victoria)

Final

銀メダル

Gin medaru

(plata) + メダル (medalla)

Medalla de plata

予選

Yosen

(antes) + (selección)

Clasificación previa

試技

Shigi

(probar) + (técnica)

Intento / ronda

得点

Tokuten

(obtener) + (puntos)

Puntuación

種目

Shumoku

(tipo) + (categoría)

Disciplina / modalidad

初出場

Hatsu shutsujō

(primera vez) + 出場(participación)

Debut olímpico

表彰台

Hyōshōdai

表彰 (premiación) + (plataforma)

Podio

 

 

