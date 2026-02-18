[orinpikku] bronce en slopestyle femenino

De la cima dorada al fuego interior: el bronce que no celebra, la ambición que no descansa y la promesa de volver más fuerte que nunca

📍Milano Cotrina | 18 de febrero

La nieve italiana fue testigo no solo de acrobacias imposibles, sino también de una confesión desgarradora. La snowboarder japonesa Murase Kokomo (村瀬心椛) abrió su corazón ante el mundo tras conquistar el bronce en el Slopestyle femenino (SS), días después de haber hecho historia con el oro en Big Air (BA).

La joven estrella, representante de TOKIOInkarami, publicó en Instagram un mensaje tan honesto como doloroso. Lo que debía ser celebración se transformó en introspección pública.

🥇 Del oro histórico al peso de la expectativa

El 10 de febrero, Murase se convirtió en la primera japonesa en ganar el oro olímpico en Big Air femenino, un logro que encendió la euforia nacional. El doble podio parecía al alcance de la mano.

Sin embargo, tras aterrizar su última ronda en Slopestyle, su mente voló a un pensamiento inmediato:

“Pensé que por fin también había ganado el oro en Slopestyle.”

Pero la puntuación no acompañó su expectativa.

💬 “Si hubiera conseguido el doble oro…”

En un mensaje cargado de emoción, Murase escribió:

“Cuanto más veo el video, más me duele.”

“Sentí que ejecuté el truco completo, pero al mismo tiempo quedó una sensación de que no estaba terminado.”

“En el World nunca me habían descontado tantos puntos.”

“Si hubiera conseguido las dos medallas de oro… habría sido increíble. Lo siento.”

Lejos de la autocomplacencia, la atleta priorizó la autocrítica sobre la celebración. Aunque reconoce que ganar dos medallas es “increíblemente feliz”, confesó que no puede aceptar terminar así.

🏂 La mente de una campeona: frustración que se transforma en fuego

Murase no ocultó su frustración:

“Nunca olvidaré esta sensación tan amarga. Pero no puedo quedarme lamentándome. Aún puedo hacerlo mejor.”

Prometió no detenerse hasta alcanzar la perfección que busca. Su mensaje dejó claro que el bronce no es un punto final, sino el inicio de una nueva ambición.

“Quiero ser la reina del snowboard.”

🇯🇵 Gratitud al país que la acompañó de madrugada

En medio de la autocrítica, también hubo espacio para el agradecimiento:

A quienes la apoyaron.

A quienes vieron la transmisión en la madrugada desde Japón.

A quienes hicieron posible que el snowboard femenino gane más visibilidad.

“Volveré a Japón con una sonrisa”, aseguró.

Palabras técnicas de la disciplina

Término (JP / EN) Rōmaji Explicación técnica Significado práctico スロープスタイル Surōpu Sutairu Modalidad con obstáculos variados Slopestyle キッカー Kikkā Rampa de salto Plataforma para realizar trucos aéreos レール Rēru Barandilla metálica Superficie para deslizar la tabla ボックス Bokkusu Cajón ancho y plano Obstáculo para equilibrio y trucos トリック Torikku Movimiento acrobático Maniobra técnica 回転 Kaiten Giro / rotación Vueltas en el aire グラブ Gurabu Sujeción de la tabla Tomar la tabla con la mano en salto 着地 Chakuchi Aterrizaje Momento de volver a la nieve 難易度 Nanido Nivel de dificultad Complejidad técnica 完成度 Kanseido Grado de ejecución Limpieza y precisión del truco

Términos clave de la noticia

Kanji / Japonés Rōmaji Desglose Significado en español 五輪 Gorin 五 (cinco) + 輪 (anillos) Juegos Olímpicos 男子 Danshi 男 (hombre) + 子 (varón) Categoría masculina 決勝 Kesshō 決 (decidir) + 勝 (victoria) Final 銀メダル Gin medaru 銀 (plata) + メダル (medalla) Medalla de plata 予選 Yosen 予 (antes) + 選 (selección) Clasificación previa 試技 Shigi 試 (probar) + 技 (técnica) Intento / ronda 得点 Tokuten 得 (obtener) + 点 (puntos) Puntuación 種目 Shumoku 種 (tipo) + 目 (categoría) Disciplina / modalidad 初出場 Hatsu shutsujō 初 (primera vez) + 出場(participación) Debut olímpico 表彰台 Hyōshōdai 表彰 (premiación) + 台 (plataforma) Podio

©️2026 Noticias Nippon