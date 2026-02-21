[mobairu batterī] Entre humo y prevención

Gobierno prepara nuevas reglas que transformarán la experiencia de viaje y marcarán un precedente en la regulación global de baterías móviles

📍Tōkyō | 21 de febrero

En una decisión que marca un giro en la política de seguridad aérea, el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón (MLIT) anunció que avanzará hacia la prohibición del uso de baterías móviles —conocidas como “power banks”— dentro de aeronaves de pasajeros. La medida incluirá límites más estrictos sobre la cantidad de unidades que cada viajero podrá llevar consigo.

La normativa, que podría publicarse formalmente a partir de abril, se aplicará a todas las aerolíneas que operen vuelos con salida o llegada a Japón, en línea con los debates internacionales liderados por la International Civil Aviation Organization (ICAO), organismo de Naciones Unidas que ya ha prohibido cargar baterías portátiles a bordo y estudia recomendar un veto total a su uso en vuelo.

🔥 UNA TECNOLOGÍA COTIDIANA BAJO SOSPECHA

Las baterías portátiles funcionan con celdas de ion-litio, ampliamente utilizadas para cargar teléfonos inteligentes y tabletas. Sin embargo, estas celdas son altamente sensibles al calor y a impactos físicos. En condiciones adversas pueden sobrecalentarse, emitir humo o incluso incendiarse.

El Instituto Nacional de Tecnología y Evaluación reportó 123 accidentes relacionados con baterías móviles en 2024, un incremento del 160 % frente a los 47 casos registrados en 2020. Muchos de estos incidentes ocurrieron mientras las baterías estaban siendo utilizadas para cargar otros dispositivos.

El riesgo dejó de ser hipotético. En enero de 2025, un avión de la aerolínea surcoreana Air Busan se incendió en el Aeropuerto Internacional de Gimhae, en Busan; una batería portátil es considerada causa probable. En octubre pasado, en un vuelo de All Nippon Airways (ANA) entre Naha y Haneda, una batería comenzó a emitir humo en cabina. Incluso el sistema ferroviario sufrió un episodio alarmante: en julio, una batería se incendió en un vagón de la línea Yamanote Line en Tokio, dejando cinco heridos.

✈️ ¿QUÉ CAMBIA PARA LOS PASAJEROS?

Las nuevas reglas consolidarán y endurecerán el marco vigente:

🔴 Prohibidas en equipaje facturado (ya vigente).

🔴 Prohibido el uso a bordo (en proceso de implementación).

⚠️ Baterías mayores a 160 Wh: totalmente prohibidas.

⚠️ Hasta 160 Wh: máximo dos unidades por pasajero.

⚠️ Menores a 100 Wh: actualmente sin límite, pero bajo nueva revisión regulatoria.

Desde julio pasado, aerolíneas japonesas ya solicitaban a los pasajeros no guardar baterías en compartimentos superiores y mantenerlas a la vista, facilitando intervención rápida ante cualquier incidente.











🛡️ SEGURIDAD AÉREA EN NUEVA FASE

El endurecimiento normativo refleja un principio básico de la aviación moderna: cualquier riesgo de incendio en cabina es considerado crítico, especialmente en vuelos de larga duración donde la altitud limita respuestas externas inmediatas.

Para Japón —país que ha reforzado en los últimos años su política de seguridad integral en transporte público— la medida representa una adaptación preventiva ante el aumento de dispositivos personales de alta capacidad energética.

UNA SEÑAL PARA LOS VIAJEROS

En un contexto donde casi todos los pasajeros dependen de dispositivos electrónicos, la medida obligará a planificar mejor la autonomía energética antes de abordar. Cargar completamente teléfonos y tabletas en tierra podría volver a ser la práctica recomendada.

Japón envía así un mensaje claro: la seguridad aérea prevalece sobre la comodidad digital.

Y en los cielos del archipiélago, la energía portátil deberá viajar bajo reglas mucho más estrictas.

Marco legal aplicable

Kanji Rōmaji Traducción / Alcance 航空法 Kōkū-hō Ley de Aviación Civil de Japón. Establece normas de seguridad operacional y transporte aéreo. Base jurídica para regular objetos peligrosos a bordo. 航空法施行規則 Kōkū-hō Shikō Kisoku Reglamento de Ejecución de la Ley de Aviación. Detalla límites técnicos (capacidad en Wh, condiciones de transporte). 危険物輸送規則 Kikenbutsu Yusō Kisoku Reglamento sobre Transporte de Mercancías Peligrosas. Incluye disposiciones sobre baterías de ion-litio. リチウムイオン電池 Richiumu Ion Denchi Batería de ion-litio. Clasificada como mercancía peligrosa por riesgo de sobrecalentamiento o combustión. 国土交通省 Kokudo Kōtsū-shō Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT). Autoridad reguladora del transporte aéreo. 国際民間航空機関 Kokusai Minkan Kōkū Kikan Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO). Organismo de la ONU que emite estándares globales de seguridad aérea. 機内持込制限 Kinai Mochikomi Seigen Restricción de equipaje de mano. Base para limitar número y capacidad de baterías permitidas.

Términos clave

Kanji / Inglés Rōmaji Desglose Significado モバイルバッテリー Mobairu batterī モバイル (móvil) + バッテリー (batería) Batería portátil / power bank リチウムイオン電池 Richiumu ion denchi リチウム (litio) + イオン (ion) + 電池(batería) Batería de ion-litio 国際民間航空機関 Kokusai Minkan Kōkū Kikan 国際 (internacional) + 民間 (civil) + 航空(aviación) + 機関 (organismo) Organización de Aviación Civil Internacional 発煙 Hatsuen 発 (emitir) + 煙 (humo) Emisión de humo 機内持ち込み Kinai mochikomi 機内 (a bordo) + 持ち込み (llevar consigo) Equipaje de mano

