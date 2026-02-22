[fuhō shūrō] Desinformación peligrosa

No revisar la tarjeta de residencia no es protección, es riesgo penal.

📍Tōkyō | 22 de febrero

En los últimos días ha comenzado a circular en redes sociales un mensaje que afirma que “no se debe verificar la tarjeta de residencia (在留カード) al contratar a un extranjero”. La información es FALSA. Lejos de estar prohibida, la verificación constituye una obligación legal del empleador en Japón.

Especialistas en derecho migratorio advierten que no revisar la tarjeta de residencia puede considerarse “negligencia” (過失 / かしつ / kashitsu), y esa omisión puede derivar en sanciones penales si el trabajador resulta estar en situación irregular.

🛂 ¿Qué debe revisar el empleador?

La Agencia de Servicios de Inmigración (出入国在留管理庁) recomienda confirmar:

📄 Tipo de estatus de residencia (在留資格 / zairyū shikaku) ⛔ Restricciones laborales indicadas en la tarjeta 📅 Fecha de vencimiento 🔎 Autenticidad física (hologramas, impresión “MOJ”, transparencia trasera)

Las imágenes oficiales difundidas por la autoridad muestran claramente los puntos de verificación para detectar falsificaciones.

🚨 La responsabilidad no es opcional

El empleador debe asegurarse de que la persona contratada esté legalmente autorizada para trabajar en Japón.

No hacerlo puede encuadrarse como:

Negligencia por no verificar la tarjeta de residencia 「在留カードの確認をしていない等の過失」

En otras palabras:

📌 No revisar no es neutral. Es jurídicamente riesgoso.

📉 Contexto: aumento de controles

En los últimos años, las autoridades han intensificado campañas contra el empleo irregular, especialmente en sectores como construcción, restauración y servicios nocturnos. La digitalización del sistema migratorio y las aplicaciones oficiales para verificar tarjetas refuerzan la trazabilidad.

La desinformación en este contexto puede generar un doble riesgo:

Para trabajadores extranjeros, que podrían quedar expuestos.

Para empleadores, que podrían enfrentar sanciones severas.

🧭 En pocas palabras

✔️ Sí debe verificarse la tarjeta de residencia al contratar a un extranjero.

❌ No hacerlo puede constituir negligencia penal.

En materia migratoria, la omisión también es responsabilidad.

⚖️ MARCO LEGAL APLICABLE

📘 Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados（出入国管理及び難民認定法）

Kanji Rōmaji Traducción Significado / Alcance 出入国管理及び難民認定法 Shutsunyūkoku Kanri oyobi Nanmin Nintei Hō Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados Norma base que regula entrada, residencia y trabajo de extranjeros en Japón 不法就労助長罪 Fuhō Shūrō Jochō Zai Delito de fomento del empleo ilegal Sanciona a quien facilite o permita empleo a persona sin autorización 在留カード Zairyū Kādo Tarjeta de residencia Documento oficial que acredita estatus migratorio y permiso laboral 在留資格 Zairyū Shikaku Estatus de residencia Categoría migratoria que determina si puede o no trabajar 就労制限 Shūrō Seigen Restricción laboral Limitaciones específicas sobre tipo de actividad permitida 過失 Kashitsu Negligencia Falta de diligencia debida; puede generar responsabilidad penal 故意 Koi Dolo / intención Voluntad consciente de cometer el acto ilícito 拘禁刑 Kōkin Kei Pena de prisión Hasta 3 años en este delito 罰金 Bakkin Multa Hasta 3 millones de yenes

📌 SANCIONES ESTABLECIDAS

Kanji Rōmaji Traducción Pena 3年以下の拘禁刑 San-nen ika no kōkinkei Prisión hasta 3 años Privación de libertad 300万円以下の罰金 Sanbyaku man en ika no bakkin Multa hasta 3 millones de yenes Sanción económica 併科 Heika Pena acumulativa Puede aplicarse prisión + multa

📌 TÉRMINOS CLAVE

① 不法就労（Fuhō Shūrō）

不法 = ilegal

就労 = trabajo

➡ Trabajo sin autorización legal.

② 助長（Jochō）

助 = ayudar

長 = extender / promover

➡ Facilitar o promover una situación ilegal.

③ 過失（Kashitsu）

過 = error / exceso

失 = falta

➡ Falta de diligencia que debía haberse tenido.

📌 En este contexto:

No verificar la tarjeta puede considerarse “kashitsu”.

