[fuhō shūrō] Desinformación peligrosa

No revisar la tarjeta de residencia no es protección, es riesgo penal.

 

📍Tōkyō | 22 de febrero

En los últimos días ha comenzado a circular en redes sociales un mensaje que afirma que “no se debe verificar la tarjeta de residencia (在留カード) al contratar a un extranjero”. La información es FALSA. Lejos de estar prohibida, la verificación constituye una obligación legal del empleador en Japón.

Especialistas en derecho migratorio advierten que no revisar la tarjeta de residencia puede considerarse “negligencia” (過失 / かしつ / kashitsu), y esa omisión puede derivar en sanciones penales si el trabajador resulta estar en situación irregular.

 

🛂 ¿Qué debe revisar el empleador?

La Agencia de Servicios de Inmigración (出入国在留管理庁) recomienda confirmar:

  1. 📄 Tipo de estatus de residencia (在留資格 / zairyū shikaku)
  2. ⛔ Restricciones laborales indicadas en la tarjeta
  3. 📅 Fecha de vencimiento
  4. 🔎 Autenticidad física (hologramas, impresión “MOJ”, transparencia trasera)

Las imágenes oficiales difundidas por la autoridad muestran claramente los puntos de verificación para detectar falsificaciones.

🚨 La responsabilidad no es opcional

El empleador debe asegurarse de que la persona contratada esté legalmente autorizada para trabajar en Japón.

No hacerlo puede encuadrarse como:

Negligencia por no verificar la tarjeta de residencia 「在留カードの確認をしていない等の過失」

En otras palabras:

📌 No revisar no es neutral. Es jurídicamente riesgoso.

📉 Contexto: aumento de controles

En los últimos años, las autoridades han intensificado campañas contra el empleo irregular, especialmente en sectores como construcción, restauración y servicios nocturnos. La digitalización del sistema migratorio y las aplicaciones oficiales para verificar tarjetas refuerzan la trazabilidad.

La desinformación en este contexto puede generar un doble riesgo:

  • Para trabajadores extranjeros, que podrían quedar expuestos.
  • Para empleadores, que podrían enfrentar sanciones severas.

 

🧭 En pocas palabras

✔️ Sí debe verificarse la tarjeta de residencia al contratar a un extranjero.

❌ No hacerlo puede constituir negligencia penal.

En materia migratoria, la omisión también es responsabilidad.

 

⚖️ MARCO LEGAL APLICABLE

📘 Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados（出入国管理及び難民認定法）

Kanji

Rōmaji

Traducción

Significado / Alcance

出入国管理及び難民認定法

Shutsunyūkoku Kanri oyobi Nanmin Nintei Hō

Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados

Norma base que regula entrada, residencia y trabajo de extranjeros en Japón

不法就労助長罪

Fuhō Shūrō Jochō Zai

Delito de fomento del empleo ilegal

Sanciona a quien facilite o permita empleo a persona sin autorización

在留カード

Zairyū Kādo

Tarjeta de residencia

Documento oficial que acredita estatus migratorio y permiso laboral

在留資格

Zairyū Shikaku

Estatus de residencia

Categoría migratoria que determina si puede o no trabajar

就労制限

Shūrō Seigen

Restricción laboral

Limitaciones específicas sobre tipo de actividad permitida

過失

Kashitsu

Negligencia

Falta de diligencia debida; puede generar responsabilidad penal

故意

Koi

Dolo / intención

Voluntad consciente de cometer el acto ilícito

拘禁刑

Kōkin Kei

Pena de prisión

Hasta 3 años en este delito

罰金

Bakkin

Multa

Hasta 3 millones de yenes

📌 SANCIONES ESTABLECIDAS

Kanji

Rōmaji

Traducción

Pena

3年以下の拘禁刑

San-nen ika no kōkinkei

Prisión hasta 3 años

Privación de libertad

300万円以下の罰金

Sanbyaku man en ika no bakkin

Multa hasta 3 millones de yenes

Sanción económica

併科

Heika

Pena acumulativa

Puede aplicarse prisión + multa

 

📌 TÉRMINOS CLAVE

① 不法就労（Fuhō Shūrō）

  • 不法 = ilegal
  • 就労 = trabajo
    ➡ Trabajo sin autorización legal.

② 助長（Jochō）

  • 助 = ayudar
  • 長 = extender / promover
    ➡ Facilitar o promover una situación ilegal.

③ 過失（Kashitsu）

  • 過 = error / exceso
  • 失 = falta
    ➡ Falta de diligencia que debía haberse tenido.

📌 En este contexto:

No verificar la tarjeta puede considerarse “kashitsu”.

 

