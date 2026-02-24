[neage] Aumentos silenciosos, impacto real

El ajuste de precios en McDonald’s revela cómo la inflación se instala incluso en los íconos más cotidianos del país

📍Tōkyō | 24 de febrero

Este martes, la cadena McDonald’s Japan confirmó una noticia que, aunque esperada, no deja de remover algo en la rutina cotidiana de millones de personas: a partir del 25 de febrero de 2026, cerca del 60% de su menú tendrá un ajuste de precios. El aumento, que oscila entre 10 y 50 yenes, representa la primera revisión desde marzo del año pasado. No es solo un cambio en cifras; es una señal más de los tiempos económicos que vive el país.

El símbolo más reconocible del menú, el Big Mac (500 yenes), subirá 20 yenes y alcanzará una cifra redonda que pesa tanto en lo psicológico como en lo financiero. Los 500 yenes marcan una frontera emocional: dejan atrás la sensación de “moneda suelta” para entrar en el terreno de la decisión pensada. Ese pequeño ajuste refleja un contexto mayor de costos crecientes y márgenes cada vez más estrechos.

También la Double Cheeseburger (480 yenes) aumentará 30 yenes, mientras que el Chicken Filet-O (440 yenes) sumará 20 yenes a su precio actual. Son variaciones moderadas, casi discretas, pero en un país donde el consumidor observa cada yen con atención, incluso un cambio mínimo puede alterar la percepción de valor en la bandeja.

Sin embargo, no todo se mueve. La clásica hamburguesa sencilla (190 yenes) y la Teriyaki Burger (400 yenes)mantendrán su precio intacto. Son anclas emocionales dentro del menú, opciones que siguen representando accesibilidad en medio del ajuste general. Permanecen como un gesto de equilibrio hacia quienes buscan cuidar su presupuesto sin renunciar al gusto.

Más que una simple subida de precios, este anuncio habla de una transición silenciosa. McDonald’s no solo ajusta números; redefine la relación entre costo y experiencia en un Japón que cambia. Entre la nostalgia de los precios pasados y la realidad económica actual, el consumidor deberá decidir si estos nuevos valores siguen sabiendo igual que antes.

📊 ¿Por qué suben los precios?

La empresa explicó que el ajuste responde al aumento prolongado de:

Costos de materias primas

Costos de energía

Costos laborales

En el contexto actual de Japón, donde la inflación sigue presionando especialmente al sector alimentario, las grandes cadenas enfrentan el dilema de mantener precios competitivos sin sacrificar rentabilidad.











🔄 No solo suben precios: también renuevan productos

Para compensar el impacto del aumento, McDonald’s Japón anunció varias medidas estratégicas:

🍟 Regresa el “Set 500”

El combo económico de 500 yenes se amplía con el regreso del McPork en formato set. Ahora habrá tres opciones dentro de esta franja económica.

☕ Café renovado

El Premium Roast Coffee fue reformulado para ofrecer un sabor más intenso y prolongado.

🥤 Más opciones en los combos

En los Value Set, por 200 yenes adicionales se podrá cambiar la bebida por un frappe o smoothie (según disponibilidad en tienda).

🥪 Cambio de salsas

Productos como el Bacon Lettuce Burger, Chicken Filet-O y Ebi Filet-O incorporarán una nueva salsa estilo “Pepper Aurora”, con base más suave y notas de pimienta negra y mostaza.

El Chicken McMuffin del desayuno ahora llevará salsa dulce de limón.

🎟 Campaña de descuentos activa

La campaña anual “Tokuninarudo” ya comenzó el 23 de febrero, distribuyendo cupones de 100 yenes para mantener la sensación de ahorro durante todo el año.

🧭 En pocas palabras

El mensaje es claro: la cadena no solo ajusta precios, sino que intenta redefinir la percepción de valor.

En un Japón donde cada yen cuenta y donde históricamente los precios han sido estables, incluso un aumento de 20 yenes tiene impacto psicológico. Sin embargo, al mantener productos clave sin cambios y reforzar promociones, McDonald’s apuesta a que el consumidor priorice la experiencia completa y no solo el precio individual.

El Big Mac llega a los 500 yenes.

Una cifra simbólica que refleja una realidad económica distinta a la de hace apenas unos años.

La pregunta queda abierta: ¿seguirá siendo comida rápida accesible… o comenzará a sentirse como un pequeño lujo cotidiano?

📊 Cuadro de términos clave de la noticia

Kanji / Katakana Rōmaji Desglose Significado en español 価格改定 kakaku kaitei 価格 (precio) + 改定 (revisión / modificación) Revisión o ajuste de precios 値上げ neage 値 (valor) + 上げ (subir) Aumento de precio 原材料費 genzairyōhi 原 (materia prima) + 材料 (material) + 費 (costo) Costos de materias primas 人件費 jinkenhi 人 (persona) + 件 (asunto / concepto) + 費 (costo) Costos laborales エネルギーコスト enerugī kosuto エネルギー (energía) + コスト (costo) Costos energéticos 需要喚起 juyō kanki 需要 (demanda) + 喚起 (estimular / activar) Estimulación del consumo 商品リニューアル shōhin rinyūaru 商品 (producto) + renovación (del inglés) Renovación de producto 価格据え置き kakaku sueoki 価格 (precio) + 据え置き (mantener sin cambio) Precio sin modificación キャンペーン kyanpēn Del inglés “campaign” Campaña promocional セット500 setto gohyaku セット (combo) + 500 (precio) Combo económico de 500 yenes バリューセット baryū setto “Value Set” Menú combinado estándar 付加価値 fuka kachi 付加 (añadir) + 価値 (valor) Valor agregado

