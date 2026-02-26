Noticias Nippon

[neage] Oi Ocha de Ito En

Feb 26, 2026

 

El boom mundial del matcha deja sin aliento al mercado interno nipón

 

 📍Tōkyō  |  26 de febrero

El té verde embotellado, uno de los productos más cotidianos del consumo japonés, volverá a subir de precio el próximo mes. La emblemática marca Oi Ocha, de la empresa Ito En, pasará a costar 237 yenes, cuando hace apenas tres años su precio era de 172 yenes con impuestos incluidos. También otras grandes compañías del sector, como Coca-Cola, ajustarán al alza sus productos de té.

Lo que durante décadas fue símbolo de estabilidad —una bebida accesible, disponible en cualquier máquina expendedora o tienda de conveniencia— hoy refleja las tensiones estructurales que atraviesa la economía agrícola japonesa.

 

📈 No es solo inflación: el problema es más profundo

Las empresas señalan como principales causas el aumento en el costo de los envases plásticos y el encarecimiento del combustible. Sin embargo, existe un factor menos visible pero más determinante: la reducción sostenida en la producción nacional de hojas de té.

En los últimos siete años, la producción ha disminuido aproximadamente 17%. Esta caída no es coyuntural, sino estructural. Cerca del 40% del té japonés se cultiva en zonas montañosas o de difícil mecanización, lo que limita la introducción de maquinaria moderna. A ello se suma el envejecimiento acelerado de los agricultores y la expansión de tierras abandonadas.

Un representante del sector lo resumió con franqueza:

“En productividad y competitividad de precios, no podemos ganar”.

 

🌎 El boom del matcha: éxito internacional, presión interna

Mientras el matcha se convierte en tendencia global en cafeterías y mercados gourmet, la demanda internacional de hoja de té japonesa se ha disparado. Lo que parece una oportunidad comercial se ha transformado en presión adicional sobre un sistema productivo debilitado.

La exportación crece, pero la base productiva doméstica se reduce. Esta contradicción ha generado escasez de materia prima y tensión en toda la cadena de suministro.

 

🤖 Tecnología como salvavidas

Frente a este escenario, algunas empresas buscan soluciones innovadoras. Ito En está desarrollando herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten determinar el momento óptimo de cosecha mediante análisis visual de las hojas.

El sistema puede reducir el tiempo de evaluación a una quinta parte respecto al método manual tradicional, lo que representa un alivio potencial para agricultores con recursos limitados.

Sin embargo, los expertos advierten que la tecnología, por sí sola, no resolverá el problema de fondo: cuando la superficie cultivada disminuye, recuperar esa capacidad productiva es extremadamente difícil.

 

⚠️ Más que una subida de precio

El salto a 237 yenes no es simplemente un ajuste comercial. Es un síntoma de cambios más profundos: envejecimiento rural, abandono agrícola, presión internacional y transformación del consumo.

El té embotellado ha sido parte del paisaje cotidiano japonés durante décadas. Hoy, su encarecimiento obliga a muchos consumidores a optar por botellas reutilizables y consumo doméstico.

La pregunta ya no es solo cuánto costará la próxima botella, sino si Japón podrá recuperar la capacidad de suministro que alguna vez dio por sentada.

Porque detrás de cada etiqueta verde hay una realidad agrícola que lucha por sostenerse. 🍃

🗂️ Cuadro de términos clave de la noticia

Kanji / Japonés Rōmaji Desglose Significado en español
ペットボトル petto botoru pet bottle (inglés adaptado) Botella plástica (PET)
お茶 o-cha o (prefijo honorífico) + cha (té) Té verde japonés
値上げ neage ne (precio) + age (subir) Aumento de precio
希望小売価格 kibō kouri kakaku kibō (sugerido) + kouri (venta minorista) + kakaku (precio) Precio sugerido de venta
容器代 yōkidai yōki (envase) + dai (costo) Costo del envase
燃料費 nenryōhi nenryō (combustible) + hi (gasto) Costo de combustible
抹茶ブーム matcha būmu matcha (té molido) + boom Auge mundial del matcha
茶葉不足 chaba busoku cha (té) + ha (hoja) + busoku (escasez) Escasez de hojas de té
生産量 seisanryō seisan (producción) + ryō (cantidad) Volumen de producción
中山間地 chūsankanchi chū (intermedio) + san (montaña) + kan (entre) + chi (zona) Zona rural montañosa
耕作放棄地 kōsaku hōkichi kōsaku (cultivo) + hōki (abandono) + chi (tierra) Tierra agrícola abandonada
高齢化 kōreika kōrei (edad avanzada) + ka (proceso) Envejecimiento poblacional
AI摘採判断 AI tekisai handan AI + tekisai (cosecha) + handan (decisión) Determinación de cosecha con IA
供給力 kyōkyūryoku kyōkyū (suministro) + ryoku (capacidad) Capacidad de abastecimiento
スマート農業 sumāto nōgyō smart (inglés) + nōgyō (agricultura) Agricultura inteligente

