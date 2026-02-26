El boom mundial del matcha deja sin aliento al mercado interno nipón
📍Tōkyō | 26 de febrero
El té verde embotellado, uno de los productos más cotidianos del consumo japonés, volverá a subir de precio el próximo mes. La emblemática marca Oi Ocha, de la empresa Ito En, pasará a costar 237 yenes, cuando hace apenas tres años su precio era de 172 yenes con impuestos incluidos. También otras grandes compañías del sector, como Coca-Cola, ajustarán al alza sus productos de té.
Lo que durante décadas fue símbolo de estabilidad —una bebida accesible, disponible en cualquier máquina expendedora o tienda de conveniencia— hoy refleja las tensiones estructurales que atraviesa la economía agrícola japonesa.
📈 No es solo inflación: el problema es más profundo
Las empresas señalan como principales causas el aumento en el costo de los envases plásticos y el encarecimiento del combustible. Sin embargo, existe un factor menos visible pero más determinante: la reducción sostenida en la producción nacional de hojas de té.
En los últimos siete años, la producción ha disminuido aproximadamente 17%. Esta caída no es coyuntural, sino estructural. Cerca del 40% del té japonés se cultiva en zonas montañosas o de difícil mecanización, lo que limita la introducción de maquinaria moderna. A ello se suma el envejecimiento acelerado de los agricultores y la expansión de tierras abandonadas.
Un representante del sector lo resumió con franqueza:
“En productividad y competitividad de precios, no podemos ganar”.
🌎 El boom del matcha: éxito internacional, presión interna
Mientras el matcha se convierte en tendencia global en cafeterías y mercados gourmet, la demanda internacional de hoja de té japonesa se ha disparado. Lo que parece una oportunidad comercial se ha transformado en presión adicional sobre un sistema productivo debilitado.
La exportación crece, pero la base productiva doméstica se reduce. Esta contradicción ha generado escasez de materia prima y tensión en toda la cadena de suministro.
🤖 Tecnología como salvavidas
Frente a este escenario, algunas empresas buscan soluciones innovadoras. Ito En está desarrollando herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten determinar el momento óptimo de cosecha mediante análisis visual de las hojas.
El sistema puede reducir el tiempo de evaluación a una quinta parte respecto al método manual tradicional, lo que representa un alivio potencial para agricultores con recursos limitados.
Sin embargo, los expertos advierten que la tecnología, por sí sola, no resolverá el problema de fondo: cuando la superficie cultivada disminuye, recuperar esa capacidad productiva es extremadamente difícil.
⚠️ Más que una subida de precio
El salto a 237 yenes no es simplemente un ajuste comercial. Es un síntoma de cambios más profundos: envejecimiento rural, abandono agrícola, presión internacional y transformación del consumo.
El té embotellado ha sido parte del paisaje cotidiano japonés durante décadas. Hoy, su encarecimiento obliga a muchos consumidores a optar por botellas reutilizables y consumo doméstico.
La pregunta ya no es solo cuánto costará la próxima botella, sino si Japón podrá recuperar la capacidad de suministro que alguna vez dio por sentada.
Porque detrás de cada etiqueta verde hay una realidad agrícola que lucha por sostenerse. 🍃
🗂️ Cuadro de términos clave de la noticia
|Kanji / Japonés
|Rōmaji
|Desglose
|Significado en español
|ペットボトル
|petto botoru
|pet bottle (inglés adaptado)
|Botella plástica (PET)
|お茶
|o-cha
|o (prefijo honorífico) + cha (té)
|Té verde japonés
|値上げ
|neage
|ne (precio) + age (subir)
|Aumento de precio
|希望小売価格
|kibō kouri kakaku
|kibō (sugerido) + kouri (venta minorista) + kakaku (precio)
|Precio sugerido de venta
|容器代
|yōkidai
|yōki (envase) + dai (costo)
|Costo del envase
|燃料費
|nenryōhi
|nenryō (combustible) + hi (gasto)
|Costo de combustible
|抹茶ブーム
|matcha būmu
|matcha (té molido) + boom
|Auge mundial del matcha
|茶葉不足
|chaba busoku
|cha (té) + ha (hoja) + busoku (escasez)
|Escasez de hojas de té
|生産量
|seisanryō
|seisan (producción) + ryō (cantidad)
|Volumen de producción
|中山間地
|chūsankanchi
|chū (intermedio) + san (montaña) + kan (entre) + chi (zona)
|Zona rural montañosa
|耕作放棄地
|kōsaku hōkichi
|kōsaku (cultivo) + hōki (abandono) + chi (tierra)
|Tierra agrícola abandonada
|高齢化
|kōreika
|kōrei (edad avanzada) + ka (proceso)
|Envejecimiento poblacional
|AI摘採判断
|AI tekisai handan
|AI + tekisai (cosecha) + handan (decisión)
|Determinación de cosecha con IA
|供給力
|kyōkyūryoku
|kyōkyū (suministro) + ryoku (capacidad)
|Capacidad de abastecimiento
|スマート農業
|sumāto nōgyō
|smart (inglés) + nōgyō (agricultura)
|Agricultura inteligente
©2026 NoticiasNippon