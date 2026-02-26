[shusshōsū] Más de 70 mil bebés menos que hace una década

Japón enfrenta una transformación demográfica sin precedentes
📍Tōkyō | 26 de febrero
En un país donde cada cifra demográfica es observada con lupa por su impacto económico y social, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar confirmó un dato que vuelve a encender las alarmas estructurales: en 2025 nacieron 705.809 bebés, el nivel más bajo desde que existen registros modernos. Es el décimo año consecutivo en que Japón rompe su propio récord negativo.
La cifra, que incluye también a residentes extranjeros, refleja una tendencia que no logra revertirse pese a los múltiples programas de apoyo familiar implementados en la última década. El dato es contundente: el país ya se mueve peligrosamente cerca del umbral simbólico de los 700 mil nacimientos anuales, una barrera psicológica que hasta hace pocos años parecía lejana.
⚰️ Más de 1,6 millones de muertes: el desequilibrio se amplía
El informe preliminar de estadísticas vitales revela además que en 2025 se registraron 1.605.654 fallecimientos.
Esto significa que Japón perdió de forma natural cerca de 900 mil personas en un solo año, profundizando el fenómeno conocido como disminución natural de la población (自然減少).
El impacto no es solo estadístico:
-
Menor base laboral futura
-
Mayor presión sobre el sistema de pensiones
-
Incremento del gasto sanitario
-
Aceleración del envejecimiento poblacional
Japón ya es la sociedad más envejecida del mundo desarrollado, y estos números consolidan esa tendencia.
💍 Un rayo moderado de esperanza: aumentan los matrimonios
En contraste con el descenso de nacimientos, el número de matrimonios mostró una leve recuperación.
En 2025 se registraron 505.656 matrimonios, marcando dos años consecutivos de incremento.
Aunque el volumen aún está lejos de los niveles de las décadas pasadas, el gobierno considera que este repunte podría ser un indicador adelantado para futuros nacimientos. Sin embargo, las autoridades se muestran cautelosas.
Según el Ministerio:
“La disminución de la población joven y la tendencia hacia matrimonios y maternidad tardíos siguen siendo factores estructurales. La baja natalidad no se ha detenido. Observaremos con atención la evolución del aumento en los matrimonios”.
📊 Radiografía del problema estructural
Los expertos señalan tres factores principales:
-
Reducción del número de mujeres en edad fértil
-
Postergación del matrimonio
-
Postergación del primer hijo
A esto se suma:
-
Inestabilidad laboral en jóvenes
-
Elevado costo de vivienda y crianza
-
Cambios en valores familiares
-
Mayor participación femenina en el mercado laboral
🇯🇵 El desafío nacional que redefine el futuro
La baja natalidad no es solo un asunto social: es una cuestión estratégica de Estado. Japón necesita mantener productividad, innovación y sostenibilidad fiscal en un escenario donde cada año hay menos jóvenes y más adultos mayores.
El hecho de que los matrimonios aumenten puede representar una ventana de oportunidad. Sin embargo, los demógrafos advierten que el impacto en nacimientos no es inmediato y que la tendencia estructural seguirá presionando durante la próxima década.
2025 confirma así un dato histórico: Japón no está simplemente envejeciendo… está entrando en una nueva etapa demográfica que redefine su modelo social, económico y cultural.
📘 Cuadro de términos clave
|Kanji
|Rōmaji
|Desglose
|Significado
|出生数
|shusshō-sū
|出生 (nacimiento) + 数 (cantidad)
|Número de nacimientos
|死亡数
|shibō-sū
|死亡 (fallecimiento) + 数 (cantidad)
|Número de muertes
|人口動態統計
|jinkō dōtai tōkei
|人口 (población) + 動態 (movimiento dinámico) + 統計 (estadística)
|Estadísticas vitales o demográficas
|過去最少
|kako saishō
|過去 (pasado) + 最少 (mínimo)
|El nivel más bajo registrado
|婚姻数
|kon’in-sū
|婚姻 (matrimonio legal) + 数 (cantidad)
|Número de matrimonios
|晩婚化
|bankon-ka
|晩 (tarde) + 婚 (matrimonio) + 化 (proceso de cambio)
|Tendencia a casarse más tarde
|晩産化
|bansan-ka
|晩 (tarde) + 産 (dar a luz) + 化 (proceso)
|Maternidad a edad más avanzada
|少子化
|shōshi-ka
|少 (poco) + 子 (niño) + 化 (proceso)
|Baja natalidad
|自然減少
|shizen genshō
|自然 (natural) + 減少 (disminución)
|Disminución natural de la población
|若年人口
|jakunen jinkō
|若年 (juventud) + 人口 (población)
|Población joven
