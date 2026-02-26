[shusshōsū] Más de 70 mil bebés menos que hace una década

Japón enfrenta una transformación demográfica sin precedentes

📍Tōkyō | 26 de febrero

En un país donde cada cifra demográfica es observada con lupa por su impacto económico y social, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar confirmó un dato que vuelve a encender las alarmas estructurales: en 2025 nacieron 705.809 bebés, el nivel más bajo desde que existen registros modernos. Es el décimo año consecutivo en que Japón rompe su propio récord negativo.

La cifra, que incluye también a residentes extranjeros, refleja una tendencia que no logra revertirse pese a los múltiples programas de apoyo familiar implementados en la última década. El dato es contundente: el país ya se mueve peligrosamente cerca del umbral simbólico de los 700 mil nacimientos anuales, una barrera psicológica que hasta hace pocos años parecía lejana.

⚰️ Más de 1,6 millones de muertes: el desequilibrio se amplía

El informe preliminar de estadísticas vitales revela además que en 2025 se registraron 1.605.654 fallecimientos.

Esto significa que Japón perdió de forma natural cerca de 900 mil personas en un solo año, profundizando el fenómeno conocido como disminución natural de la población (自然減少).

El impacto no es solo estadístico:

Menor base laboral futura

Mayor presión sobre el sistema de pensiones

Incremento del gasto sanitario

Aceleración del envejecimiento poblacional

Japón ya es la sociedad más envejecida del mundo desarrollado, y estos números consolidan esa tendencia.

💍 Un rayo moderado de esperanza: aumentan los matrimonios

En contraste con el descenso de nacimientos, el número de matrimonios mostró una leve recuperación.

En 2025 se registraron 505.656 matrimonios, marcando dos años consecutivos de incremento.

Aunque el volumen aún está lejos de los niveles de las décadas pasadas, el gobierno considera que este repunte podría ser un indicador adelantado para futuros nacimientos. Sin embargo, las autoridades se muestran cautelosas.

Según el Ministerio:

“La disminución de la población joven y la tendencia hacia matrimonios y maternidad tardíos siguen siendo factores estructurales. La baja natalidad no se ha detenido. Observaremos con atención la evolución del aumento en los matrimonios”.

📊 Radiografía del problema estructural

Los expertos señalan tres factores principales:

Reducción del número de mujeres en edad fértil Postergación del matrimonio Postergación del primer hijo

A esto se suma:

Inestabilidad laboral en jóvenes

Elevado costo de vivienda y crianza

Cambios en valores familiares

Mayor participación femenina en el mercado laboral

🇯🇵 El desafío nacional que redefine el futuro

La baja natalidad no es solo un asunto social: es una cuestión estratégica de Estado. Japón necesita mantener productividad, innovación y sostenibilidad fiscal en un escenario donde cada año hay menos jóvenes y más adultos mayores.

El hecho de que los matrimonios aumenten puede representar una ventana de oportunidad. Sin embargo, los demógrafos advierten que el impacto en nacimientos no es inmediato y que la tendencia estructural seguirá presionando durante la próxima década.

2025 confirma así un dato histórico: Japón no está simplemente envejeciendo… está entrando en una nueva etapa demográfica que redefine su modelo social, económico y cultural.

📘 Cuadro de términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado 出生数 shusshō-sū 出生 (nacimiento) + 数 (cantidad) Número de nacimientos 死亡数 shibō-sū 死亡 (fallecimiento) + 数 (cantidad) Número de muertes 人口動態統計 jinkō dōtai tōkei 人口 (población) + 動態 (movimiento dinámico) + 統計 (estadística) Estadísticas vitales o demográficas 過去最少 kako saishō 過去 (pasado) + 最少 (mínimo) El nivel más bajo registrado 婚姻数 kon’in-sū 婚姻 (matrimonio legal) + 数 (cantidad) Número de matrimonios 晩婚化 bankon-ka 晩 (tarde) + 婚 (matrimonio) + 化 (proceso de cambio) Tendencia a casarse más tarde 晩産化 bansan-ka 晩 (tarde) + 産 (dar a luz) + 化 (proceso) Maternidad a edad más avanzada 少子化 shōshi-ka 少 (poco) + 子 (niño) + 化 (proceso) Baja natalidad 自然減少 shizen genshō 自然 (natural) + 減少 (disminución) Disminución natural de la población 若年人口 jakunen jinkō 若年 (juventud) + 人口 (población) Población joven

