[sutāba] ejemplo de inclusión

Japón avanza hacia una accesibilidad visible y tangible

📍Tokyo | 28 de febrero

En una esquina luminosa del complejo ferroviario nonowa, junto a la estación de JR Kunitachi, el murmullo habitual de una cafetería da paso a un lenguaje distinto: el de las manos. La Starbucks Signing Store Nonowa Kunitachi, operada por Starbucks, se ha convertido en símbolo contemporáneo de inclusión al ofrecer atención principalmente en lengua de señas japonesa (JSL).

Abierta en 2020, la tienda fue concebida como un espacio donde la comunicación visual es protagonista. La iluminación clara, la disposición abierta del mostrador y un mural con el alfabeto en señas no son elementos decorativos: son herramientas. La mayoría de los baristas son personas sordas o con discapacidad auditiva, y el intercambio con los clientes se construye a partir del contacto visual, gestos y sonrisas que sustituyen al llamado por nombre en voz alta.

En redes sociales, visitantes comparten videos aprendiendo señas básicas para pedir su bebida o agradecer el servicio. Lo que comienza como curiosidad termina siendo experiencia pedagógica. “Aquí no solo compras café; aprendes a comunicarte”, comentan usuarios que describen el ambiente como sereno y profundamente humano.

En un país que avanza gradualmente en accesibilidad laboral, esta sucursal representa algo más que una estrategia corporativa: es una declaración pública de convivencia. La tienda demuestra que la inclusión no es un eslogan, sino una práctica cotidiana que transforma la rutina en oportunidad de encuentro.

En Kunitachi, el café se sirve caliente, pero el mensaje es aún más claro: escuchar no siempre requiere sonido. A veces, basta con mirar y entender. ☕✨

☕ Detalles del servicio

🧑‍🤝‍🧑 Atención y comunicación

Lengua de señas japonesa (JSL) como principal medio de atención: el personal se comunica con los clientes mediante señas, gestos y contacto visual.

Mostrador y ambiente adaptados visualmente: El mural con el alfabeto de señas detrás del barista funciona como referencia interactiva. El espacio del mostrador está diseñado para maximizar la visibilidad de las manos y expresiones faciales, clave en la comunicación visual.

Clientes invitados a participar: se anima a los visitantes a usar señas básicas para ordenar y agradecer, creando un entorno activo de intercambio cultural y lingüístico.

Apoyo complementario: aunque el enfoque está en JSL, se ofrecen carteles y apoyo visual para que personas oyentes comprendan el proceso.

☕ Tipos de interacción

Orden visual: los clientes señalan o hacen gestos para indicar su pedido.

Intercambio pedagógico: el personal a menudo enseña señas simples como “gracias”, “café”, o “leche”.

Experiencia social: el flujo de comunicación genera situaciones enriquecedoras de aprendizaje y empatía.

🎯 Objetivos del servicio

Incluir y visibilizar: no es solo servir café, sino mostrar que la lengua de señas es una forma legítima de comunicación cotidiana.

Normalizar la presencia laboral de personas con discapacidad auditiva.

Educar a la comunidad general: al fomentar el aprendizaje de señas, se amplía la conciencia social sobre accesibilidad.

📌 Antecedentes y servicios similares en Japón

Aunque la Starbucks de Kunitachi es la más conocida por su enfoque en lengua de señas, Japón tiene otros movimientos y servicios relacionados con accesibilidad comunicativa:

🗣️ 1. Cafés y tiendas inclusivas

Cafés con personal que usa lengua de señas: en ciudades como Ōsaka, Kyōto y Yokohama, existen cafeterías pequeñas que promueven encuentros sociales entre oyentes y personas sordas, a menudo organizados por asociaciones locales de sordos.

Tiendas comunitarias: espacios dirigidos por NPOs de apoyo a personas sordas ofrecen servicios y talleres en lengua de señas.

🎓 2. Escuelas y cursos de lengua de señas

Programas educativos: universidades como 東京福祉大学 (Tōkyō Fukushi University) y algunas escuelas técnicas ofrecen cursos formales de JSL.

Cursos municipales: varias ciudades organizan talleres gratuitos de señas para residentes.

🏢 3. Oficinas públicas y servicios gubernamentales

Centros de apoyo a la discapacidad: oficinas municipales en Tokio, Sapporo o Nagoya ofrecen intérpretes de lengua de señas para trámites administrativos.

Salud y emergencias: hospitales y servicios de emergencia en zonas urbanas estratégicas cuentan con servicios de interpretación por video para pacientes sordos.

📲 4. Eventos y festivales inclusivos

Festivales de lengua de señas: anuales en varias prefecturas, combinan actividades culturales, charlas y demostraciones artísticas en señas.

Campañas mediáticas: programas de TV y redes sociales en Japón ocasionalmente destacan iniciativas de inclusión, aumentando la visibilidad.

🧭 Contexto social y cultural en Japón

La lengua de señas japonesa (日本手話／Nihon Shuwa) tiene reconocimiento creciente, pero aún no es obligatoria en todos los sistemas educativos.

Muchas personas oyentes no aprenden señas formalmente, por lo que iniciativas comerciales como la Starbucks de Kunitachi funcionan como puentes culturales entre comunidades diversas.

☕ Espacios con atención en lengua de señas en Japón

Establecimiento Ciudad Enfoque Característica distintiva Starbucks Signing Store Nonowa Kunitachi Tokio (Kunitachi) Atención principal en lengua de señas japonesa (JSL) Personal mayoritariamente sordo; mural interactivo de señas Sign with Me Café (iniciativas comunitarias) Osaka Encuentro social en señas Talleres abiertos para oyentes Silent Café Project (NPOs locales) Kioto Inclusión laboral Eventos culturales en JSL Espacios comunitarios de asociaciones de sordos Yokohama / Nagoya Formación y cafetería social Cursos básicos + cafetería

📌 La tienda de Kunitachi es la primera gran cadena internacional en Japón con este concepto permanente.

✋ Glosario básico en 日本手話 (JSL)

Japón tiene más de 300.000 usuarios de lengua de señas, pero su aprendizaje no es obligatorio en escuelas generales. Por eso, estos espacios funcionan como puentes culturales reales entre comunidades sordas y oyentes.

Japonés Rōmaji Significado Uso práctico ありがとう Arigatō Gracias Gesto de agradecimiento al recibir tu bebida コーヒー Kōhī Café Para pedir tu bebida ミルク Miruku Leche Personalizar tu pedido おいしい Oishii Delicioso Reacción positiva すみません Sumimasen Disculpe Llamar la atención del barista おすすめ Osusume Recomendación Preguntar sugerencia

💡 En la Signing Store suelen enseñarte estos gestos con paciencia si lo pides.

📍 Datos del establecimiento

Nombre oficial: Starbucks Signing Store Nonowa Kunitachi

Tipo de tienda: Tienda inclusiva con atención en lengua de señas japonesa (JSL)

Ubicación: Estación Nonowa Kunitachi, en el municipio de Kunitachi, Tokio, Japón

Idiomas de atención: Principalmente lengua de señas japonesa con apoyo visual; algunos baristas también pueden ayudar con japonés hablado básico para acompañar la experiencia.

Anexo

⚖️ Marco legal sobre inclusión y discapacidad en Japón

Kanji Rōmaji Desglose Traducción / Significado 障害者基本法 Shōgaisha Kihon Hō 障害者 (persona con discapacidad) + 基本(básico/fundamental) + 法(ley) Ley Básica para Personas con Discapacidad. Establece principios generales de inclusión y derechos. 障害者差別解消法 Shōgaisha Sabetsu Kaishō Hō 障害者 (persona con discapacidad) + 差別(discriminación) + 解消(eliminar) + 法 (ley) Ley para la Eliminación de la Discriminación contra Personas con Discapacidad (2016, reforzada en 2024). Obliga a evitar trato discriminatorio y promover ajustes razonables. 合理的配慮 Gōriteki Hairyo 合理的 (razonable) + 配慮(consideración/adaptación) “Ajustes razonables”. Medidas que empresas e instituciones deben adoptar para garantizar igualdad de acceso. 障害者雇用促進法 Shōgaisha Koyō Sokushin Hō 障害者 (persona con discapacidad) + 雇用(empleo) + 促進(promoción) + 法 (ley) Ley de Promoción del Empleo de Personas con Discapacidad. Establece cuotas obligatorias para empresas. 日本手話 Nihon Shuwa 日本 (Japón) + 手話 (lengua de señas) Lengua de Señas Japonesa (JSL), reconocida culturalmente y cada vez más visibilizada. 共生社会 Kyōsei Shakai 共生 (coexistencia) + 社会(sociedad) Sociedad de convivencia inclusiva. Concepto central en políticas públicas japonesas.

©️2026 Noticias Nippon